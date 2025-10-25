Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Lionel Messi sẽ vẫn tỏa sáng tới năm 41 tuổi?

25-10-2025 - 18:06 PM | Lifestyle

Vì sao Lionel Messi sẽ vẫn tỏa sáng tới năm 41 tuổi?

Lionel Messi đã gia hạn hợp đồng với Inter Miami tới năm 2028, khi anh 41 tuổi. Vào năm đó, sẽ không ngạc nhiên nếu siêu sao người Argentina vẫn trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao và đầy mê hoặc.

Việc Lionel Messi chuyển đến MLS từ PSG vào năm 2023 bị coi là khởi đầu cho giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp, nhưng ngay cả khi rời xa bóng đá đỉnh cao ở châu Âu và không còn lọt vào danh sách rút gọn đề cử Quả bóng Vàng, Messi vẫn là Messi.

Và điều đó sẽ tiếp tục sau khi anh ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami tuần này, điều này sẽ giữ chân cầu thủ 38 tuổi này ở lại câu lạc bộ MLS đến hết năm 2028.

Năm ngoái, anh đã giành giải Cầu thủ hay nhất MLS sau 20 bàn ghi được và 16 kiến ​​tạo, giúp Inter Miami lần đầu tiên dẫn đầu Liên đoàn miền Đông. Sang mùa năm nay, Messi kết thúc mùa giải thường niên với tư cách Vua phá lưới với 29 bàn thắng, thành tích cao nhất của anh trong một mùa giải kể từ mùa 2018/19 khi còn chơi cho Barca.

Vì sao Lionel Messi sẽ vẫn tỏa sáng tới năm 41 tuổi?- Ảnh 1.

Messi nhận giải Chiếc giày Vàng của MLS.

Tuy Miami chỉ đứng thứ ba Liên đoàn miền Đông (chỉ kém đội đầu bảng Philadelphia Union 1 điểm) nhưng Messi và đồng đội kỳ vọng sẽ làm tốt hơn mùa trước. Họ sẽ chạm trán Nashville ở lượt đầu tiên của vòng play-off, đối thủ họ đã đánh bại cả trên sân nhà lẫn sân khách, bao gồm chiến thắng 5-2 ở ngày cuối cùng với hat-trick của Messi.

Messi vẫn luôn như vậy, luôn tỏa sáng khi đội cần anh nhất. Miami đã thắng 6/8 trận cuối cùng của mùa giải chính, và Messi ghi 10 bàn, kiến ​​tạo 9 trong chuỗi trận đấu, trong đó 5 lần ghi dấu giầy ở các bàn thắng mang tính quyết định.

Tuy vậy cũng cần phải nói, Miami đã rất nỗ lực để tạo nên nền tảng chất lượng giúp Messi tỏa sáng. Họ có một hàng tiền vệ chất lượng để thu hồi bóng để Messi không phải lùi sâu. Sự xuất hiện của Rodrigo De Paul vào tháng 7 theo dạng cho mượn nửa mùa từ Atletico là một minh chứng rõ ràng cho cách Miami xây dựng đội bóng. HLV Javier Mascherano đã mô phỏng hệ thống giúp Argentina vô địch World Cup 2022, khi De Paul giải phóng Messi khỏi các ràng buộc phòng ngự. Cả mùa vừa rồi, Messi chỉ có 43 pha phòng ngự, thấp hơn cả số bàn thắng và kiến ​​tạo của anh trong năm (58). Điều này giúp cầu thủ 38 tuổi luôn ở tư thế sẵn sàng nhận bóng và di chuyển lên phía trước.

Vì sao Lionel Messi sẽ vẫn tỏa sáng tới năm 41 tuổi?- Ảnh 2.

Messi đã tạo nên 58 bàn thắng trong năm 2025 cho Miami.

Messi là cầu thủ dẫn đầu MLS về số cú sút, đường chuyền xuyên tuyến và các cơ hội ngon ăn được tạo ra, đồng thời sở hữu số bàn thắng thực tế vượt xa số bàn kỳ vọng (xG) tới 6 bàn. Một thống kê khác cũng làm nổi bật ảnh hưởng của Messi ở Miami. Trung bình gần 10 cú sút mỗi trận của đội bóng này có Messi tham gia.

Nhờ Messi, trong hai mùa giải qua Miami trở thành một trong những đội tấn công bùng nổ nhất lịch sử MLS. Họ đã ghi được 79 bàn trong mùa giải chính 2024, và năm nay tăng lên 81 bàn, nhiều hơn bất cứ đội nào khác trong 6 năm qua.

Khi Miami làm tốt trong việc tối ưu hóa Messi, sẽ không ngạc nhiên nếu siêu sao người Argentina vẫn trình diễn thứ bóng đá mê hoặc đến khi 41 tuổi, và đội bóng của David Beckham tiếp tục hưởng những lợi ích mà anh mang lại.

Theo Thanh Hải

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
UNIQLO có thông báo mới tại Việt Nam

UNIQLO có thông báo mới tại Việt Nam Nổi bật

Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều

Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều Nổi bật

NSƯT Lê Mai không nhận ra con gái Lê Vi

NSƯT Lê Mai không nhận ra con gái Lê Vi

17:56 , 25/10/2025
CLIP: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?

CLIP: "Nhà ma" số 300 Kim Mã, Hà Nội đã có người vào ở?

15:55 , 25/10/2025
Nam MC dẫn trước 40 nghìn khán giả, nói thẳng một điều

Nam MC dẫn trước 40 nghìn khán giả, nói thẳng một điều

15:55 , 25/10/2025
Ảo diệu nhà nhỏ: Biến phòng khách thành 2 trong 1, chỉ 1 vách kính có thêm ngay phòng ngủ 5m²

Ảo diệu nhà nhỏ: Biến phòng khách thành 2 trong 1, chỉ 1 vách kính có thêm ngay phòng ngủ 5m²

15:49 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên