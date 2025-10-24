Cảnh báo lừa đảo: Messi không chỉ bạn cách làm giàu!

Một làn sóng lừa đảo mới đang lan khắp mạng xã hội, lợi dụng hình ảnh của siêu sao bóng đá Lionel Messi và ca sĩ Soledad Pastorutti để dụ fan bóng đá đầu tư vào "dự án siêu lợi nhuận". Hàng loạt người dùng đã trở thành nạn nhân chỉ vì tin rằng "Messi chỉ cách làm giàu".

"Dự án Messi", "Bí quyết kiếm tiền của Soledad" - toàn là bẫy!

Trên mạng xã hội X (Twitter cũ), hàng loạt tài khoản đăng tải bài viết, hình ảnh và video giả mạo Messi quảng bá cho một "chương trình đầu tư độc quyền", hứa hẹn "lợi nhuận cực khủng" hoặc "cách Messi giúp fan làm giàu".

Một số bài còn bịa tin Messi dính kiện tụng vì giúp người nghèo tài chính, khiến fan thương cảm và dễ click vào đường link kèm theo. Chỉ cần nhấn vào, người dùng có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, hoặc bị cài phần mềm độc hại lên điện thoại, máy tính.

Đáng sợ hơn, các bài viết này xuất hiện cả trong phần bình luận của tài khoản đã xác minh, khiến nhiều người dễ nhầm là thật. Phía chuyên gia an ninh mạng ESET xác nhận: "Đây là chiến dịch lừa đảo toàn cầu đang hoạt động mạnh, lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để dụ người dùng đầu tư".

"Bài" của kẻ lừa đảo: Giả tin tức, giả website, giả tài khoản

Để đánh lừa nạn nhân, nhóm lừa đảo thường: Tạo trang web giả dạng báo lớn hoặc cổng tin uy tín, trông rất thật. Dựng tin Messi hoặc Soledad bảo trợ dự án đầu tư. Dùng tài khoản có tick xanh trả phí, giả danh người nổi tiếng hoặc fanpage báo chí. Chèn lời chứng giả, bình luận ảo để tăng độ tin cậy.

Một chuyên gia cảnh báo: "Đây là kiểu lừa đảo có đầu tư bài bản - từ thiết kế, ngôn ngữ đến chiến thuật tâm lý. Người không rành công nghệ rất dễ sập bẫy".

Dấu hiệu nhận biết "bẫy Messi" trên mạng xã hội

Giống như trọng tài bắt lỗi trên sân, bạn cũng có thể nhận ra các "pha gian" của kẻ lừa nếu để ý kỹ: Đường link lạ - có lỗi chính tả hoặc tên miền kỳ quặc. Hứa hẹn lợi nhuận phi lý - "gấp 10 lần trong 1 tuần" chẳng bao giờ có thật. Ép bạn hành động nhanh - "chỉ còn 5 suất cuối", "đăng ký ngay hôm nay". Ngôn ngữ sai ngữ pháp, lủng củng. Tin nhắn từ người lạ, không mong đợi.

Làm sao để không bị sập bẫy?

Luôn hoài nghi với mọi cơ hội đầu tư "nghe có vẻ ngon". Kiểm tra trên trang chính thức của Messi, Soledad hoặc nhãn hàng thật. Không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng. Báo cáo bài viết đáng ngờ cho nền tảng mạng xã hội. Bật xác minh 2 lớp để bảo vệ tài khoản. Nếu lỡ click link hoặc nhập thông tin, hãy liên hệ ngân hàng ngay lập tức.

Khi phishing nhắm thẳng vào fan thể thao

Không chỉ Messi, mà cả fan thể thao nói chung cũng đang trở thành "mồi ngon" của lừa đảo mạng. Theo báo cáo của FTC (Ủy ban Thương mại Mỹ), người dùng đã mất hơn 10 tỷ USD vì lừa đảo trong năm 2023, trong đó các vụ liên quan thể thao tăng mạnh.

Những chiêu phổ biến: Email hứa "vé Super Bowl độc quyền"; Quảng cáo "áo đấu có chữ ký thật giá siêu rẻ"; Tin nhắn yêu cầu xác minh tài khoản từ "đội bóng"... Tất cả đều là mồi câu phishing để lấy thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, hoặc cài mã độc.

Nếu thật sự có "bí quyết đầu tư của Messi", chắc chắn anh sẽ chia sẻ cho đồng đội trước chứ không phải quảng cáo trên X. Hãy nhớ, lòng tin của fan là thứ kẻ gian đang lợi dụng - đừng để mình trở thành nạn nhân. Cẩn thận trước mọi lời mời "siêu lợi nhuận" và luôn giữ vững hàng phòng ngự tài chính của bạn.

Nguồn: Tổng hợp.