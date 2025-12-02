Vì sao Masan Consumer chọn thời điểm này để công bố kế hoạch niêm yết HOSE?

HOSE – Sàn giao dịch có chuẩn quản trị và minh bạch cao nhất thị trường Việt Nam

Trong hệ thống các sàn giao dịch Việt Nam, HOSE vẫn là nơi hội tụ của dòng vốn dài hạn, đặc biệt từ khối ngoại. Những yêu cầu nghiêm ngặt về công bố thông tin, kiểm toán, kiểm soát giao dịch và quản trị rủi ro khiến HOSE trở thành "bộ lọc tự nhiên", nơi chỉ những doanh nghiệp đáp ứng chuẩn mực cao mới đủ điều kiện niêm yết. Việc Masan Consumer chủ động lựa chọn HOSE cho thấy doanh nghiệp đã hoàn tất các tiêu chí cần thiết và sẵn sàng tham gia vào sân chơi vốn được xem là "mặt tiền" của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là kế hoạch niêm yết HOSE của Masan Consumer không phải một quyết định xuất hiện trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp đã nhắc đến định hướng này từ năm 2024 và chuẩn bị qua nhiều quý liên tiếp, bao gồm việc rà soát hệ thống quản trị và điều chỉnh quy trình báo cáo để phù hợp với tiêu chuẩn của HOSE. Quá trình chuẩn bị kéo dài cho thấy đây là lộ trình được tính toán kỹ, không phải động thái mang tính hình thức, mà là bước chuyển nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn của sàn giao dịch lớn nhất thị trường.

"Masan Consumer, "viên kim cương gia bảo" của Masan, mang đậm những trăn trở, đam mê và ngọt ngào trong từng phút giây phụng sự người tiêu dùng. Từ Việt Nam vươn ra thế giới, Masan Consumer tự hào là đại sứ ẩm thực Việt, cùng người Việt sải những bước đi vững chắc trên hành trình "go global", lan tỏa hương vị quê hương, chạm đến 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu bằng những nhãn hiệu mạnh." Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan chia sẻ.

Nâng chuẩn quản trị và mở rộng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu

Việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho một doanh nghiệp có quy mô gần 1,2 tỷ USD doanh thu như MCH. Trước hết, tiêu chuẩn giám sát và yêu cầu công bố thông tin trên HOSE cao hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp củng cố hệ thống công bố thông tin và tăng mức độ nhất quán theo yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, niêm yết trên HOSE mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận vốn quốc tế. Các quỹ ngoại, từ quỹ chủ động đến ETF quy mô lớn, thường tìm kiếm những doanh nghiệp đáp ứng đồng thời các tiêu chí: quy mô vốn hóa lớn, tăng trưởng ổn định, hiệu quả sinh lời cao, thị phần vững và doanh thu lặp lại. MCH là một trong số ít doanh nghiệp FMCG tại Việt Nam hội tụ đầy đủ những yếu tố này. Khi xuất hiện trên HOSE, doanh nghiệp được đưa vào tầm quan sát của nhiều quỹ từ Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn hay Singapore, những quỹ vốn thận trọng hơn với cổ phiếu UPCoM.

Một lợi ích quan trọng khác là khả năng được đưa vào các rổ chỉ số lớn. Sau khi niêm yết HOSE, MCH có tiềm năng tham gia các bộ chỉ số như VN30, VN100, FTSE Vietnam 30 hay MVIS Vietnam Index, những rổ có yêu cầu cao về vốn hóa, thanh khoản và tính ổn định của doanh nghiệp. Theo phân tích của Vietcap, MCH thậm chí "chạm cửa" nhiều rổ chỉ số ngay từ chu kỳ đầu tiên sau niêm yết. Nếu được thêm vào, cổ phiếu có cơ hội hấp thụ dòng vốn ETF và dòng vốn quỹ theo chỉ số, vốn là nhóm đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thanh khoản thị trường Việt Nam.

Cổ phiếu FMCG hội tụ: ổn định, tăng trưởng, dòng tiền mạnh

Dù thị trường biến động, ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (FMCG) vẫn duy trì mức cầu ổn định nhờ đặc tính nhu cầu lặp lại và ít phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. MCH với tỷ lệ phủ đạt 98% hộ gia đình Việt Nam (Theo báo cáo Kantar 2024), cùng các "thương hiệu quốc dân" như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, sở hữu mô hình doanh nghiệp có mức "khả năng dự báo dòng tiền" rất cao, điều mà các quỹ dài hạn luôn tìm kiếm.

Trong giai đoạn 2017–2024, MCH duy trì nền tảng tài chính đặc biệt ổn định và hiệu quả: doanh thu tăng trưởng kép 10–13% mỗi năm, biên EBITDA giữ ở mức khoảng 26% và tăng hơn 400 điểm cơ bản so với năm 2017, thuộc nhóm cao nhất trong ngành FMCG khu vực Đông Nam Á. Biên lợi nhuận gộp duy trì trên 42%, trong khi ROIC theo tính toán nội bộ vượt 200%, phản ánh khả năng sử dụng vốn ở mức mà rất ít doanh nghiệp tiêu dùng trong khu vực đạt được. Riêng năm 2024, doanh thu của MCH đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những công ty FMCG lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, từ 2018 đến nay, MCH đã chi trả xấp xỉ 1,2 tỷ USD cổ tức tiền mặt, thể hiện năng lực tạo dòng tiền bền vững và chính sách chia sẻ giá trị nhất quán với cổ đông, yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của nhà đầu tư dài hạn.

Với nhiều người, MCH gắn liền với những sản phẩm quen thuộc trong bữa ăn và trong nhịp sống hằng ngày. Bởi vậy, việc doanh nghiệp chuyển lên HOSE không chỉ là câu chuyện tài chính, mà còn là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành sau nhiều năm xây dựng thương hiệu và phục vụ người tiêu dùng. Khi một doanh nghiệp thiết yếu chọn bước vào môi trường niêm yết với tiêu chuẩn khắt khe hơn, điều đó thường cho thấy họ đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới, hướng tới chuẩn mực quản trị ngày càng hoàn thiện, sự ổn định dài hạn và khả năng thu hút nhà đầu tư bền vững trong tương lai.

Masan Consumer (UpCom: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, Masan Consumer đã không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình. Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.