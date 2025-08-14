Vị trí đắt giá mang đến lợi thế vượt trội cho Capital Square

Vị trí đắt giá

Vùng lõi trung tâm Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực dọc hai bên bờ sông Hàn luôn được giới tinh hoa săn đón cho cả nhu cầu ở thực và đầu tư, cho thuê. Nơi đây là giao điểm phồn vinh hội tụ dòng chảy kinh tế, văn hóa và du lịch của thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sản phẩm tại khu vực này ngày càng khan hiếm do quỹ đất ven sông Hàn dần trở nên hữu hạn do quy hoạch thành phố về giảm mật độ xây dựng, tăng mật độ cây xanh để bảo vệ cảnh quan và chất lượng sống đô thị.

Trong bối cảnh đó, xuất hiện một dự án nắm giữ vị trí đắc địa mà chỉ cần nhắc tên là đã muốn sở hữu. Với tọa độ kế bên sông Hàn, nằm giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn biểu tượng, Capital Square được bao quanh bởi 3 con đường huyết mạch Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền và Nguyễn Công Trứ, đồng thời hướng ra biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận sự nhộn nhịp, thịnh vượng của Đà Nẵng khi chỉ cần 5 – 10 phút di chuyển đến sân bay quốc tế, hệ thống dịch vụ thiết yếu, các điểm du lịch nổi tiếng hoặc khu vực giải trí ban đêm sôi động như phố đi bộ, chợ đêm, công viên APEC, Danang Downtown…

Tọa độ đắt giá mở ra cho các cư dân ưu tú của Capital Square một trải nghiệm sống thư thái, gần gũi thiên nhiên với tầm nhìn tuyệt mỹ hướng đến sông Hàn thơ mộng, biển cả khoáng đạt, thành phố sôi động và quảng trường xanh mát. Đặc biệt, với vị trí trực diện sông Hàn, Capital Square mang đến đặc quyền ngay tại ban công mỗi căn hộ khi các chủ nhân có thể thu trọn vào tầm mắt những màn trình diễn pháo hoa tuyệt tác trong các sự kiện lớn như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Pháp lý vững vàng, tiện ích đỉnh cao

Capital Square với hệ sản phẩm đa dạng là nơi mở ra không gian sống cân bằng hoàn hảo giữa thể chất và tinh thần. Những căn hộ cao cấp, biệt thự vườn trên cao hay penthouse tại Capital Square được thiết kế tối đa hóa ánh sáng tự nhiên đưa chủ nhân tới phong cách sống như nghỉ dưỡng 4 mùa quanh năm.

Capital Square là biểu tượng kiến trúc nâng tầm chuẩn mực đô thị hiện đại.

Hệ thống 88 tiện ích trải dài từ mặt đất đến tầng không, tiêu biểu như bể bơi hơn 500 m2, tuyến phố mua sắm sầm uất, không gian nghệ thuật đa chiều tại sân khấu ngoài trời, vườn ánh sáng, sân chơi nhiều môn thể thao, khu vui chơi trẻ em cùng các tiện ích học tập, chăm sóc sức khỏe… sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống và trải nghiệm cao cấp của cư dân.

Hệ tiện ích đồng bộ mang lại cho cư dân một cuộc sống "tất cả trong một" chuẩn quốc tế.

Là dự án ở lõi trung tâm Đà Nẵng được cấp phép bán cho người nước ngoài, Capital Square mang đến sự an tâm cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư. Các căn hộ sẽ là tài sản giá trị bền vững đồng thời mang lại tiềm năng sinh lời mạnh mẽ không giới hạn khi giá trị bất động sản khu vực trung tâm đang gia tăng song song với sự phát triển của thành phố. Tính kế thừa của dự án còn nằm ở vai trò kết nối cộng đồng thành đạt với mong muốn tạo ra tương lai tốt đẹp không chỉ cho bản thân, mà còn cho các thế hệ con em mình.

Với chùm lợi thế vượt trội về vị trí chiến lược, tiện ích toàn diện và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, Capital Square là "điểm sáng" trong bức tranh phát triển của Đà Nẵng - một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Ngày 17/8, tại Ariyana Convention Centre Danang (107 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Đà Nẵng) sẽ chính thức diễn ra Lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng với chủ đề "The Diva". Sự kiện không chỉ là nơi công bố các thông tin quan trọng về vị trí, quy hoạch, tiềm năng của dự án, mà còn là nơi khách mời được chiêm ngưỡng màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, hòa mình vào không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng của Capital Square.

Lễ giới thiệu dự án Capital Square Đà Nẵng – The Diva

Thời gian: 9h sáng ngày 17/8/2025

Địa điểm: Ariyana Convention Centre Danang (107 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Đà Nẵng)