Vì sao người Nhật ăn cá đến phát chán nhưng vẫn phải có đủ trong 3 bữa cơm mỗi ngày?

Báo cáo tuổi thọ năm 2019 cho thấy Nhật Bản đứng đầu thế giới về sống thọ, với 2,31 triệu người ở độ tuổi 90. Trong đó, hơn 71.000 người 100 tuổi, theo nhật báo Ấn Độ Times Of India.



Hiện nay, tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản là 84, đứng đầu thế giới ba năm liên tiếp. Theo đó, họ có nhiều thói quen tốt giúp kéo dài tuổi thọ. Khoa Y Đại học Tohoku, Nhật Bản khảo sát 92.000 người với thời gian theo dõi trung bình 19 năm, cho thấy việc giảm nguy cơ tử vong do tim mạch, do mọi nguyên nhân và do tim ở người Nhật có liên quan đến thói quen ăn uống.

Người ta đã phát hiện ra 7 loại thực phẩm nhóm người này thường xuyên sử dụng và được cho chính là bí quyết kéo dài tuổi thọ ở Nhật Bản gồm: cơm, súp miso, rong biển, trà xanh, rau xanh, dưa muối Nhật Bản và đặc biệt là cá.

Người Nhật đánh bắt cá bằng chim cốc

Vì sao người Nhật thích ăn cá?

Nhật Bản là một quốc gia hàng hải được bao quanh bởi đại dương, người dân Nhật Bản đã bắt đầu ăn cá hơn 3000 năm trước. Hải sản có thể được tiêu thụ ở dạng thô như sushi và sashimi vì nó rất tươi. Ngoài ra, bởi các đường ven biển của quốc gia trải dài từ Bắc đến Nam, nhiều loại hải sản có thể được nhìn thấy ở các khu vực khác nhau. Dòng hải lưu Oyashio và Kuroshio mang theo những con cá nhỏ gần các khu vực ven biển và chúng thu hút những đàn cá lớn hơn để theo đuổi, vì vậy có rất nhiều ngư trường dọc theo bờ biển.

Khi đặt chân tới quốc gia này, có thể thấy ở khắp mọi nơi từ nhà hàng cho đến các quầy bán đồ ăn nhẹ trên đường phố, nguyên liệu từ cá giúp người Nhật tạo nên những món ngon nổi tiếng thế giới…Thậm chí, món cá sống còn trở thành nét văn hóa đặc trưng của xứ Phù Tang mà không nơi nào trên thế giới có được.

Cũng theo thống kê từ Đại học Tohoku cho thấy, mỗi người dân Nhật ăn cá nhiều gấp 5 lần so với nước khác. Mức tiêu thụ bình quân đầu người ở Nhật Bản đã tăng từ hơn 70kg tới hơn 100kg mỗi năm, thậm chí còn vượt mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người, gấp đôi mức tiêu thụ cá bình quân đầu người ở Pháp.

Ngay từ thế kỷ thứ 8, lịch sử ăn cá sống bắt nguồn từ việc ngư dân đánh bắt hải sản hàng ngày sau đó chế biến trên thuyền trước khi trở về nhà. Phương pháp này cho phép họ thưởng thức sự tươi ngon mà không cần thêm bất kỳ chất bảo quản hay kỹ thuật nấu nướng nào có thể làm thay đổi hương vị hoặc giá trị dinh dưỡng của nó.

Đến nay, trong mỗi bữa cơm của người Nhật, các món ăn chế biến từ cá luôn hiện hữu hàng ngày. Giúp họ nâng cao sức khỏe mà không lo béo phì dù ăn nhiều.

Nguồn dinh dưỡng tuyệt vời có trong cá

Cá là nguồn cung cấp protein dồi dào, rất quan trọng để duy trì cơ bắp, các cơ quan và mạch máu khỏe mạnh. Protein giúp hỗ trợ quá trình phân chia tế bào, tăng trưởng tóc và thậm chí là truyền tín hiệu hormone. Nó được mọi hệ thống của cơ thể sử dụng theo cách này hay cách khác.

Cá là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người Nhật

Cá cũng rất giàu iốt , một khoáng chất quan trọng mà cơ thể không thể tự sản xuất được. Iốt rất quan trọng đối với chức năng của tuyến giáp, kiểm soát những thứ như sự thèm ăn và hệ thống miễn dịch của bạn. Cá nói chung là một nguồn dinh dưỡng tốt như: Vitamin D; Vitamin B12; Sắt; Phốt pho; Niacin…

Lưu ý, tùy thuộc vào từng loài cá có thể có mức độ dinh dưỡng khác nhau. Sự khác biệt đáng kể nhất là hàm lượng chất béo: Các loài như cá hồi và cá ngừ được coi là béo, trong khi cá tuyết và cá da trơn là nạc. Điều này dẫn đến sự thay đổi về lượng calo bạn có thể mong đợi. Một khẩu phần cá trích nướng tiêu chuẩn 3 ounce chứa những thành phần sau:

Lượng calo: 173

Chất đạm : 20 gam

Chất béo : 10 gram

Carbohydrate : Ít hơn 1 gram

Chất xơ : Dưới 1 gram

Đường: Dưới 1 gam

Tác dụng của cá đối với sức khỏe

Theo trang tin về sức khỏe hàng đầu của Mỹ WebMD, các vitamin, khoáng chất và axit béo trong cá có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe của bạn. Điển hình như vitamin B12 có trong cá rất quan trọng cho sự phát triển của các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, tái tạo DNA và chức năng thần kinh. Tiêu thụ đủ vitamin B12 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh tim. Thiếu vitamin B12 cũng liên quan đến các vấn đề như mệt mỏi mãn tính và thiếu máu.

