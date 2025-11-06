VIB ra mắt Giải pháp trả góp cho thẻ thanh toán – Trải nghiệm chuẩn quốc tế trong trao quyền quản lý tài chính cá nhân

Giải pháp này cho phép khách hàng "mua trước – trả sau" với các giao dịch đã thực hiện qua thẻ debit bằng nguồn tiền từ tài khoản thanh toán. Việc chuyển đổi trả góp được phê duyệt tức thì dựa trên dữ liệu giao dịch và uy tín tài chính của khách hàng. Đây là bước tiến mới của tín dụng tiêu dùng, khi VIB mang công nghệ và trải nghiệm vay tín chấp trực tuyến vào chiếc thẻ thanh toán quen thuộc, giúp khách hàng chi tiêu – vay - trả góp chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Tái định nghĩa trả góp – Trả góp cả khi chưa sở hữu thẻ tín dụng

Trước đây, mua hàng trả góp vốn quen thuộc và phổ biến với người dùng thẻ tín dụng nhưng chưa bao giờ là lựa chọn sẵn có dành cho chủ thẻ thanh toán. Thay vì phải mở hồ sơ vay hoặc đăng ký thẻ tín dụng, chủ thẻ thanh toán quốc tế VIB giờ đây có thể chuyển đổi giao dịch chi tiêu thành khoản trả góp chỉ trong vài thao tác trên ứng dụng Max.

Với giải pháp mới này, chủ thẻ có thể chia nhỏ mọi giao dịch mua sắm qua thẻ thanh toán từ 3 triệu đồng trở lên thành khoản trả góp linh hoạt với kỳ hạn từ 3 - 60 tháng, lãi suất chỉ từ 0,79%/tháng (tương đương 9,5%/năm). Hoặc đăng ký trả góp 0% lãi suất, không phí chuyển đổi tại mạng lưới trên 100 đối tác lớn của VIB trong các lĩnh vực điện máy, công nghệ, giáo dục, du lịch, thời trang….

Giải pháp này giúp người dùng chủ động nguồn tài chính phục vụ cho chi tiêu cá nhân, quản lý dòng tiền hiệu quả với kế hoạch trả nợ cố định và minh bạch, đồng thời tạo dựng uy tín tín dụng, nhờ lịch sử trả góp được ghi nhận và đánh giá trong hồ sơ nội bộ của ngân hàng.

Đại diện VIB cho biết: "Chúng tôi nhận thấy nhu cầu của một bộ phận khách hàng rất tiềm năng nhưng chưa sẵn sàng tiếp cận thẻ tín dụng hoặc khoản vay tiêu dùng truyền thống. Giải pháp này giúp họ làm quen với kỷ luật tài chính – vay và trả đúng hạn – trong khuôn khổ an toàn, dễ kiểm soát, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng uy tín tín dụng cho tương lai."

Hai lựa chọn linh hoạt - Đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu

Giải pháp trả góp cho thẻ thanh toán quốc tế mang đến cho người dùng hai lựa chọn linh hoạt:

Với các khoản mua sắm giá trị lớn, chủ thẻ thanh toán (chưa có thẻ tín dụng) có thể trả góp 0% lãi suất tại hơn 100 đối tác lớn của VIB bằng cách yêu cầu trả góp tại cửa hàng hoặc chọn "phương thức thanh toán trả góp" khi mua hàng trực tuyến. Trong vòng bảy ngày, VIB sẽ gửi thông báo đến chủ thẻ để xác nhận khoản vay. Chủ thẻ được miễn phí thiết lập ban đầu và phí duy trì định kỳ, với kỳ hạn trả góp linh hoạt từ 3 - 36 tháng.

Với các giao dịch chi tiêu hàng hóa dịch vụ từ 3 triệu đồng trở lên bằng tiền cá nhân qua thẻ thanh toán quốc tế VIB, chủ thẻ có thể đăng ký trả góp trực tiếp trên ứng dụng Max với chỉ vài thao tác. Lãi suất ưu đãi từ 0,79%/tháng (tương đương 9,5%/năm), với kỳ hạn linh hoạt từ 3 - 60 tháng.

Sau khi đăng ký trả góp thành công, ngân hàng sẽ thực hiện giải ngân số tiền tương đương giá trị khoản mua sắm vào tài khoản thanh toán của chủ thẻ. Hàng tháng, chủ thẻ chỉ cần thanh toán định kỳ theo kỳ hạn đã chọn. Đặc biệt, các giao dịch trả góp vẫn được tham gia chương trình tích điểm thưởng hoặc hoàn tiền theo hạng thẻ đang sở hữu.

Bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái chi tiêu – vay tiêu dùng của VIB

Trước đó, VIB ghi dấu ấn trên thị trường khi ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế với ưu đãi hoàn tiền đến 5%, không yêu cầu chi tiêu tối thiểu, mở ra một hệ sinh thái ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng vừa sử dụng vừa nhận lại giá trị thực tế cho mọi chi tiêu thường nhật – từ mua sắm, ẩm thực, du lịch, dịch vụ trực tuyến.

Trên thị trường, hoàn tiền và trả góp vốn được xem là đặc quyền của thẻ tín dụng. Việc mang đặc quyền này sang thẻ thanh toán cho thấy bước đi tiên phong của VIB khi biến chiếc thẻ ghi nợ từ phương tiện giao dịch đơn thuần trở thành công cụ quản lý tài chính cá nhân toàn diện – nơi chi tiêu, hoàn tiền và trả góp cùng hội tụ trong một trải nghiệm duy nhất dành cho tất cả khách hàng.

Với Giải pháp trả góp cho thẻ thanh toán, VIB đang mở rộng biên độ tín dụng tiêu dùng sang nhóm khách hàng có thói quen dùng tiền cá nhân cho mọi chi tiêu. Giờ đây họ có thể tiếp cận tín dụng một cách an toàn, tiện lợi, bất cứ lúc nào có nhu cầu và có thể linh hoạt chuyển đổi nguồn tiền sau mua sắm. Toàn bộ trải nghiệm được số hóa 100% trên cùng một nền tảng Max by VIB. Đây là trải nghiệm đặc quyền của các công dân của các quốc gia có nền tảng tài chính, công nghệ phát triển như Mỹ, Châu Âu, Singapore và giờ đây người dùng Việt cũng có thể tận hưởng chỉ tại VIB. Mở thẻ qua Max app và giải nghiệm trả góp linh hoạt tại đây.



