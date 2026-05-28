Vì sao ông Trump lên tiếng đe dọa tấn công đồng minh Oman?

Theo Hoàng Vân | 28-05-2026 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa Lầu Năm Góc sẽ tấn công đồng minh Oman.

Căng thẳng bùng nổ vào cuối tháng 2/2026 sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Phản ứng lại, nước Cộng hòa Hồi giáo đã tiến hành phong tỏa một số tuyến tại eo biển Hormuz, chặn tàu thương mại và tuyên bố đóng cửa tạm thời tuyến hàng hải này.

“Không, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ giám sát, nhưng không ai sẽ kiểm soát nó. Đó là một phần của cuộc đàm phán mà Mỹ và Iran đang tiến hành”, ông Trump nói với các nhà báo trong cuộc họp nội các hôm 27/5.

“Đây là vùng biển quốc tế. Oman sẽ hành xử giống như các quốc gia khác. Nếu chính quyền nước này cố tìm cách giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chúng ta sẽ phải cho nổ tung họ. Muscat hiểu điều đó. Họ sẽ ổn thôi”, Tổng thống Trump nói tiếp.

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những bình luận này sau khi đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, họ đã có được một dự thảo thỏa thuận không chính thức về việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng này, trong đó Iran và Oman cùng quản lý giao thông hàng hải.

Oman - một đồng minh quan trọng của Mỹ, đã làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi chúng bị đình chỉ do xung đột.

Iran và Oman nằm ở hai phía đối diện của phần hẹp nhất của eo biển Hormuz, nơi thường xuyên vận chuyển khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Iran đã đóng cửa tuyến đường này đối với các tàu từ "các quốc gia thù địch" sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong khi Lầu Năm Góc tuyên bố phong tỏa các cảng Iran vào tháng 4/2026.

Kể từ đó, Iran khẳng định "quyền chủ quyền" của mình trong việc quản lý giao thông qua eo biển và thu phí.

Các điều khoản hòa bình của Iran được cho là bao gồm yêu cầu bồi thường chiến tranh, việc rút quân Mỹ khỏi khu vực và chấm dứt các cuộc chiến của Israel ở Lebanon và Gaza.

Mỹ yêu cầu Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát uranium làm giàu cao và xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình, điều mà Iran khẳng định là hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Theo RT
