Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm tủ bếp có tay nắm? 3 kiểu mở tủ đang dần trở thành xu hướng mới

Nếu nhìn vào những căn bếp được xây mới hoặc cải tạo theo phong cách hiện đại vài năm gần đây, không khó để bắt gặp những hệ tủ có bề mặt phẳng, chạy thành một khối và gần như không nhìn thấy tay nắm. Đây không đơn thuần là việc bỏ bớt một chi tiết trang trí, mà phía sau mỗi cánh tủ vẫn phải có một cách mở phù hợp để đảm bảo thuận tiện khi sử dụng hằng ngày. Tất nhiên, tay nắm nổi truyền thống không hề lỗi thời. Chúng dễ cầm nắm, dễ thay thế, có nhiều mức giá và đôi khi còn trở thành điểm nhấn cho cả căn bếp. Sự thay đổi chủ yếu dễ nhận thấy ở một bộ phận gia đình trẻ đang xây, sửa nhà, đặc b iệt là những người yêu thích phong cách Modern, Minimalist hoặc muốn hệ tủ trông đơn giản hơn. Thay cho tay nắm gắn nổi, 3 cách mở dưới đây đang được cân nhắc nhiều hơn.

Vì sao tủ bếp không tay nắm được nhiều gia đình trẻ chú ý?

Điểm hấp dẫn đầu tiên nằm ở bề mặt liền mạch. Khi loại bỏ hàng loạt tay nắm nhô ra phía trước, các cánh tủ nối tiếp nhau thành những mảng phẳng, nhờ đó căn bếp có cảm giác gọn và hiện đại hơn. Hiệu ứng này càng rõ với những hệ tủ cao kịch trần hoặc căn bếp sử dụng một màu chủ đạo. Sự khác biệt cũng xuất hiện trong quá trình sử dụng. Tay nắm nổi tạo thêm các khe và điểm tiếp xúc dễ bám dầu mỡ, bụi bẩn, đặc biệt ở khu vực gần bếp nấu. Với một số mẫu tay nắm nhô nhiều, quần áo hoặc tạp dề đôi khi cũng có thể vô tình mắc vào khi người dùng di chuyển sát tủ.

Tuy nhiên, không có tay nắm nổi không đồng nghĩa chắc chắn dễ dùng hơn. Mỗi cơ chế mở lại có ưu, nhược điểm riêng về cảm giác cầm nắm, vệ sinh, độ bền và chi phí. Bởi vậy, nếu đang xây hoặc cải tạo bếp, gia đình nên hiểu rõ từng kiểu trước khi lựa chọn.

1. Tay nắm âm dạng thanh - Gọn bên ngoài nhưng vẫn dễ thao tác

Một trong những cách phổ biến để tạo hệ tủ có vẻ ngoài không tay nắm là sử dụng profile âm, thường được biết đến với các hệ thanh nhôm Gola hoặc thiết kế tương tự. Thay vì gắn một chiếc tay nắm lên bề mặt cánh, khoảng trống để đưa tay vào kéo được bố trí dọc theo cạnh cánh tủ hoặc giữa các hàng ngăn kéo. Ưu điểm của kiểu này là người dùng vẫn thực hiện động tác kéo khá tự nhiên. Bên ngoài không xuất hiện hàng loạt núm hay thanh kim loại nhô ra, nhưng cũng không phải phụ thuộc vào cơ cấu bật mở.

Về thẩm mỹ, các đường profile chạy ngang hoặc dọc còn có thể trở thành một phần của thiết kế. Khi được tính toán ngay từ đầu, chúng tạo những đường nét khá gọn và hợp với các căn bếp hiện đại. Đổi lại, phần rãnh nơi đưa tay vào vẫn cần được vệ sinh định kỳ vì bụi, vụn thức ăn hoặc dầu mỡ có thể bám vào. Hệ profile cũng cần được tính đồng bộ với kích thước cánh, thùng tủ và quá trình thi công, thay vì mua một bộ tay nắm về gắn thêm sau cùng.

