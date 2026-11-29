Nha Trang đã thử nghiệm nhiều giống cây xanh như bằng lăng, phượng vàng trước khi lựa chọn trồng rộng rãi cây tra. Nhờ khả năng chịu mặn, chịu gió biển và ít rụng lá, loài cây này được trồng phổ biến dọc các tuyến đường ven biển từ hơn 20 năm trước.

Vì sao Nha Trang chọn trồng cây tra trên các tuyến đường ven biển?

Cây tra ở Nha Trang còn được gọi là nho biển, tên khoa học Coccoloba uvifera (L.) L., thuộc họ Rau răm. Cơ sở dữ liệu của Vườn thực vật Hoàng gia Kew (Anh) xác định vùng phân bố tự nhiên của loài trải từ Florida đến Peru, bao gồm vùng Caribe và phía bắc Nam Mỹ. Loài này có thể phát triển thành cây gỗ cao tới 15m.

Cây tra được trồng trên các tuyến đường ven biển nhờ khả năng chịu mặn, chịu gió biển và ít rụng lá - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trên đường Trần Phú, những hàng tra kéo dài từ ngã giao Lý Tự Trọng đến chân cầu Trần Phú. Qua cầu, cây được trồng dọc hai bên đường Phạm Văn Đồng, trên đoạn dài hơn 2km đến khu đô thị Vĩnh Hòa.

Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang có một cây tra cổ thụ với hình dáng đặc biệt. Từ một gốc, bốn thân vươn lên, tạo thành tán rộng bên tượng bác sĩ Alexandre Yersin. Theo Báo Khánh Hòa ngày 13/9/2023, cây cao khoảng 9-10m, phải ba đến bốn người mới ôm xuể vòng thân.

Cây tra cổ trong Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang - Ảnh: Chế Diễm Trâm

Cây tra này từng nằm trong diện giải tỏa khi đường Trần Phú được mở rộng. Ông Đống Lương Sơn, nguyên Giám đốc khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Chủ tịch Hội Những người ái mộ bác sĩ Yersin tỉnh Khánh Hòa, đưa cây về vườn chăm sóc rồi hiến tặng cho tỉnh. Đến dịp khánh thành bệnh viện ngày 28/6/2023, cây đã bén rễ và phát triển cành lá.

Chia sẻ trên báo Khánh Hòa, ông Sơn nói: "Tôi rất vui khi đã tìm được một vị trí ý nghĩa để hiến tặng cây tra cổ đặc biệt quý hiếm này". Cây là một trong ba gốc tra cổ được ghi nhận còn tồn tại vào thời điểm đó, tương truyền có liên hệ với việc bác sĩ Yersin trồng cây khi thành lập Viện Pasteur Nha Trang năm 1895.

Ngày 23/9/2021, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã thông qua hồ sơ công nhận hai cây tra hơn 100 tuổi trong khuôn viên Viện Pasteur Nha Trang là Cây di sản Việt Nam. Cả hai cây đều có đường kính thân trên 1m. Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, loài cây ngoại nhập này được các nhà khoa học Pháp cùng bác sĩ Yersin đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX.

Quả làm rượu, gỗ làm đồ nội thất, lá dùng làm bưu thiếp

Tên gọi nho biển bắt nguồn từ hình dáng những chùm quả. Khi chín, quả chuyển sang màu tím, hạt lớn hơn hạt nho thông thường. Theo Đại học Florida, cây đực không kết quả, còn cây cái có thể cho những chùm quả dày đặc.

Quả tra mọc thành chùm giống nho, có thể chế biến thành thạch và rượu - Ảnh: Jeff Wasielewski/Đại học Florida

Với nhiều người dân Nha Trang, quả tra là thức quà gắn liền với ký ức tuổi thơ. Trẻ em thường trèo cây hái quả chín, chấm muối ớt ăn ngay tại chỗ.

