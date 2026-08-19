Không phải ngẫu nhiên Chi Pu được gọi là “phú bà ngầm” showbiz Việt

Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) là một trong những gương mặt quen thuộc và được nhiều người yêu thích trong showbiz Việt. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu không chỉ duy trì sức hút tại Việt Nam mà còn tạo được dấu ấn tại thị trường Trung Quốc sau khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng năm 2023.

Từ danh xưng hot girl, Chi Pu dần trở thành nghệ sĩ đa lĩnh vực. Cùng với quá trình mở rộng sự nghiệp, cách cô kiếm tiền cũng không còn chỉ xoay quanh cát-xê đi hát hay đóng phim. Hoạt động tại thị trường Trung Quốc, quảng cáo, nền tảng số, kinh doanh và mới đây là xây dựng công ty giải trí riêng đang tạo nên một "hệ sinh thái" kiếm tiền ngày càng rộng của Chi Pu.

Chi Pu (Ảnh: FBNV)

Chi Pu bước chân vào showbiz từ khá sớm. Cô bắt đầu được biết đến từ năm 2009 khi lọt top 20 Miss Teen, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất và đến năm 2017 chính thức theo đuổi con đường ca hát. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Chi Pu liên tục tham gia phim ảnh, phát hành sản phẩm âm nhạc, biểu diễn, tham gia gameshow và xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn.

Một bước ngoặt đáng kể về mặt thương mại đến từ thị trường Trung Quốc sau khi Chi Pu tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023. Sau chương trình, Chi Pu tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, sự kiện và sân khấu âm nhạc tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, cuối năm 2024 từng xuất hiện thông tin Chi Pu có mức cát-xê khoảng 2,8 tỷ đồng cho một lần xuất hiện tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là con số được lan truyền trên mạng và chưa có xác nhận chính thức từ phía Chi Pu. Hơn thế nữa, nhiều netizen khẳng định thị trường giải trí Trung Quốc thường không công khai chi phí book nghệ sĩ nên rất có thể đây chỉ là con số được đưa ra để tạo tranh luận.

Thành công tại thị trường Trung Quốc kéo theo nhiều đồn đoán về mức cát-xê của Chi Pu (Ảnh: FBNV)

Song trước đó vào năm 2020, một giám đốc truyền thông từng bật mí rằng 5000 - 7000 đô (khoảng 115 triệu đồng đến 160 triệu đồng theo thời điểm đó) là khoản phí để có thể mời Chi Pu trình diễn 3 ca khúc.

Về phía Chi Pu, cô từng chia sẻ về tin đồn cát-xê tăng cao hậu Đạp gió 2023: “Khi mà mình trở nên tốt hơn, giỏi hơn và mang lại nhiều giá trị, chắc chắn bản thân mong muốn cát-xê xứng đáng ở những dự án tham gia. Tuy nhiên, tôi luôn có cam kết với bản thân là dù mình có đi đến đâu và được đón nhận ra sao, đối với thị trường Việt Nam, tôi sẽ luôn trân trọng, cống hiến hết sức”.

Đến YouTube và các trang MXH cũng sinh ra tiền

Ngoài thu nhập từ cát-xê khi đi diễn, đóng phim,... Chi Pu cũng giống nhiều người nổi tiếng khác khi có thể kiếm tiền từ việc sở hữu các trang mạng xã hội với lượt người theo dõi khủng.

Kênh YouTube Chi Pu Official được thành lập từ năm 2013 và tập trung đăng tải MV, video âm nhạc, hậu trường cũng như các nội dung liên quan đến hoạt động nghệ thuật.

Một bài phân tích trên trang Nhịp Sống Thị Trường năm 2023 dẫn dữ liệu Social Blade cho biết thời điểm đó kênh đã có hơn 445 triệu lượt xem. Social Blade khi ấy ước tính doanh thu quảng cáo có thể dao động từ khoảng 1.400-22.800 USD/tháng, tương đương khoảng 32,9 triệu đến hơn 535 triệu đồng; nếu tính theo năm, khoảng 17.100-273.700 USD.

Từ lượng view tích lũy, tính toán doanh thu quảng cáo của kênh có thể đạt khoảng 3,1-5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính tham khảo dựa trên dữ liệu bên thứ ba, không phải số tiền Chi Pu thực nhận. Doanh thu thực tế còn phụ thuộc vào quốc gia của người xem, loại quảng cáo, tỷ lệ quảng cáo được phân phối, thuế và nhiều khoản khấu trừ khác.

Đến năm 2026, kênh Chi Pu Official tiếp tục có lượng người đăng ký lớn và vẫn phát hành sản phẩm âm nhạc. Các nền tảng dữ liệu bên thứ ba hiện ước tính doanh thu quảng cáo ở mức khác nhau tùy từng video.

Chi Pu sở hữu kênh YouTube có 1,46 triệu người theo dõi và tổng số lượt xem gần 515 triệu tính đến hiện tại (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài tiền quảng cáo từ nền tảng, một kênh YouTube lớn còn có giá trị ở khả năng bán quảng cáo, tài trợ hoặc kết hợp với các chiến dịch thương hiệu. Đây mới là phần có thể tạo ra giá trị thương mại lớn hơn so với tiền AdSense đơn thuần.

Ngoài ra từ năm 2018, truyền thông cũng đã đưa tin về “bảng báo giá” của một số người nổi tiếng khi đăng tải bài trên Facebook, trong đó của Chi Pu. Thời điểm đó, một bài đăng trên Facebook của Chi Pu rơi vào khoảng 2.000 - 3.000 USD/post (khoảng 45 - 50 triệu đồng). Điều này cho thấy, sức hút và khả năng kiếm tiền “khủng” từ social của Chi Pu đã có từ khá sớm.

