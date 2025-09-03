Vì sao Quốc Cường Gia Lai bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục?

Mới đây, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG, sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 242,6 tỷ đồng, tăng 272,1% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, mảng bất động sản đóng góp phần lớn với doanh thu gần 177,5 tỷ đồng, gấp 20,4 lần cùng kỳ; doanh thu mua bán điện hơn 47,1 tỷ đồng, tăng 26,3%; doanh thu cao su đạt hơn 17,7 tỷ đồng, giảm 5,9%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng hơn 16,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cũng tại báo cáo tài chính soát xét này, đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh 2 vấn đề quan trọng về tình hình kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai.

Thứ nhất, tại khoản "Phải thu khác", số tiền 74,3 tỷ đồng là một phần giá trị thanh toán liên quan đến dự án khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong. Theo bản án phúc thẩm số 184/2023/HS-PT ngày 3/4/2023, Toà án nhân dân cấp cao TP.HCM đã tuyên nội dung: "Giao cho UBND TP.HCM giải quyết theo quy định pháp luật, nhưng đề nghị UBND TP.HCM trong quá trình giải quyết phải xem xét đảm bảo quyền lợi của các cư dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan".

Đến thời điểm phát hành báo cáo này, UBND TP.HCM vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho công ty tiếp tục triển khai dự án. Hiện nay, công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với UBND TP.HCM để tiếp tục triển khai dự án.

Thứ hai, tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai là 1.844,1 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn 3.814,9 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là khoản nợ 2.782,8 tỷ đồng, công ty phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận theo Hợp đồng hứa mua, hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại TP.HCM để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM).

Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai.

Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán cũng nhấn mạnh thêm rằng ban Lãnh đạo công ty đã nhận biết vấn đề này và đã lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục của công ty trong tương lai.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất cho giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/6/2025 của Quốc Cường Gia Lai vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Nói thêm về khoản nợ 2.782,8 tỷ đồng của Quốc Cường Gia Lai, theo ghi nhận đây là khoản tiền doanh nghiệp phải trả cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island liên quan đến dự án Phước Kiển.

Hồi đầu năm, khoản nợ này ở mức 2.882,8 tỷ đồng, tuy nhiên ngày 5/6/2025, công ty đã thực hiện thanh toán số tiền 100 tỷ đồng.

Trong khi đó, ở mục tài sản dở dang dài hạn, chi phí cho dự án Phước Kiển từ mức 5.360,8 tỷ đồng lên 5.426,5 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2025.



