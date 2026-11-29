Từ tiếng Việt “mẹ” “mạ” “má”, tiếng Anh “mother” hay “mom”, tiếng Trung “mā” cho đến các ngôn ngữ châu Âu như “mère” (Pháp), “madre” (Tây Ban Nha), “mutter” (Đức), chữ cái đầu tiên gắn với hình tượng người mẹ thường bắt đầu bằng chữ “m”.

Sự trùng hợp kỳ lạ này không phải là ngẫu nhiên. Trải dài qua hàng nghìn năm phát triển ngôn ngữ trên khắp các lục địa, sự xuất hiện lặp đi lặp lại của âm môi mũi /m/ ở những tiếng gọi đầu đời của trẻ nhỏ cho thấy mối liên kết sâu sắc giữa sinh học, tâm lý và văn hóa.

Khi quan sát trẻ sơ sinh tập nói, bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng dễ dàng nhận ra những tiếng bập bẹ đầu tiên thường vang lên như “ma-ma”, “măm-măm” hay “mơ-mơ”. Dưới đây là các lý do giải thích vì sao từ chỉ người mẹ ở nhiều nền văn hóa từ Việt Nam, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ đều gắn liền với âm khởi đầu mang sắc thái chữ “m”.

Nhiều nước châu Âu cũng gọi mẹ bắt đầu bằng âm “m”. (Ảnh: Pinterest)

Cấu tạo sinh học

Cơ quan phát âm của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện như người lớn. Khoang miệng của trẻ nhỏ, lưỡi đặt ở vị trí thấp và các cơ điều khiển luồng hơi chưa đạt độ linh hoạt cao. Trong hệ thống ngữ âm học, âm /m/ được tạo ra đơn giản bằng cách khép hai môi lại rồi mở ra nhẹ nhàng, đồng thời rung dây thanh và đưa hơi qua mũi.

Thao tác khép mở hai môi vốn là phản xạ tự nhiên gắn liền với hành động bú sữa. Khi đứa trẻ khép môi, hơi thoát ra tự nhiên tạo thành tiếng “m” mà không đòi hỏi sự phối hợp phức tạp của đầu lưỡi hay vòm họng. Khi kết hợp âm /m/ với nguyên âm mở như /a/, trẻ tạo ra âm tiết “ma” một cách nhẹ nhàng và ít tốn sức nhất. Chính sự thuận tiện về mặt giải phẫu và cơ học này khiến âm “m” trở thành một trong những âm thanh dễ xuất hiện sớm nhất trong giai đoạn bập bẹ của trẻ ở mọi quốc gia.

Sự gắn kết sinh học

Từ góc độ sinh học tiến hóa, người mẹ là người trực tiếp cho con bú và chăm sóc gần gũi nhất trong giai đoạn sơ sinh. Khi trẻ khép môi chuẩn bị ngậm ti hoặc sau khi bú no, trạng thái thư giãn kết hợp với hơi thở đều đặn dễ tạo ra những âm thanh mũi êm ái.

Các nhà ngôn ngữ học như Roman Jakobson từng chỉ ra rằng trẻ nhỏ thường phát ra các âm mũi khi đang ở trạng thái thoải mái, no nê hoặc tìm kiếm sự vỗ về. Người lớn xung quanh, đặc biệt là người mẹ, lập tức gán ý nghĩa cho những âm thanh tình cờ ấy.

Khi thấy con phát ra tiếng “ma” đúng lúc đang bế ẵm hay cho bú, người mẹ phản ứng bằng nụ cười, ánh mắt trìu mến và lặp lại âm thanh đó. Quá trình củng cố tích cực này biến một âm thanh tự nhiên thành một tín hiệu giao tiếp có ý nghĩa, gắn chặt âm “ma” với hình ảnh người chăm sóc gần gũi nhất.

