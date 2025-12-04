Vì sao nhà đầu tư đang chú ý đến một cổ phiếu tiêu dùng sắp niêm yết HOSE?

Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.

Kế hoạch niêm yết đã được Ban Lãnh đạo Masan chia sẻ nhất quán từ năm 2024 trong kỳ Đại hội cổ đông và các buổi gặp gỡ nhà đầu tư. Điều này cho thấy đây không phải quyết định mang tính thời điểm, mà là một lộ trình được chuẩn bị bài bản, phù hợp với giai đoạn mới của doanh nghiệp.

"Masan Consumer, "viên kim cương gia bảo" của Masan, mang đậm những trăn trở, đam mê và ngọt ngào trong từng phút giây phụng sự người tiêu dùng. Từ Việt Nam vươn ra thế giới, Masan Consumer tự hào là đại sứ ẩm thực Việt, cùng người Việt sải những bước đi vững chắc trên hành trình "go global", lan tỏa hương vị quê hương, chạm đến 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu bằng những nhãn hiệu mạnh." Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan chia sẻ.

Sự kiện diễn ra trong một thời điểm đặc biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam: hoạt động IPO đang dần sôi động trở lại và Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm "thị trường mới nổi thứ cấp". Dù dòng vốn ngoại trong năm vẫn duy trì xu hướng thận trọng và có những nhịp bán ròng, việc nâng hạng vẫn mở ra kỳ vọng về sự cải thiện thanh khoản, chất lượng thị trường và mức độ quan tâm của các quỹ quốc tế trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh thị trường cần thêm những doanh nghiệp quy mô lớn, minh bạch và vận hành bài bản để củng cố niềm tin, việc MCH chuẩn bị chuyển sàn lên HOSE vượt ra ngoài câu chuyện riêng của một doanh nghiệp. Đây là sự xuất hiện của một cổ phiếu dẫn dắt ngành tiêu dùng, một điểm sáng đúng lúc thị trường đang tìm kiếm thêm sự ổn định dài hạn.

Thị trường cần thêm sự cân bằng và "hàng hóa" mới

Thị trường giai đoạn cuối năm thường chịu ảnh hưởng mạnh bởi biến động của các nhóm ngành chu kỳ như bất động sản, tài chính hay vật liệu xây dựng, đầu tư công. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng thiết yếu lại mang tính ổn định cao hơn nhờ nhu cầu lặp lại, ít bị tác động bởi biến động ngắn hạn và phản ánh sức mua thực của nền kinh tế.

MCH với gần 30 năm phát triển, danh mục thương hiệu quen thuộc và mức độ phủ sóng 98% hộ gia đình Việt Nam (Theo báo cáo 2024 của Kantar), đại diện rõ nét cho nhóm doanh nghiệp tiêu dùng có nền tảng bền vững. Những thương hiệu như Nam Ngư, CHIN-SU, Omachi, Kokomi hay Wake-Up 247 đã gắn bó với đời sống nhiều thế hệ người Việt, mang lại mức tiêu thụ ổn định ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn.

Sự thiếu vắng các bluechip hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trên HOSE nhiều năm qua khiến cơ cấu thị trường nghiêng mạnh về các nhóm ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc MCH công bố kế hoạch niêm yết giúp bổ sung một cổ phiếu có tính chất kép hiếm có trên thị trường: đủ ổn định để đóng vai trò phòng thủ, nhưng vẫn duy trì dư địa tăng trưởng rõ ràng nhờ quy mô lớn và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu. Sự xuất hiện của MCH vì thế góp phần cân bằng lại thị trường, tạo thêm lựa chọn hài hòa giữa "ổn định" và "tăng trưởng" cho nhà đầu tư.

