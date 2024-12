Lý giải vì sao người Việt thích gửi tiết kiệm ngân hàng, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho biết, gửi tiền tiết kiệm sẽ đảm bảo được ba tiêu chí: An toàn, sinh lời, đa dạng hình thức gửi và thanh khoản.

Theo đó, gửi tiền tiết kiệm ngân hàng có độ rủi ro thấp, ngay cả trường hợp xấu nhất là ngân hàng phá sản thì các loại bảo hiểm tiền gửi và sự điều hành của ngân hàng Trung ương sẽ đảm bảo an toàn cho cuốn sổ tiết kiệm. Lý do chính là ngân hàng được Nhà nước giám sát và quản lý chặt chẽ. Vì thế gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ ít rủi ro hơn so với hình thức giữ tiền mặt, đầu tư bất động sản, chứng khoán. Số tiền khách hàng gửi được bảo đảm và bảo vệ. Dù ngân hàng gặp nguy cơ phá sản thì tiền gửi của khách hàng vẫn giữ nguyên vẹn.

" Đây là lý do quan trọng nhất khiến nhiều người Việt tin tưởng gửi tiết kiệm vào ngân hàng ", ông Hiếu nói.

Người Việt thích gửi tiết kiệm ngân hàng vì độ an toàn và tính thanh khoản. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân thứ hai được ông Hiếu nhắc đến là tính thanh khoản của tiền gửi ngân hàng sẽ cao hơn bất cứ kênh đầu tư nào khác. Nếu có 2 tỷ đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, nhưng khi cần tiền thì chưa chắc đã thanh khoản được ngay, thậm chí phải mất vài tháng mới có thể thanh khoản được. Trong khi đó, nếu gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thì người dân có thể rút tiền dễ dàng khi cần.

Người gửi tiền có thể yêu cầu ngân hàng tiến hành tất toán khoản tiền gửi tiết kiệm bất cứ khi nào. Điều này giúp khách có thể dễ dàng tiếp cận tiền mặt khi cần thiết mà không gặp khó khăn. Tuy nhiên nếu rút tiền trước ngày đáo hạn, bạn sẽ chỉ nhận được lãi suất không kỳ hạn.

Nguyên nhân thứ ba theo TS. Nguyễn Trí Hiếu là do mức độ sinh lời đều đặn mà không phải lo việc đầu tư có bị thua lỗ hay không. Gửi tiền ngân hàng tuy lãi suất không đột biến như đầu tư vào vàng, chứng khoán hay bất động sản nhưng nhà đầu tư cũng không bao giờ phải phấp phỏng lo lắng thua lỗ xảy ra.

Ngoài ra, ông Hiếu cho rằng, một trong những lợi thế nữa của kênh gửi tiết kiệm ngân hàng đó là có thể tận dụng khoản tiết kiệm để vay vốn. Hiện nay rất nhiều người gửi tiết kiệm ngân hàng khi cần vốn gấp có thể dùng chính sổ tiết kiệm để vay vốn. Vay cầm cố sổ tiết kiệm là hình thức vay mà người vay dùng sổ tiết kiệm của mình để làm tài sản thế chấp. Ngân hàng giữ, bảo quản sổ tiết kiệm và trả lại cho người vay sau khi khoản vay được tất toán.

Quy trình, thủ tục vay vốn bằng khoản tiết kiếm đơn giản, nhanh chóng hơn so với vay cầm cố bằng tài sản khác. Khách hàng không cần chuẩn bị quá nhiều hồ sơ thủ tục, quá trình vay thế chấp sổ tiết kiệm cũng rất đơn giản, thời gian xử lý nhanh do không phải thẩm định giá trị tài sản đảm bảo, giúp tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng.

Bên cạnh đó, vay cầm cố sổ tiết kiệm có lãi suất thấp hơn so với hình thức vay bằng tài sản đảm bảo khác.

Gửi tiết kiệm ngân hàng cũng có đa dạng hình thức gửi, kỳ hạn gửi. Các ngân hàng thường cung cấp nhiều hình thức như tiết kiệm trả góp, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm online…Ngoài ra ngân hàng còn cung cấp nhiều loại gói tiết kiệm phù hợp với nhu cầu tài chính của khách. Tùy vào mục đích, khách hàng có thể lựa chọn gói tiết kiệm ngắn, trung hoặc dài hạn.

" Đây cũng là một ưu điểm, nguyên nhân giúp ngân hàng được nhiều người dân Việt Nam lựa chọn để đầu tư tài sản ", ông Hiếu nói.