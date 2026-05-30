Vì sao Sơn Tùng M-TP nhận 30.000 dislike?

Có 3 kịch bản được vẽ ra khi Sơn Tùng thông báo bắt tay với rapper Tyga. Đầu tiên là tạo ra ca khúc thuần Rap/Hiphop để tối ưu sự hiện diện của rapper người Mỹ gốc Việt, đứng sau nhiều bản hit tỷ view. Tiếp theo là Moombahton của chất Latin, từng được Sơn Tùng dùng để kết hợp với rapper huyền thoại Snoop Dogg. Và sau cùng là Afrobeat, một dòng nhạc thịnh hành toàn cầu trong nhiều năm gần đây, trên lý thuyết khá lý tưởng để Sơn Tùng và Tyga hòa quyện với nhau.

Cuối cùng, Sơn Tùng chọn Afrobeat - phương án đột phá nhưng mạo hiểm nhất vì thể loại này còn xa lạ với khán giả Việt. Một số ca sĩ/rapper Việt từng thử sức làm Afrobeat như Soobin và GDucky. Hãy nhìn lại album Bật nó lên của Soobin, tất cả ca khúc đều "viral" ngoại trừ bản nhạc chủ đề Bật nó lên , dùng type beat Afrobeat.

Với GDucky, màn trình diễn của anh ở chung kết Rap Việt mùa 4 khiến không ít khán giả "nhăn mặt" vì chất liệu Afrobeat quá khó để vào tai số đông khán giả.

Sơn Tùng còn viết phần lời trọn vẹn 100% tiếng Anh để đảm bảo sự ăn khớp với Tyga. Ở cả 2 yếu tố chủ chốt là nhạc và lời, Sơn Tùng tạo ra sản phẩm Come My Way không dành cho thị hiếu khán giả Việt - khó nghe và khó hiểu. Đó là lý do nhiều khán giả lên tiếng chê bai và thất vọng với Sơn Tùng. Ngay ở dữ liệu hiển thị rõ ràng ở MV Come My Way trên YouTube, sản phẩm nhận 30.000 lượt dislike, cao hơn rất nhiều so với chuỗi sản phẩm đã phát hành của Sơn Tùng nếu tính sau một ngày ra mắt.

Tại sao khán giả thất vọng?

Sơn Tùng đã ra mắt 2 ca khúc đậm chất Latin là Hãy trao cho anh và Making My Way và nhận lại phản hồi tốt từ thị trường. Sang đến Afrobeat, Sơn Tùng đã bẻ cua "gắt", chấp nhận mạo hiểm để khiến khán giả bắt nhịp từ đầu với màu sắc chưa từng thấy trong kho nhạc của giọng ca quê Hưng Yên.

Afrobeat là dòng nhạc ra đời từ năm 1960, với âm hưởng Highlife truyền thống, nhịp điệu Yoruba với chất Jazz và Funk của Mỹ vốn khó nghe. Hơn 20 năm gần đây, dòng nhạc bắt nguồn từ Tây Phi vươn lên mạnh mẽ và tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc thế giới. Afrobeat tiến hóa với sự pha trộn của Hip-hop, R&B, Dancehall và cả nhạc điện tử nhưng về cơ bản vẫn khó "nịnh tai".

Sơn Tùng vẫn ôm mộng vươn ra thế giới.

Come My Way của Sơn Tùng cũng giống như mọi ca khúc Afrobeat khác, hướng đến sự uyển chuyển (groove), dàn trải đều từ đầu tới cuối, không drop và không đoạn hook điểm nhấn. Trong khi đó, thói quen nghe nhạc của khán giả đại chúng Việt vẫn hướng đến bố cục được xây dựng đi lên từ từ và bùng nổ, cần có một đoạn điệp khúc thật sự điểm nhấn, bắt tai để thổi bùng cảm xúc.

Ca khúc mới của Sơn Tùng pha trộn một chút âm hưởng Ấn Độ và Trung Đông, hoàn toàn không có yếu tố World Music của Việt Nam. Come My Way sẽ rất hấp dẫn với người nghe nếu được bật ở không gian là một buổi tiệc ấm cúng, trên sàn khiêu vũ hoặc một buổi party tận hưởng ở bãi biển - một ca khúc đa nhịp và đánh vào phách yếu như Come My Way sinh ra để dành cho những không gian kiểu này.

Số đông khán giả nghe nhạc qua YouTube, qua các nền tảng nhạc số thì khác. Họ không đủ kiên nhẫn để nghe nhạc và bình tĩnh tìm ra cách để hứng thú với Come My Way . Tính catchy (bắt tai) của giai điệu luôn là thứ quan trọng nhất để quyết định sản phẩm âm nhạc đó có khả năng được nghe đi nghe lại nhiều hay không. Sau đó, khán giả cần phải hiểu nội dung là gì, có câu lyrics nào gây ám ảnh và làm khơi dậy cảm xúc hay không.

Nhiều khán giả phàn nàn nhạc mới của Sơn Tùng khó nghe. Và cũng không ít ý kiến nản lòng khi không hiểu trọn vẹn nội dung ca khúc. Và rồi, cú tái xuất của Sơn Tùng vấp không ít ý kiến trái chiều vì lựa chọn của anh đã đi ngược kỳ vọng của không ít người.