Cách trẻ phát âm đầu tiên cũng được ghi nhận qua nhiều thế hệ. (Ảnh: iStock)

Cơ chế phản hồi

Ngôn ngữ không chỉ hình thành từ phía đứa trẻ mà còn được định hình mạnh mẽ bởi cách người lớn trò chuyện với trẻ. Khi giao tiếp với trẻ nhỏ, người lớn ở Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc hay các nước phương Tây đều có xu hướng làm chậm nhịp điệu, nâng cao tông giọng, đơn giản hóa từ vựng và lặp lại các âm tiết dễ nghe.

Khi nghe bé bập bẹ những âm mang âm sắc “m”, cha mẹ và người thân thường hào hứng lặp lại: “Mẹ đây con”, “Ma ma” hoặc các tiếng gọi thân thương tương tự. Sự lặp lại liên tục này đóng vai trò như một chiếc cầu nối ngôn ngữ. Trẻ nghe lại chính âm thanh của mình được người lớn phản hồi, từ đó củng cố mối liên kết giữa âm thanh và đối tượng. Qua nhiều thế hệ, những từ gọi thân mật mang âm đầu “m” dần ổn định trong vốn từ vựng gia đình và lan tỏa rộng rãi trong đời sống hằng ngày.

Tính phổ quát

Trong cảm nhận thính giác của con người, âm /m/ mang tính chất vang đều, mềm mại và không có sự bật hơi mạnh hay ma sát gay gắt như nhiều phụ âm khác. Âm thanh này tạo cảm giác dịu dàng, ấm áp và gần gũi, rất phù hợp với sắc thái tình cảm dành cho người mẹ.

Ở nhiều nền văn hóa, từ chỉ người mẹ trong ngôn ngữ trang trọng có thể biến đổi theo lịch sử ngữ âm, chẳng hạn “mother” trong tiếng Anh, “mère” trong tiếng Pháp hay “eomma” trong tiếng Hàn. Tuy nhiên, trong lớp từ gọi thân mật hoặc ngôn ngữ của trẻ nhỏ, các dạng rút gọn hay biến thể mang âm môi mũi vẫn giữ vai trò quan trọng vì sự thân thuộc và dễ gọi. Sự hài hòa giữa đặc tính âm thanh êm dịu và cảm xúc yêu thương giúp âm “m” giữ vững vị trí đặc biệt trong từ vựng chỉ người mẹ.

Quá trình trao đổi ngôn ngữ quốc gia khiến từ “mẹ” trùng lặp ở nhiều nơi.

Giao lưu văn hóa

Bên cạnh yếu tố sinh học và tâm lý, lịch sử giao lưu ngôn ngữ cũng góp phần tạo nên sự tương đồng đáng chú ý giữa các khu vực. Nhiều ngôn ngữ tại châu Âu thuộc cùng ngữ hệ Ấn-Âu nên chia sẻ nguồn gốc từ vựng cổ xưa liên quan đến quan hệ huyết thống và gia đình.

Tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á, sự tiếp xúc văn hóa, thương mại và giao thoa ngôn ngữ qua nhiều thời kỳ cũng tạo nên những lớp từ vựng tương đồng hoặc song song tồn tại trong đời sống. Quan trọng hơn, những từ chỉ người thân ruột thịt thường có mức độ ổn định cao trong lịch sử ngôn ngữ.

Khác với các thuật ngữ khoa học, công nghệ hay khái niệm trừu tượng dễ thay đổi theo thời đại, từ gọi mẹ gắn liền với trải nghiệm sống cơ bản nhất của mỗi con người. Nhờ vậy, âm khởi đầu gần gũi với chữ “m” được bảo lưu bền bỉ qua hàng thế kỷ, trở thành một mẫu số chung đầy thú vị trên bản đồ ngôn ngữ thế giới.

Từ tiếng bập bẹ đầu đời của một em bé tại Hà Nội, Bắc Kinh, Seoul, London hay New York, âm thanh khởi đầu gắn với chữ “m” phản ánh sự giao thoa kỳ diệu giữa cơ thể con người, tình cảm gia đình và lịch sử ngôn ngữ. Dù mỗi nền văn hóa có cách gọi và sắc thái biểu đạt riêng, tiếng gọi đầu tiên hướng về người mẹ vẫn luôn mang sự giản dị, ấm áp và bền vững theo thời gian.