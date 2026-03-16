Vị thế Amazon lung lay bởi 1 ứng dụng Trung Quốc vừa ra mắt, chỉ cần hơn 100 nghìn đồng/tháng để nhận hàng miễn phí không giới hạn

Tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc JD.com chính thức bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt tại thị trường châu Âu khi ra mắt nền tảng mua sắm trực tuyến Joybuy - thương hiệu quốc tế của hãng. Động thái được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng hoạt động toàn cầu, đồng thời trực tiếp thách thức những “ông lớn” như Amazon cũng như các đối thủ Trung Quốc đã có mặt tại thị trường quốc tế.

Joybuy được triển khai đồng thời tại sáu thị trường mới, trong đó có hai thị trường lớn là Anh và Đức. JD.com kỳ vọng có thể thu hút người tiêu dùng châu Âu bằng lợi thế giao hàng nhanh cùng danh mục sản phẩm chính hãng chất lượng cao.

Khác với mô hình phổ biến trong thương mại điện tử xuyên biên giới - nơi các nền tảng như AliExpress hay Temu vận chuyển hàng trực tiếp từ Trung Quốc tới khách hàng - JD.com chọn chiến lược đầu tư mạnh vào hệ thống kho bãi và mạng lưới logistics ngay tại địa phương. Nhờ đó, hãng có thể rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng và kiểm soát tốt hơn chất lượng dịch vụ.

Mô hình này từng giúp JD.com tạo dựng vị thế vững chắc tại thị trường nội địa Trung Quốc. Công ty đã xây dựng một trong những mạng lưới logistics thương mại điện tử lớn nhất nước, cho phép giao hàng với tốc độ rất nhanh và trở thành điểm mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng khi tìm kiếm các thương hiệu quốc tế như Apple.

Tại châu Âu, JD.com cho biết người dùng có thể nhận hàng trong ngày nếu đặt trước 11 giờ sáng. Riêng tại thị trường Anh, các đơn hàng có giá trị từ 29 bảng trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển.

Nền tảng Joybuy cũng sẽ mở các gian hàng thương hiệu chính thức cho nhiều doanh nghiệp lớn như L’Oréal Paris hay De’Longhi. Đây là các không gian bán hàng riêng trong ứng dụng, nơi các thương hiệu có thể trực tiếp trưng bày và phân phối sản phẩm chính hãng tới người tiêu dùng.

Tuy nhiên, JD.com đang bước vào một sân chơi vốn đã rất đông đúc. Thị trường thương mại điện tử châu Âu hiện bị chi phối bởi Amazon cùng nhiều nền tảng nội địa, trong khi các đối thủ Trung Quốc như AliExpress của Alibaba và Temu, thuộc tập đoàn PDD, cũng đã mở rộng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Các nền tảng này chủ yếu cạnh tranh bằng chiến lược giá rẻ và vận hành theo mô hình “chợ trực tuyến”, nơi các nhà bán hàng bên thứ ba đăng sản phẩm và bán thông qua nền tảng.

JD.com lại lựa chọn hướng đi khác. Joybuy nhấn mạnh việc công ty trực tiếp sở hữu phần lớn hàng hóa được bán trên nền tảng, thay vì chỉ đóng vai trò trung gian.

“Chúng tôi là nhà bán lẻ trực tiếp, và đó là điểm khác biệt lớn nhất,” ông Matthew Nobbs, Giám đốc điều hành Joybuy tại Anh, cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNBC.





“Chúng tôi không dựa vào mô hình miễn thuế cho hàng giá trị thấp. Trọng tâm của chúng tôi là trở thành nhà bán lẻ chính thức cho các thương hiệu”.

Quy định miễn thuế cho hàng hóa giá trị thấp, còn gọi là “de minimis”, là cơ chế được nhiều nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới tận dụng để giảm chi phí và bán sản phẩm giá rẻ.

Theo JD.com, Joybuy đã được thử nghiệm trong hơn sáu tháng trước khi chính thức ra mắt rộng rãi. Trong giai đoạn này, công ty tập trung hoàn thiện hệ thống kho vận và trải nghiệm người dùng.

Ngoài chính sách giao hàng miễn phí trong ngày cho các đơn hàng từ 29 bảng (hơn 900 nghìn đồng) trở lên, JD.com cũng giới thiệu gói thành viên mới mang tên JoyPlus. Với mức phí 3,99 bảng (hơn 100 nghìn đồng) mỗi tháng, người dùng có thể nhận giao hàng miễn phí không giới hạn. Con số này thấp hơn đáng kể so với dịch vụ Amazon Prime tại Anh, hiện có giá 8,99 bảng mỗi tháng.

Theo ông Nobbs, lợi thế cốt lõi của JD.com nằm ở hệ thống chuỗi cung ứng. “Chuỗi cung ứng chính là nền tảng cho mọi hoạt động của chúng tôi”, ông nói.

Tuy vậy, dịch vụ giao hàng trong ngày ban đầu sẽ chỉ áp dụng cho một số khu vực nhất định. JD.com cho biết công ty sẽ từng bước mở rộng mạng lưới kho bãi và logistics tại Anh cũng như các thị trường châu Âu khác trong thời gian tới.

Theo: CNBC