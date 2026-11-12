Vì sao nên rắc muối vào bồn cầu buổi tối? Sáng hôm sau sẽ thấy công dụng bất ngờ

Muối là gia vị quen thuộc trong mọi căn bếp, nhưng ít ai biết nguyên liệu này còn được sử dụng trong một số mẹo vệ sinh nhà cửa. Gần đây, cách rắc muối vào bồn cầu trước khi đi ngủ thu hút sự chú ý vì đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện.

Theo CNN Brasil và The Economic Times , mẹo này có thể hỗ trợ loại bỏ cặn bẩn nhẹ, hạn chế mùi khó chịu trong nhà vệ sinh.

Rắc muối vào bồn cầu và 2 lợi ích bất ngờ

Rắc muối vào bồn cầu (Ảnh: Redfish Inspections)

Theo CNN Brasil , muối ăn có thành phần chính là natri clorua, sở hữu những tinh thể nhỏ có khả năng tạo ma sát, hỗ trợ làm sạch bề mặt. Khi rắc muối lên thành trong bồn cầu, các hạt muối có thể góp phần loại bỏ những cặn bẩn nhẹ trong quá trình cọ rửa.

Tài liệu hướng dẫn vệ sinh nhà cửa của Đại học Bang New Mexico (Mỹ) giải thích: "Các chất mài mòn làm sạch bề mặt bằng cách tạo ma sát, giúp loại bỏ vết bẩn".

Muối được xếp vào nhóm chất mài mòn khoáng tự nhiên, tương tự baking soda.

Việc thực hiện vào buổi tối có một lợi thế: bồn cầu thường không được sử dụng trong nhiều giờ, tạo điều kiện để muối lưu lại trên bề mặt lâu hơn. Theo CNN Brasil , khoảng thời gian này có thể kéo dài từ 6-10 giờ. Đến sáng, người dùng chỉ cần dùng chổi cọ bồn cầu để làm sạch những cặn bẩn nhẹ.

Bên cạnh khả năng hỗ trợ vệ sinh, muối còn được cho là có tác dụng hạn chế mùi khó chịu ở mức độ nhất định .

Tuy nhiên, The Economic Times giải thích, baking soda mới là nguyên liệu có khả năng khử một số mùi hiệu quả hơn nhờ tính kiềm nhẹ, có thể phản ứng với các hợp chất gây mùi có tính axit.

Vì vậy, kết hợp muối với baking soda có thể hữu ích hơn so với chỉ sử dụng muối.

Cách dùng muối vệ sinh bồn cầu vào buổi tối

Muối còn có công dụng làm sạch (Ảnh: Redfish Inspections)

Theo CNN Brasil , cách thực hiện khá đơn giản, không cần chuẩn bị những nguyên liệu đắt tiền.

Bước 1: Trước khi đi ngủ, rắc một thìa hoặc một nắm nhỏ muối tinh vào thành trong bồn cầu, chú ý những vị trí quanh mép nước, nơi cặn bẩn dễ tích tụ.

Bước 2: Có thể thêm một thìa baking soda để hỗ trợ kiểm soát mùi khó chịu.

Bước 3: Để nguyên hỗn hợp qua đêm, không xả nước trong thời gian này.

Bước 4: Sáng hôm sau, dùng chổi cọ bồn cầu chà nhẹ bề mặt rồi xả nước để cuốn trôi cặn bẩn.

Muối tinh được ưu tiên hơn muối hạt vì có kích thước nhỏ, dễ phân bố trên bề mặt và hòa tan nhanh hơn khi tiếp xúc với nước.

Những lưu ý quan trọng khi dùng muối vệ sinh bồn cầu

Dù đơn giản, mẹo dùng muối cũng có những giới hạn cần lưu ý.

Trước hết, muối không phải chất khử trùng. Theo The Economic Times , lượng muối nhỏ rắc vào bồn cầu không đủ khả năng tiêu diệt hiệu quả vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh. Vì vậy, nếu bồn cầu có vết bẩn lâu ngày, mảng bám ố vàng hoặc cần khử trùng, vẫn phải sử dụng sản phẩm vệ sinh chuyên dụng.

Đặc biệt, không tự ý kết hợp muối, baking soda với thuốc tẩy chứa clo hoặc chất tẩy rửa có tính axit.

CNN Brasil cảnh báo, việc tùy tiện pha trộn các hóa chất vệ sinh có thể gây phản ứng không mong muốn, tạo hơi gây kích ứng mắt và đường hô hấp.

Nếu bồn cầu vừa được vệ sinh bằng thuốc tẩy hoặc hóa chất khác, nên bỏ qua mẹo dùng muối trong tối hôm đó. Không trộn các sản phẩm tẩy rửa với nhau và luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng.

Bên cạnh đó, CNN Brasil khuyến nghị chỉ nên xem việc rắc muối như biện pháp hỗ trợ duy trì vệ sinh giữa những lần cọ rửa kỹ, có thể áp dụng khoảng một lần mỗi tuần. Muối có thể giúp việc làm sạch nhẹ nhàng hơn trong một số trường hợp, nhưng không thay thế được việc vệ sinh và khử trùng bồn cầu thường xuyên.

Nguồn: The Economic Times, CNN