Hiện tại, sau khi tạo được dấu ấn tại Trung Quốc, giá trị thương hiệu của Chi Pu tiếp tục được mở rộng. Cô xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến thời trang, làm đẹp và các thương hiệu cao cấp, đồng thời được truyền thông quốc tế chú ý nhờ hình ảnh tại các sự kiện thời trang. Tatler Asia hiện giới thiệu Chi Pu với nhiều vai trò gồm nghệ sĩ, doanh nhân giải trí và đồng sáng lập C-Global Entertainment; đồng thời ghi nhận cô là đối tác của nhiều thương hiệu xa xỉ.

Với nghệ sĩ có độ phủ ở cả Việt Nam và Trung Quốc, giá trị thương mại vì thế không chỉ nằm ở một bài đăng mạng xã hội mà còn có thể đến từ các hợp đồng đại sứ, dự sự kiện, quảng bá sản phẩm và chiến dịch dài hạn.

Mỹ nhân sinh năm 1993 đầu tư "khủng" cho các video, MV,... đăng tải trên YouTube (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh nghệ thuật, Chi Pu cũng từng bước thử sức với kinh doanh.

Từ năm 2022, nữ ca sĩ bắt đầu tham gia lĩnh vực kinh doanh với một thương hiệu mỹ phẩm riêng, sau đó hợp tác với một thương hiệu thời trang để ra mắt bộ sưu tập nội y mang tên mình. Đáng chú ý nhất là việc cô bước vào lĩnh vực F&B tại Trung Quốc.

Sau thành công của Đạp Gió, Chi Pu mở nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải mang tên La Ganh. Nhà hàng phục vụ các món ăn Việt, trong đó có phở. Theo thông tin được truyền thông đăng tải, một phần phở kèm quẩy và trứng chần tại đây có giá khoảng 59 NDT, tương đương gần 200.000 đồng.

Tuy nhiên, tháng 3/2026, Chi Pu đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng cho Tập đoàn MUSE sau gần 3 năm kinh doanh. Cô cho biết việc chuyển nhượng nhằm dành thêm thời gian cho các dự án nghệ thuật và C-Global Entertainment.

Chi Pu từng nhận nhiều sự chú ý khi mở nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam tại Trung Quốc (Ảnh:FBNV)

Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý nhất trong cách Chi Pu kiếm tiền những năm gần đây là việc cô bắt đầu xây dựng doanh nghiệp riêng.

Tháng 3/2025, Chi Pu công bố C-Global Entertainment, một công ty giải trí - truyền thông hướng tới mục tiêu kết nối văn hóa Việt Nam với thị trường quốc tế. C-Global được định hướng hoạt động trong nhiều mảng như sản xuất âm nhạc, phim ảnh, sự kiện, đào tạo và phát triển nghệ sĩ. Chi Pu giữ vai trò đồng sáng lập và cổ đông.

Đến năm 2026, C-Global tiếp tục được đẩy mạnh với định hướng phát triển nghệ sĩ và các dự án giải trí. Việc Chi Pu chuyển nhượng La Ganh để tập trung cho C-Global cũng cho thấy hướng đi mới: thay vì chỉ trực tiếp kiếm tiền từ các hoạt động cá nhân, nữ nghệ sĩ đang hướng tới việc sở hữu và vận hành một hệ sinh thái giải trí.

Đây cũng có thể là nguồn tạo ra giá trị lớn hơn về lâu dài, dù hiện chưa có dữ liệu công khai đủ để xác định doanh thu hay lợi nhuận của C-Global và phần lợi ích tài chính cụ thể của Chi Pu.

Vậy Chi Pu giàu cỡ nào?

Ngoài những con số liên quan đến các nguồn thu nhập được đồn đoán, cách Chi Pu tiêu tiền cũng được cho là phần nào nói lên về độ giàu có của mỹ nhân sinh năm 1993.

Theo đó, Chi Pu từng mua căn hộ đầu tiên vào năm 2018 với giá khoảng 4 tỷ đồng tại TP.HCM. Đến năm 2021, cô được cho là chuyển sang sống tại một căn penthouse ở khu vực Điện Biên Phủ, được giới thiệu có giá trị ước tính lên tới 100 tỷ đồng, cùng hồ bơi riêng và tầm nhìn bao quát trung tâm thành phố.

Chi Pu từng hé lộ về không gian sống sang chảnh (Ảnh: IGNV)

Chi Pu có cuộc sống giàu có, sang chảnh (Ảnh: FBNV)

Ngoài bất động sản, Chi Pu từng sở hữu những chiếc xe có giá trị lớn. Năm 2015, cô được đưa tin đã tự mua một chiếc xe khoảng 2 tỷ đồng để phục vụ công việc, sau đó tiếp tục sở hữu thêm xe hơi hạng sang.

Không chỉ có cuộc sống sang chảnh, Chi Pu cũng “siêng” diện đồ hiệu. Mỹ nhân gốc Hà Nội sở hữu bộ sưu tập quần áo, túi xách, giày dép đến từ nhiều nhà mốt đình đám thế giới.

Nhìn chung, sau hơn 15 năm trong showbiz, Chi Pu được nhiều người nhận xét là nghệ sĩ có hoạt động chăm chỉ, bền bỉ khi liên tục thử sức, tạo ra hướng đi mới cho bản thân. Cũng chính bởi vậy mà không ít người cho rằng không lạ khi cô được mệnh danh là “phú bà ngầm” trong showbiz và sở hữu khối tài sản đồ sộ cũng như xây dựng thương hiệu cá nhân ổn định.

Tổng hợp