Vì sao liên tiếp khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty kinh doanh nhà?

Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Chí Minh.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Minh, sinh năm 1971, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) về tội tham ô tài sản.

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn trước đó.

Thông tin về vụ việc, báo CAND cho biết: Năm 2016, Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn bắt đầu thực hiện cổ phần hóa và cơ cấu lại doanh nghiệp.

Theo đó UBND TP Hồ Chí Minh chỉ giữ lại 30% vốn điều lệ, 70% còn lại kêu gọi nhà đầu tư tham gia.

Nắm bắt thương vụ này, Công ty CP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) của gia đình ông Đinh Trường Chinh đã chi 1,7 ngàn tỷ để sở hữu 70% cổ phần HDTC (gồm cả cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược và cổ phần bán công khai cho nhà đầu tư thông thường).

Ngay sau khi nắm giữ đa số cổ phần, ông Đinh Trường Chinh đã được các cổ đông bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, anh ruột của ông Chinh là Đinh Chí Minh tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Tổng Giám đốc, đồng thời đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Đinh Trường Chinh.

Khởi tố bị can Đinh Trường Chinh

Ngay sau khi nhậm chức, phát hiện còn nhiều khách hàng ký hợp đồng mua nền đất ở dự án khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức với công ty trước khi được cổ phần hóa do chưa giải phóng được mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng, điện, nước nên chưa được giao đất.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, giá đất ở các khu trên “nóng sốt”, luôn dao động ở mức trên dưới 300 triệu đồng/m2 nên mặc dù đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nhưng ông Chinh đã chỉ đạo cấp dưới không giao đất mà đơn phương hủy hợp đồng của người mua trước để bán cho người khác.

Phát hiện vụ việc, nhiều người mua nền đất đã làm đơn tố cáo hành vi của Đinh Trường Chinh và các thuộc cấp gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, trong quá trình điều hành Công ty HDTC, ông Chinh và các lãnh đạo HDTC dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với người dân ở dự án khu đô thị An Phú - An Khánh nhằm mục đích chiếm đoạt.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng xác định, khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án khu đô thị An Phú - An Khánh theo đúng cam kết và Công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Đinh Trường Chinh lấy nhiều lý do để đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này.

Với thủ đoạn trên, ông Đinh Trường Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Với hành vi này, cuối tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngay sau khi ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố và bắt tạm giam vào cuối năm 2023, HDTC đã họp Hội đồng quản trị và ra quyết thay đổi người lãnh đạo.

Theo đó, ông Đinh Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm luôn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Xét thấy tính chất phức tạp của vụ việc, sau khi khởi tố ông Đinh Trường Chinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra, xác định trong thời gian điều hành hoạt động của HDTC, ông Đinh Chí Minh đã chỉ đạo cấp dưới làm sai lệch nhiều hồ sơ, chứng từ để tham ô tài sản nên đầu tháng 7/2024, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông này.

Theo CAND, không chỉ dừng lại ở hành vi tham ô tài sản, nhiều khách hàng còn tố cáo ông Đinh Chí Minh trong suốt thời gian dài đã cùng em trai là Đinh Trường Chinh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình như trường hợp bà Nguyễn Thị Hạnh ở quận 3, TP Hồ Chí Minh, vào ngày 24/9/1998, bà ký hợp đồng mua 2 nền đất xây biệt thự số 14 và 15 đường Song Hành, khu A, dự án khu đô thị An Phú - An Khánh với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn.

Đến ngày 24/12/2008, sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo từng đợt do chủ đầu tư quy định trong hợp đồng là hoàn tất thanh toán 100%, bà Hạnh đã đến công ty gặp bà Trần Thị Trương, Trưởng Phòng Kinh doanh để làm thủ tục bàn giao nền đất để chuẩn bị xây nhà, nhưng được trả lời là chờ công ty xây dựng tường gạch bao để phân định ranh giới xong mới mời lên sau.

Tin tưởng, bà Hạnh đồng ý, nhưng cứ mỗi khi lên thì lại được phía chủ đầu tư bảo cần thêm thời gian.

Khám xét nơi làm việc của ông Đinh Chí Minh.

Do bị bệnh nan y phải tập trung chữa trị nên đến đầu năm 2018, bà Hạnh mới tiếp tục đến đề nghị được làm thủ tục nhận nền đất và được biết công ty đã cổ phần hóa và bà đã được nhân viên dẫn lên gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh Trường Chinh, Tổng Giám đốc Đinh Chí Minh và Giám đốc kinh doanh Nguyễn Đức Tuấn để trực tiếp giải quyết.

Tuy nhiên, lúc này bà được trả lời: Công ty đã chấm dứt hợp đồng và lấy 2 nền đất bán cho người khác rồi.

Bà thắc mắc thì được cho rằng hợp đồng và toàn bộ chứng từ liên quan trước đây bà ký với công ty lúc còn là doanh nghiệp nhà nước là trái pháp luật nên Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo.

Vô cớ bị mất đất, bà Hạnh đã nhờ luật sư vào cuộc và xác định hợp đồng của mua nền đất của bà ký trước đó hoàn toàn hợp pháp.

Bà cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính nên khi cổ phần hóa thì hợp đồng này sẽ được chuyển lại cho công ty mới và công ty này phải có nghĩa vụ trao trả nền đất cho bà.

Hơn nữa, phía ông Đinh Trường Chinh, Đinh Chí Minh tuyên bố đơn phương hủy hợp đồng mới là vi phạm pháp luật.

Đến năm 2021, phát hiện các ông Đinh Trường Chinh, Đinh Chí Minh mang 2 miếng đất trên đem bán cho người khác nên bà Hạnh tiếp tục làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng liên quan.

Một góc Dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh.

Tương tự bà Hạnh, năm 1998, bà Lê Bảo Ngọc cũng ký hợp đồng mua 2 nền đất (mỗi nền có diện tích 150 m2) số 61 và 62, đường số 7, khu A, dự án khu đô thị An Phú - An Khánh với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà.

Bà Ngọc cũng đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng theo từng giai đoạn và đến khi liên hệ nhận nền đất thì được giải thích là chưa giải phóng mặt bằng xong và sẽ cố gắng hoàn tất các thủ tục để bàn giao trong thời gian sớm nhất.

Năm 2018, khi biết doanh nghiệp nhà nước này đã thực hiện xong việc cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà, bà đến liên hệ làm thủ tục nhận nền đất thì ngay lập tức được các ông Đinh Chí Minh, Đinh Trường Chinh và Nguyễn Đức Tuấn thẳng thừng cho rằng hợp đồng của bà ký trước đây với công ty cũ là vi phạm pháp luật nên Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Gám đốc quyết định đơn phương hủy hợp đồng và đã thu hồi 2 nền đất số 61, 62, đường số 7 bán cho một người tên là P.T ở quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Theo bà Ngọc, sau ít ngày bị suy sụp, bà đã sốc lại tinh thần, sau đó thuê đơn vị định giá tài sản và được xác định mỗi miếng đất của bà ở thời điểm năm 2018 trị giá 50 tỷ đồng.

Để đòi lại tài sản chính đáng của mình, bà làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh cùng nhiều cơ quan có liên quan tố cáo các ông Đinh Chí Minh, Đinh Trường Chinh, Nguyễn Đức Tuấn và một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cho đến nay, bà vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía công ty này và vẫn tiếp tục làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.