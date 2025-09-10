Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Youtuber Hoàng Văn Đức bị khởi tố?

10-09-2025 - 15:02 PM | Kinh tế số

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức (Youtuber) về tội trốn thuế.

VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Hoàng Văn Đức (38 tuổi trú xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội trốn thuế quy định tại khoản 1 Điều 200 – BLHS.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 22/1/2021 đến ngày 30/9/2022, Hoàng Văn Đức cùng người khác làm video tại nhà và ở các xã trong huyện Thường Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hoá); TP Hà Nội và nhiều địa phương khác nhau trong cả nước.

Vì sao Youtuber Hoàng Văn Đức bị khởi tố?- Ảnh 1.

Hoàng Văn Đức bị khởi tố về tội trốn thuế. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó các video được đăng tải lên trang mạng Youtube, được Công ty chủ quản của trang mạng Youtube trả tiền quảng cáo. Nội dung chủ yếu được Hoàng Văn Đức sản xuất và nổi tiếng qua các loạt video “ Chủ tịch giả nghèo và cái kết” .

Quá trình điều tra của cơ quan công an còn xác định ngoài sử dụng 1 tài khoản mới tại ngân hàng Vietinbank và kê khai nộp thuế theo quy định, Đức còn sử dụng nhiều tài khoản khác để nhận tiền quảng cáo.

Tuy nhiên, Hoàng Văn Đức phản ánh không đúng giá trị giao dịch thực tế và những người liên quan không kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền thuế mà Hoàng Văn Đức không kê khai và nộp là hơn 120 triệu đồng. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

YouTuber Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố tội Trốn thuế là ai?

Theo Đình Anh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ra thông báo quan trọng tới toàn bộ khách hàng Nổi bật

Từng là startup trị giá hàng chục tỷ USD, một công ty 5.000 nhân viên hiện tuyên bố quay lại chế độ ‘khởi nghiệp’ để vượt qua thời khắc thử lửa

Từng là startup trị giá hàng chục tỷ USD, một công ty 5.000 nhân viên hiện tuyên bố quay lại chế độ ‘khởi nghiệp’ để vượt qua thời khắc thử lửa

15:00 , 10/09/2025
Công an TP.HCM phát cảnh báo liên quan chủ tài khoản có tên "NGUYEN NGOC HIEU"

Công an TP.HCM phát cảnh báo liên quan chủ tài khoản có tên "NGUYEN NGOC HIEU"

14:30 , 10/09/2025
Lãnh đạo EVN: Một số thông tin hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao là 'tin giả, để câu view'

Lãnh đạo EVN: Một số thông tin hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao là 'tin giả, để câu view'

13:37 , 10/09/2025
Có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ mới được lập sàn giao dịch tài sản mã hoá

Có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ mới được lập sàn giao dịch tài sản mã hoá

11:35 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên