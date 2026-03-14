Vì sao pin điện thoại nhanh hết trong tình huống khẩn cấp?

14-03-2026 - 19:15 PM | Kinh tế số

Trong các cuộc khủng hoảng hoặc sự cố lớn, pin điện thoại có thể cạn nhanh hơn do tín hiệu yếu, mạng quá tải hoặc nhiễu GPS khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn.

Trong các tình huống khẩn cấp, pin điện thoại thường giảm nhanh hơn bình thường. Nguyên nhân không chỉ do người dùng truy cập internet nhiều hơn mà còn liên quan đến cách thiết bị duy trì kết nối với mạng viễn thông.

Khi các trạm phát sóng bị hư hại hoặc mạng di động quá tải, điện thoại phải tăng cường hoạt động để giữ kết nối. Tín hiệu yếu hoặc không ổn định buộc thiết bị tăng công suất truyền tín hiệu, khiến bộ khuếch đại tín hiệu - một trong những bộ phận tiêu thụ nhiều năng lượng nhất - hoạt động nhiều hơn.

Mạng viễn thông cũng dễ bị quá tải khi nhiều người cùng lúc gọi điện, gửi tin nhắn hoặc sử dụng dữ liệu để liên lạc. Lưu lượng lớn khiến kết nối chậm hơn và điện thoại phải truyền dữ liệu nhiều lần, khiến bộ xử lý và hệ thống vô tuyến hoạt động lâu hơn.

Ngay cả khi không sử dụng, modem của điện thoại vẫn liên tục liên lạc với các trạm phát sóng xung quanh để đồng bộ dữ liệu. Khi tải dữ liệu, modem có thể chiếm tới khoảng 40% tổng mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị.

Khi mạng không ổn định, điện thoại cũng phải chuyển đổi giữa các trạm phát sóng hoặc các loại mạng khác nhau để tìm tín hiệu tốt hơn. Việc kết nối lại và đồng bộ nhiều lần làm mức tiêu thụ năng lượng tăng lên.

Nhiễu GPS cũng có thể khiến pin tiêu hao nhanh hơn. Một số người tại United Arab Emirates cho biết hệ thống định vị đôi khi hiển thị sai vị trí hoặc không thể tải dữ liệu. Khi thiết bị khó xác định tín hiệu vệ tinh, chip GPS phải liên tục quét và tính toán lại vị trí, khiến cảm biến và bộ xử lý hoạt động nhiều hơn.

Để tiết kiệm pin, người dùng có thể giảm độ sáng màn hình, rút ngắn thời gian tự tắt màn hình và bật chế độ tiết kiệm pin để hạn chế hoạt động nền.

Ngoài ra, việc giảm tần suất đồng bộ email hoặc mạng xã hội cũng giúp tiết kiệm năng lượng. Trong khu vực tín hiệu yếu, người dùng nên tắt dữ liệu di động nếu không cần thiết và tắt Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS để giảm mức tiêu thụ pin.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị cập nhật phần mềm thiết bị, sử dụng bộ sạc phù hợp và tránh để điện thoại trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh để duy trì tuổi thọ pin.

Theo Mạnh Dương

VTV