Lựa chọn của Sơn Tùng

Không phải lần đầu Sơn Tùng viết ca khúc 100% tiếng Anh. Trước đó là There's No One At All và Making My Way, giọng ca quê Thái Bình cũng thử sức tạo ra sản phẩm với ý đồ thu hút thêm khán giả quốc tế. Vì những lý do khác nhau, 2 ca khúc đó không bùng nổ như kỳ vọng. Đến lần này, Sơn Tùng bắt tay cùng rapper đình đám thế giới và anh không có lựa chọn nào khả dĩ hơn ngoài việc vẫn hát 100% tiếng Anh.

Hãy nhìn vào thành tích của MV Come My Way sau một ngày ra mắt: 13 triệu view trên YouTube, gần một triệu lượt nghe (stream) trên nền tảng Spotify và đánh chiếm gần như tất cả danh sách phát (playlist) trên nền tảng DSP phổ biến nhất với khán giả Việt hiện tại là Spotify. Với Sơn Tùng, những thành tích kể trên là điều hiển nhiên xảy ra mỗi khi ca sĩ sinh năm 1994 tái xuất thị trường.

Từ lần kết hợp với Snoop Dogg, Sơn Tùng đã ấp ủ cho giấc mơ vươn ra biển lớn. Nam ca sĩ nỗ lực đạt được mục tiêu đó bằng những chiến lược mới, một MV đầu tư kinh phí rất cao như There's No One At All nhưng mọi thứ dang dở. MV Come My Way hội tụ đầy đủ yếu tố của một màn collab quốc tế giữa Sơn Tùng và Tyga. Producer đứng sau ca khúc là người có tiếng trong giới Afrobeat. Tyga thì không cần bàn cãi về sự đình đám.

Trên hết, Come My Way là ca khúc tiếng Anh trọn vẹn, giúp Sơn Tùng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận khán giả quốc tế. Ở Hãy trao cho anh, đó là 80-20 của tiếng Việt (Sơn Tùng) và tiếng Anh trong verse rap của Snoop Dogg. There's No One At All và Making My Way trọn vẹn tiếng Anh nhưng Sơn Tùng phải tự mở lối vươn ra quốc tế.

Come My Way dung hòa cả 2 yếu tố: trọn vẹn tiếng Anh và Sơn Tùng có dịp đứng trên vai "người khổng lồ" Tyga để rút ngắn quá trình và thời gian thu hút người nghe từ các quốc gia lớn.

Rapper Tyga trong MV.

MV Come My Way đã vươn đến top đầu trên danh sách "trending YouTube" toàn cầu. Ca khúc hiện diện top đầu trending ở nhiều quốc gia khác. Thành tích này xảy ra từ sự hỗ trợ của đơn vị phân phối nhạc (Label tổng quốc tế) và tên tuổi của Sơn Tùng, Tyga, đặc biệt đến từ sức hút ở rapper đình đám gốc Việt.

Sơn Tùng có đưa tên tuổi phủ sóng quốc tế, trước mắt là các thị trường âm nhạc lớn ở châu Á hay không, yếu tố quyết định sẽ nằm ở phần lời tiếng Anh, có thể được khán giả ở mọi nơi trên thế giới đón nhận.

Từ sự cộng hưởng của tên tuổi Tyga, Sơn Tùng có bước khởi đầu tốt với sản phẩm Come My Way . Chờ xem ca khúc này sẽ vươn xa tới đâu trên các nền tảng nhạc số, đặc biệt là Spotify và Apple Music. Với riêng nền tảng YouTube, phần lớn người xem vẫn tập trung ở thị trường trong nước.

Tyga làm gì trong 25 giây ở Come My Way ?

Verse rap của Tyga còn ít hơn phân đoạn Snoop Dogg thể hiện ở Hãy trao cho anh. Sự hiện diện của rapper mang 2 dòng máu Mỹ - Việt ít hơn hẳn so với kỳ vọng. Với chỉ 25 giây, vai trò của Tyga rõ ràng chỉ là điểm xuyết màu sắc của Rap/Hiphop vào ca khúc Afrobeat, nâng đỡ Sơn Tùng nhiều hơn để tránh lấn lướt đàn em.

Phần lớn khán giả Việt nhận xét tích cực về verse rap của Tyga. Nếu so sánh về độ "chất" với chính Tyga ở loạt bản hit tỷ view của rapper này, màn góp giọng của anh trong Come My Way khiêm tốn và tiết chế rất nhiều. Tyga đi flow (nhịp) đơn giản, sự phức tạp trong lyrics về gieo vần, kỹ thuật cũng không đáng kể.

Tyga đơn giản là lướt trên con beat, nơi mà mọi thứ dịu xuống để tạo cảm xúc mới cho Come My Way trước khi Sơn Tùng đẩy tinh thần sôi động trở lại.

Có lẽ vì nhiều khán giả không nghe vào tai các đoạn hát của Sơn Tùng, họ càng thấy Tyga trội lên. Còn thực tế, với nội lực của Tyga, một rapper từng được hợp tác với Justin Bieber, anh vẫn có thể làm bùng nổ hơn thế. Không ít rapper trong giới rap Việt bất ngờ vì verse của Tyga quá "hiền" so với tổng thể.

Sơn Tùng sẽ tiếp tục phát hành nhiều ca khúc trong năm nay. Không loại trừ khả năng anh tiếp tục bắt tay với những tên tuổi lớn.

Màn tái xuất bằng MV Come My Way cho thấy Sơn Tùng vẫn ở vị trí độc tôn của nhạc Việt. Khi Sơn Tùng ra nhạc, mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Ngay cả Em của Binz và Soobin vốn rất hot trong vài ngày qua cũng phải nhường chỗ cho một cơn sốt mới. Và cơn sốt Come My Way sẽ còn thống trị "top trending" Việt nhiều tuần.