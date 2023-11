Bạn có thể dễ dàng nhận thấy trái cây bán trên những xe hàng lưu động ven đường thường có giá rẻ hơn nhiều so với trái cây bán trong siêu thị hay cửa hàng, cửa hiệu, rẻ hơn cả ở các shop online.

Vì sao trái cây ven đường lại rẻ?

Theo Sohu , có 4 lý do giải thích vì sao trái cây ven đường lại rẻ hơn rõ rệt so với các điểm bán khác. Thứ nhất, các loại trái cây được bán ven đường như dâu tây, nho, thanh long, đào, mận… nhìn chung đều có giá từ thấp đến trung bình, về chất lượng thì không giữ được độ tươi ngon như trong siêu thị hay các cửa hàng.

Thứ hai, các xe hàng lưu động bán ven đường thường chỉ có một hoặc vài loại trái cây nên có thể mua được với giá thấp hơn. Còn trong siêu thị và cửa hàng trái cây, các mặt hàng được nhập một cách chọn lọc, chất lượng tốt hơn, mỗi thứ một lượng nhất định nên giá nhập vào cao hơn loại bán ngoài đường.

Vì sao trái cây ven đường lại rẻ hơn rất nhiều so với trong cửa hiệu? (Ảnh: VietnamBiz)

Thứ ba, xe hàng lưu động bán bán trái cây ven đường không cần trả tiền thuê mặt bằng, nhân công, điện nước, các thiết bị bảo quản và những loại thuế phí khác nên có thể bán giá rẻ.

Thứ tư, trái cây bán ven đường thường được mua tận gốc, bán tận ngọn. Thậm chí, một số loại trái cây do người bán tự trồng rồi đưa đi tiêu thụ. Trong khi đó, trái cây trong siêu thị, cửa hàng thường trải qua hai hoặc ba khâu trung gian - người thu mua, người bán buôn và người bán buôn thứ cấp - nên giá bán đắt hơn.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, tình trạng nông sản thiếu đầu ra cũng là lý do vì sao trái cây ven đường giá rẻ hơn, có thời điểm rẻ đến bất ngờ.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, một chủ vựa thu mua trái cây ở Kế Sách (Sóc Trăng), nói với PV báo Thanh Niên , vào vụ thu hoạch rộ nhiều loại trái cây, giá "đổ" liên tục, hết loại này đến loại khác. Có thời điểm giá mận (roi) An Phước, xoài cát chu chỉ 7.000 - 8.000 đồng/kg, vú sữa 10.000 - 13.000 đồng/kg, ổi Đài Loan 3.000 - 4.000 đồng/kg... Những thời điểm hàng trái cây xuất khẩu chậm mà tiêu thụ nội địa cũng yếu thì giá giảm liên tục, "đến mức một số vựa không dám thu mua vì sợ không giải phóng được hàng sẽ lỗ vốn, làm cho giá càng đổ nhiều hơn ".

Những đợt cần "giải cứu" như vậy, trái cây đang rộ mùa thường được bán nhiều ven đường với giá rất rẻ.

Tuy nhiên, còn một điều nữa lý giải vì sao trái cây ven đường lại rẻ hơn rõ rệt, đó là mức độ an toàn thực phẩm. Người bán hàng có thể nhập các loại trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ tồn dư hóa chất độc hại với giá siêu rẻ, do đó dù bán đến tay người tiêu dùng với giá thấp thì họ vẫn lãi nhiều. Người tiêu dùng cần cảnh giác với loại hàng này.

Các loại trái cây nhập ngoại hợp pháp thường được bảo quản và đóng gói cẩn thận theo các phương pháp an toàn. Trên bao bì và thùng đựng thường có thông tin về công ty hoặc hãng gia công chế biến, giúp người tiêu dùng xác định nguồn gốc và độ tin cậy của sản phẩm.

Để tránh mua phải loại hàng bị phun thuốc, ngâm hóa chất, nên hạn chế mua các loại quả trái mùa nếu không biết rõ cách bảo quản và độ an toàn của chúng.

Ngoài ra, bạn nên biết rằng nếu so sánh cẩn thận về giá cả, nhiều khi trái cây bán ở ven đường không rẻ hơn nhiều so với ở các cửa hàng hay siêu thị. Mặt khác, do thường có suy nghĩ mua được giá hời, nhiều người không chú ý nhiều và có thể bị cân thiếu, bị độn vào những quả thối hỏng, hậu quả là giá thậm chí còn đắt hơn mua ở các cửa hàng lớn.