Vì sao Tăng Thanh Hà quyết định lên tiếng?

Tăng Thanh Hà vừa bước sang tuổi 39, từ sáng sớm ngày sinh nhật (24/10), "ngọc nữ" đã cho đăng tải bộ ảnh đón tuổi mới. Những khung hình tự nhiên, trỏng trẻo, không cầu kỳ như vẻ đẹp thuần khiết mà Tăng Thanh Hà vẫn khiến công chúng đắm chìm suốt gần 2 thập kỷ qua. Đi cùng với đó, điều khiến netizen bất ngờ hơn cả chính là dòng tâm sự của Tăng Thanh Hà về cách cô đối diện với những thay đổi ngoại hình với tư cách là một người mẹ 3 con.

Tại đây nữ diễn viên thừa nhận sự thay đổi khác lạ rõ nhất so với thời trẻ chính là đôi mắt của mình: "Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi mắt sâu này bắt đầu xuất hiện.... kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi..." - Tăng Thanh Hà viết.

Tăng Thanh Hà lên tiếng lý giải về đôi mắt sâu cùng ẩn ý: Cô không còn quan tâm tuổi tác mà đang bận tận hưởng cuộc đời thật đẹp của mình.

Ở những dòng kết, người đẹp chia sẻ bản thân không nhớ năm nay mình đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là cô đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời. Lựa chọn ngày sinh nhật để nói về quan điểm ngoại hình và vấn đề tuổi tác vốn nhạy cảm với phụ nữ, lý do đằng sau quyết định này của Tăng Thanh Hà chính là câu chuyện khen chê, phê bình nhan sắc mà ngay cả một mỹ nhân như cô cũng không thể tránh khỏi.

Theo đó, cách đây 2 tuần tạp chí Đẹp công bố Tăng Thanh Hà chính là chủ nhân trang bìa kỷ niệm số báo thứ 300. Hiếm khi tái xuất, Hà Tăng khiến khán giả nức nở với một diện mạo hoàn toàn mới: quyến rũ, táo bạo và đầy lôi cuốn. Song, vấn đề nằm ở vẻ ngoài của Hà Tăng qua ảnh và qua video lại có sự khác biệt kha khá.

Nguồn cơn khiến Tăng Thanh Hà quyết định nói về đôi mắt sâu bắt đầu từ lần tái xuất được chú ý gần đây. Qua video clip, đôi mắt của người đẹp khó lòng giấu được khuyết điểm.

Xem qua video clip, nhiều khán giả nhận xét Tăng Thanh Hà để lộ nhiều khuyết điểm, đặc biệt là dấu vết thời gian qua đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi:

"Mắt quan trọng thật đấy, có đẹp đến mấy đôi mắt cũng nói lên tất cả", "Nhìn mắt chị chắc cũng có nỗi khổ tâm", "Sao mắt nhìn khắc khổ quá", "Mí mắt của chị làm chị già phải không mọi người..." - cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Bàn luận của khán giả về nhan sắc của ngọc nữ đình đám ở ngưỡng U40.

Đây là một trong những lần hiếm hoi trong suốt nhiều năm sự nghiệp, Tăng Thanh Hà quyết định lên tiếng, bày tỏ quan điểm về ngoại hình của mình khi bị mang ra bàn tán. Từ nhiều năm qua, khi dần rút lui khỏi Vbiz, nữ diễn viên dành trọn mối quan tâm cho gia đình và các con nhỏ. Không phim ảnh, không dự án hứa hẹn ngày trở lại, Tăng Thanh Hà vẫn đầy sức hút chỉ bằng trang cá nhân thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường.

Lifestyle của một dâu hào môn và vẻ đẹp khó sao chép là lý do vẫn khiến cái tên Hà Tăng trở thành "sách mẫu" chất lượng cho nhiều phụ nữ học hỏi, từ những cốc nước healthy giữ dáng, đẹp da đến loạt outfit đơn giản mà toát lên đầy sự tinh tế, sang trọng.

Hiếm có ngôi sao nào giữ được độ hot suốt hàng chục năm vắng bóng chỉ bằng nhan sắc và khí chất như Hà Tăng.

Ảnh: IGNV, Đẹp Magazine