Các lợi ích sức khỏe khác của cá bao gồm:

Ăn cá giúp cải thiện sức khỏe não bộ

Cá rất giàu một loại chất béo được gọi là axit béo omega. Những chất béo này rất quan trọng để duy trì sức khỏe của não. Nồng độ axit béo omega-3 trong máu thấp có liên quan đến tình trạng lão hóa não nhanh hơn, bao gồm các triệu chứng như mất trí nhớ và suy giảm nhận thức. Trên thực tế, hàm lượng axit béo omega thấp này có liên quan đến tình trạng co rút não trong quá trình lão hóa.

Ăn cá làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Axit béo omega cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Axit béo omega-3 dường như có liên quan đến việc ngăn ngừa và giảm bệnh tim mạch vành khi tiêu thụ thường xuyên. Những axit béo này giảm thiểu mảng bám mạch vành, giảm mức chất béo trung tính và thậm chí có thể giúp giảm huyết áp.

Từ trẻ em đến người già, người Nhật đều thích ăn cá để bảo vệ sức khỏe

Cá giúp giảm nguy cơ trầm cảm

Sức khỏe tâm thần cũng có thể được hưởng lợi từ axit béo omega. Axit béo omega-3 có liên quan chặt chẽ đến việc giảm các triệu chứng trầm cảm. Đặc biệt, loại chất này còn có liên quan đến việc tăng hiệu quả của một số loại thuốc chống trầm cảm do giúp não bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Mặc dù bản thân cá thường tốt cho sức khỏe nhưng điều quan trọng là phải kiểm tra xem cá bạn ăn được đánh bắt ở đâu. Nhiều loại cá đánh bắt ở biển có hàm lượng thủy ngân cao, có thể gây độc với số lượng lớn. Những con cá này tích trữ thủy ngân có trong chế độ ăn của chúng dưới dạng chất béo, chất béo này có thể tích tụ theo thời gian.

Những thói quen trong chế độ ăn của người Nhật giúp tăng tuổi thọ

Ngoài những món ăn dinh dưỡng như đã nói ở trên thì chế độ ăn của người Nhật cũng là bí quyết mang lại cho họ làn da tuyệt vời và tuổi thọ cao hơn.

Ăn chậm

Người Nhật có xu hướng nhai kỹ và ăn chậm. Điều này giúp họ có thời gian để giao tiếp với gia đình và bạn bè, làm tăng mối quan hệ của họ. Và do đó họ cũng hạnh phúc. Việc nhai thức ăn đúng cách là vô cùng quan trọng để tiêu hóa tốt.

Uống trà

Nhật Bản là đất nước yêu trà. Họ thưởng thức trà Matcha - có đặc tính dinh dưỡng, giàu chất chống oxy hóa và rất tốt cho da.

Chú trọng bữa sáng

Bữa sáng được cho là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vì vậy, họ ăn cơm, cháo và cá nướng trong bữa sáng. Nó giúp họ cảm thấy no và ngăn chặn tình trạng ăn uống không lành mạnh.

Ăn uống có ý thức

Một câu nói phổ biến ở Nhật là "chỉ ăn cho đến khi no 80%". Họ không ăn quá nhiều và dừng ăn một cách có ý thức, theo Times Of India.

Chế độ ăn khoa học giúp người Nhật sống thọ

Ít ăn tráng miệng đồ ngọt

Người Nhật không thích đường và chất làm ngọt. Họ thường thích các món tráng miệng mặn.

Phương pháp nấu ăn

Người Nhật thiên về các món ăn ít nấu hơn và thường làm các món hấp, lên men, nướng và thậm chí là xào. Họ cũng nấu ăn với rất ít dầu.

Ăn thực phẩm từ đậu nành

Dễ tiêu hóa, đậu nành là nguồn cung cấp carbohydrate, protein và chất béo tốt. Món ăn từ đậu nành đa dạng, như sữa đậu nành, các món đậu nành lên men. Protein đậu nành tăng cường năng lượng đồng thời giúp xây dựng cơ bắp. Không chỉ vậy, nó còn cân bằng nội tiết tố đồng thời thúc đẩy quá trình giảm cân.

Ăn rong biển hằng ngày

Rong biển là thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của người Nhật và có nhiều dạng khác nhau. Nó chứa nhiều khoáng chất, vitamin và rất giàu axit béo omega 3, theo Times Of India.

Theo Webmd