Quả có thể ăn tươi hoặc chế biến thành thạch và đồ uống lên men. Tư liệu về thực vật quần đảo Cayman lưu tại Vườn thực vật Hoàng gia Kew ghi nhận người dân có thể lên men quả với đường. Gỗ cứng và nặng, có thớ mịn, thích hợp với một số công việc chế tác đồ gỗ.

Cơ sở dữ liệu EcoCrop của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) còn ghi nhận vỏ quả cho chất nhuộm, gỗ dùng làm đồ nội thất và chạm khắc. Cây có thể bắt đầu kết quả sau 6-8 năm trồng.

Lá tra gần tròn, dày và dai, có gân nổi rõ. Theo Đại học Florida, đường kính lá có thể đạt khoảng 20-25 cm.

Tài liệu hướng dẫn tham quan Di tích quốc gia De Soto (Mỹ) xuất bản năm 2002 ghi lại một tập quán bưu chính: khách du lịch viết lời nhắn và địa chỉ lên lá tra, dán tem rồi gửi qua đường bưu điện như bưu thiếp, trước khi quy định bưu chính trở nên chặt chẽ. Tài liệu cũng nhắc đến chuyện truyền miệng về việc dùng lá làm bài chơi.

Những chiếc lá tra được phơi khô, viết lời nhắn và dán tem để làm bưu thiếp - Ảnh: pipilotales

Tư liệu thực vật học của Kew ghi nhận vỏ thân khi bị cắt tiết ra chất nhựa đỏ có tên West Indian kino, được dùng trong y học trước đây. Ghi chép lịch sử này chưa đủ căn cứ để tự dùng nhựa cây chữa bệnh.

Vì sao tán cây trên bờ có thể giúp rùa con tìm đường về đại dương?

Tại Florida (Mỹ), tra là loài cây bản địa trên bãi biển và đụn cát sát biển. Cây ưa nắng, sinh trưởng trên đất cát thoát nước tốt và chịu mặn. Gió cũng ảnh hưởng đến hình dáng của cây. [8]

Ana Zangroniz, chuyên gia tài nguyên biển và ven biển thuộc chương trình Florida Sea Grant tại hạt Miami-Dade, viết trên trang Đại học Florida ngày 29/3/2022 rằng cây có vai trò trong việc "che chắn ánh sáng nhân tạo" (dịch từ nguyên văn "blocking artificial lighting from the beach"). Theo bà, tác dụng này có lợi cho cả rùa biển làm tổ lẫn rùa con mới nở.

Theo Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida, rùa biển mới nở thường bò về phía khoảng chân trời sáng hơn ở hướng biển. Ánh đèn từ khách sạn, đường phố và các công trình ven bờ có thể khiến chúng mất phương hướng, bò về phía đất liền. Tán cây dày che bớt ánh sáng nhân tạo, giúp rùa con có cơ hội tìm đúng đường ra biển.

Theo Đại học Florida, lá, thân và cành tra giữ cát, góp phần ổn định đụn cát và làm chậm quá trình xói mòn. Quả là nguồn thức ăn của một số loài chim và động vật có vú bản địa.

Cơ quan bảo vệ môi trường Florida áp dụng quy định bảo vệ thực vật trên các đụn cát ven biển. Đại học Florida lưu ý rằng việc tác động vào cây tra ở khu vực được bảo vệ phải tuân thủ quy định liên quan, trong đó có yêu cầu xin phép trong những trường hợp nhất định.

Tại Hawaii, cơ sở dữ liệu SelecTree của Đại học Bách khoa bang California ghi nhận điểm đánh giá nguy cơ xâm lấn của cây tra là 7, thuộc nhóm nguy cơ cao. Đây là kết quả đánh giá nguy cơ, không phải quyết định cấm trồng. SelecTree cũng lưu ý quả rụng có thể làm bẩn vỉa hè và xe cộ.

Dọc những bãi biển có rùa lên đẻ trứng, việc duy trì thảm thực vật ven bờ và hạn chế ánh đèn chiếu xuống bãi cát là những biện pháp bảo vệ nơi sinh sản của chúng.