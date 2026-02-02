Vị trí 11km đường Hồ Tây dự định mở rộng trong đại dự án 30.000 tỷ

Công nghệ, kỹ thuật để mở rộng 11km theo chủ trương được duyệt là vấn đề người dân đặc biệt quan tâm. Ảnh được tạo bởi Gemini AI.

HĐND thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 30.000 tỷ đồng, đây không chỉ là một kế hoạch chỉnh trang hạ tầng đơn thuần, mà còn là bước đi chiến lược nhằm định vị lại "lá phổi xanh" của Thủ đô trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo, bền vững.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 575,6 ha, bao trùm toàn bộ diện tích Hồ Tây và các khu vực phụ cận. Điểm đáng chú ý nhất trong đề án này là cam kết giữ nguyên trạng hơn 520 ha diện tích mặt nước, đồng thời khẳng định việc mở rộng đường ven hồ sẽ "không ảnh hưởng đến nhà dân và không phải giải phóng mặt bằng" .

Ông Trần Hiếu, Phó ban Quản lý Hồ Tây, cho biết các cơ quan chuyên môn sẽ áp dụng những biện pháp kỹ thuật đặc thù để mở rộng mặt cắt ngang đường mà không lấn sâu vào đất thổ cư hay làm giảm diện tích mặt nước.

Theo quy hoạch, tổng chiều dài các tuyến đường quanh hồ được điều chỉnh là hơn 11 km. Trong đó, các đoạn Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá sẽ được nâng cấp lên 21-24 m, đảm bảo quy mô 3-4 làn xe. Cấu trúc mặt cắt mới dự kiến bao gồm lòng đường mỗi bên rộng 7 m, dải phân cách giữa 2 m và vỉa hè phía hồ rộng 5 m.

Trong khi đó, những tuyến đường như Thanh Niên, Quảng Khánh, Từ Hoa, Yên Hoa hay Lạc Long Quân sẽ được giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, chỉ tập trung cải tạo vỉa hè và vườn hoa.

Hệ sinh thái tiện ích ven hồ cũng được thiết kế lại một cách đồng bộ với 27 sàn ngắm cảnh, 2 quảng trường nổi tại phố Văn Cao và bến Kim Ngưu, cùng hệ thống cầu cảnh quan Nhật Chiêu, Sâm Cầm. Thành phố cũng quy hoạch 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ) để phát triển du lịch thủy nội địa.

Đặc biệt, dự án Nhà hát Opera Hà Nội tại bán đảo Quảng An với mái vòm lấy cảm hứng từ ngọc trai, tổng vốn 12.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sẽ là điểm nhấn kiến trúc quan trọng cho toàn khu vực.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Lộ trình triển khai chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ quý I/2026 đến quý II/2027) tập trung hoàn thành các đoạn đường phía Đông và Đông Bắc như Quảng Bá, Quảng An, Từ Hoa, Yên Hoa, Thanh Niên. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện các hạng mục còn lại và phấn đấu về đích toàn bộ vào năm 2030.