Nâng hạng thị trường – Đòn bẩy cho cổ phiếu bluechip tiêu dùng

Quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm "mới nổi thứ cấp" mở ra cơ hội quan trọng trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, đặc biệt từ các quỹ ETF và quỹ chủ động có khẩu vị dài hạn. Theo đánh giá của FiinGroup, đây mới chỉ là bước khởi đầu; để thị trường thật sự cất cánh, Việt Nam cần thêm nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đáp ứng tiêu chuẩn minh bạch và hiệu quả vận hành ổn định.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một cổ phiếu tiêu dùng dẫn đầu như MCH trên HOSE mang tính biểu tượng quan trọng: một doanh nghiệp đại diện cho nhu cầu thiết yếu của hơn 100 triệu dân, với mô hình kinh doanh ổn định và hiệu quả sinh lời thuộc nhóm cao bậc nhất khu vực FMCG.

Việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE cũng mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận của MCH với nhà đầu tư nước ngoài. Các quỹ quốc tế thường ưu tiên những doanh nghiệp có quy mô đủ lớn, lợi nhuận ổn định qua nhiều chu kỳ, thị phần mạnh, doanh thu lặp lại và mức độ minh bạch cao, những tiêu chí mà MCH đáp ứng đầy đủ.

Trong giai đoạn năm 2017 đến 2024, MCH duy trì nền tảng tài chính ổn định và hiệu quả: biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu đạt trên 23% trong khi lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2022–2024 tăng trưởng kép khoảng ~20% mỗi năm. Những chỉ số này phản ánh sức mạnh tài chính và khả năng tạo lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp trong nhiều chu kỳ thị trường. Riêng năm 2024, doanh thu của MCH đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế là một trong những công ty FMCG lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, từ 2018 đến 2024, MCH đã chi trả xấp xỉ 1,5 tỷ USD cổ tức tiền mặt. Những chỉ số này phản ánh sức chống chịu tốt của mô hình kinh doanh dựa trên nhu cầu thiết yếu, giúp MCH trở thành ứng viên phù hợp để thu hút dòng vốn dài hạn.

Đón chờ sự kiện 4/12: củng cố tâm lý thị trường và mở ra kỳ vọng mới cho năm 2025

Sự kiện 4/12 sắp tới là cột mốc quan trọng giúp thị trường nhìn rõ hơn lộ trình chuyển sàn của MCH. Việc doanh nghiệp chủ động công bố thông tin vào thời điểm cuối năm thường mang theo một thông điệp tích cực: doanh nghiệp tự tin vào triển vọng tăng trưởng và sẵn sàng bước vào giai đoạn quản trị minh bạch và chuẩn mực hơn.

Với nhà đầu tư, đây là cơ hội tiếp cận thông tin chính thức, toàn diện về một trong những doanh nghiệp FMCG lớn bậc nhất thị trường, trong bối cảnh nhóm tiêu dùng – bán lẻ đang được dự báo sẽ là điểm sáng của năm 2025 nhờ sự phục hồi của cầu nội địa và sự dịch chuyển của dòng vốn vào các ngành có tính ổn định cao.

Với thị trường, sự kiện 4/12 góp phần tạo hiệu ứng tâm lý tích cực. Khi một doanh nghiệp đầu ngành quyết định bước lên HOSE đúng vào thời điểm thị trường đang kỳ vọng sự cải thiện thanh khoản, sự đa dạng hóa ngành nghề và sự củng cố của nhóm bluechip, điều này gia tăng niềm tin rằng thị trường đang tiến gần hơn đến một cấu trúc bền vững hơn.

Trong bối cảnh thu nhập bình quân tiếp tục cải thiện, tầng lớp trung lưu mở rộng, hành vi tiêu dùng hiện đại dần định hình và Việt Nam kiên trì mục tiêu nâng hạng toàn diện, một doanh nghiệp FMCG có nền tảng mạnh, hiệu quả sinh lời ổn định và tầm nhìn quốc tế như MCH sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Sự kiện 4/12 vì thế không chỉ tạo lực đẩy tâm lý cho cuối năm, mà còn đánh dấu sự xuất hiện của một điểm tựa mới cho thị trường, một cổ phiếu tiêu dùng vừa phòng thủ vừa tăng trưởng, đồng hành cùng hành trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm tới.

Masan Consumer là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng kể từ khi thành lập năm 1996, Masan Consumer đã không ngừng đổi mới để mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình. Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.