2. Cánh tủ vát cạnh hoặc J-pull - Chính cánh tủ trở thành chỗ cầm

Một cách khác là tạo phần cầm nắm ngay trên cánh tủ. Mép cánh có thể được vát, khoét hoặc tạo hình dạng J để người dùng đưa ngón tay vào và kéo cánh ra. Nhìn từ phía trước, hệ tủ vẫn giữ được bề mặt khá liền mạch mà không cần thêm tay nắm nổi. Điểm đáng chú ý của thiết kế này là cơ chế sử dụng tương đối đơn giản: không cần bộ phận bật mở riêng, người dùng vẫn trực tiếp kéo cánh tủ. Đây cũng là lý do kiểu cánh này thường được cân nhắc khi chủ nhà muốn vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn thích cảm giác mở tủ bằng tay. Tuy nhiên, hình dạng phần cầm cần được thiết kế hợp lý. Nếu rãnh quá nông hoặc mép cánh khó bám, thao tác mở những ngăn kéo nặng có thể không thoải mái. Khu vực thường xuyên chạm tay cũng dễ xuất hiện dấu vân tay và cần lau thường xuyên, nhất là với bề mặt tối màu hoặc bóng.

3. Push-to-open - Chạm vào cánh tủ để mở

Nếu hai phương án trên vẫn cần một vị trí để luồn tay kéo thì push-to-open đi xa hơn: người dùng ấn nhẹ vào mặt cánh, cơ cấu phía trong sẽ đẩy cánh bật ra một khoảng để có thể mở hoàn toàn. Nhờ vậy, phía trước tủ có thể giữ được bề mặt phẳng gần như tuyệt đối. Đây là điểm khiến push-to-open đặc biệt phù hợp với những căn bếp tối giản, nơi chủ nhà muốn các hệ tủ trông giống những mảng kiến trúc hơn là hàng loạt cánh tủ riêng biệt. Dù vậy, đây cũng là phương án cần cân nhắc kỹ về trải nghiệm sử dụng. Do phải chạm trực tiếp vào mặt cánh để mở, dấu tay có thể xuất hiện nhiều hơn. Bộ phận bật mở cũng cần có chất lượng tốt và được lắp đặt chính xác để cánh đóng mở ổn định trong thời gian dài. Với những ngăn kéo chứa nhiều xoong nồi hoặc vật dụng nặng, chủ nhà càng nên lựa chọn phụ kiện phù hợp thay vì chỉ quyết định dựa trên vẻ ngoài.

Không nhất thiết cả căn bếp phải dùng chung một kiểu mở

Một điểm đáng lưu ý khi thiết kế tủ bếp hiện đại là không bắt buộc phải chọn duy nhất một cơ chế cho toàn bộ hệ tủ. Gia đình hoàn toàn có thể kết hợp các cách mở dựa trên vị trí và tần suất sử dụng. Chẳng hạn, những cánh tủ ít mở có thể sử dụng push-to-open để giữ bề mặt thật phẳng, trong khi ngăn kéo chứa nồi chảo thường xuyên sử dụng lại phù hợp hơn với profile âm hoặc phần cầm chắc chắn. Một số gia đình thậm chí vẫn giữ tay nắm nổi ở những vị trí cần thao tác nhiều và dùng thiết kế không tay nắm cho phần còn lại.

Vì vậy, nếu đang xây hoặc sửa nhà, đừng chỉ nhìn ảnh một căn bếp đẹp rồi áp dụng nguyên mẫu. Nên thử trực tiếp cảm giác mở cánh, cân nhắc chiều cao người sử dụng, trọng lượng đồ bên trong, vật liệu bề mặt và thói quen nấu nướng của gia đình.

Tay nắm truyền thống vẫn có chỗ đứng

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hệ tủ không tay nắm không có nghĩa tay nắm nổi sẽ biến mất. Với phong cách cổ điển, farmhouse, transitional hoặc đơn giản là những gia đình thích cảm giác cầm kéo chắc tay, một bộ tay nắm phù hợp vẫn có thể vừa tiện dụng vừa trở thành chi tiết trang trí đẹp. Điểm thay đổi nằm ở chỗ người trẻ khi xây hoặc cải tạo nhà hiện nay có thêm nhiều lựa chọn hơn. Tay nắm không còn là bộ phận bắt buộc phải xuất hiện trên mặt cánh; nó có thể được giấu vào kết cấu, tạo ngay trên mép cánh hoặc thay bằng cơ cấu nhấn mở.

Bởi vậy, thay vì hỏi tủ bếp có tay nắm hay không tay nắm đẹp hơn, lựa chọn hợp lý hơn là xem cách mở nào phù hợp với từng vị trí và thói quen sử dụng. Một căn bếp hiện đại không chỉ cần bề mặt thật phẳng hay hình ảnh bắt mắt, mà quan trọng hơn vẫn phải thuận tay sau hàng nghìn lần đóng mở mỗi năm.