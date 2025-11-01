Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vị trí 8 thang máy được lắp tại 7 cầu vượt bộ hành ga metro số 1

01-11-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhằm tăng cường tiện ích và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận hệ thống metro, Sở Xây dựng TPHCM vừa phê duyệt dự án xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành kết nối với nhà ga trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), với tổng mức đầu tư hơn 53,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) làm chủ đầu tư, triển khai tại 7 vị trí cầu vượt bộ hành dọc tuyến metro số 1 , gồm: ga Tân Cảng, ga An Phú, ga Rạch Chiếc, ga Phước Long, ga Bình Thái, ga Khu Công nghệ cao và ga Đại học Quốc gia TPHCM. Tổng cộng 8 thang máy sẽ được lắp đặt với tải trọng 1.000 kg, phục vụ người đi bộ hai bên Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp).

Các vị trí lắp đặt cụ thể được bố trí tại vỉa hè hoặc dải phân cách của tuyến đường song hành Xa lộ Hà Nội, đảm bảo thuận tiện cho hành khách tiếp cận nhà ga, đặc biệt là nhóm hành khách như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật.

Vị trí 8 thang máy được lắp tại 7 cầu vượt bộ hành ga metro số 1- Ảnh 1.

Một cầu vượt đi bộ trên tuyến metro số 1 TPHCM. Ảnh: Duy Anh

Cụ thể, cầu vượt bộ hành ga Tân Cảng (phường Thạnh Mỹ Tây) được lắp 1 thang máy tại vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Cầu vượt bộ hành ga An Phú (phường Bình Trưng) được lắp 2 thang máy phía bên phải tuyến đường sắt đô thị số 1 (theo hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Tăng Nhơn Phú). Bao gồm: 1 thang máy thuộc phạm vi dải phân cách Xa Lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguyên Giáp) và 1 thang máy thuộc phạm vi vỉa hè đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội.

Cầu vượt bộ hành các ga sau được lắp 1 thang máy ở vỉa hè đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội: ga Rạch Chiếc (phường Bình Trưng); ga Phước Long (phường Phước Long); ga Bình Thái (phường Phước Long); ga Khu Công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú); ga Đại học Quốc gia (phường Tăng Nhơn Phú).

Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện từ nay đến hết 2025.

Đèo Cả vừa tạo bước ngoặt quan trọng tại tuyến giao thông chiến lược kết nối Nam Trung Bộ với Tây Nguyên

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kiến nghị chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm sang PVN

Kiến nghị chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm sang PVN Nổi bật

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha

TP HCM đề xuất 21 chính sách cho khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 3.800 ha Nổi bật

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 'chạy nước rút'

16:51 , 01/11/2025
Trung Nam E&C dự kiến lập kỷ lục gác 42 phiến dầm trong 15 ngày đêm tại Cao tốc Biên Hòa – Vùng Tàu

Trung Nam E&C dự kiến lập kỷ lục gác 42 phiến dầm trong 15 ngày đêm tại Cao tốc Biên Hòa – Vùng Tàu

16:32 , 01/11/2025
Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo quốc gia giải quyết ô nhiễm không khí

Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo quốc gia giải quyết ô nhiễm không khí

16:20 , 01/11/2025
Metro số 1 dừng bán vé giấy, cho mang xe đạp gấp lên tàu

Metro số 1 dừng bán vé giấy, cho mang xe đạp gấp lên tàu

15:49 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên