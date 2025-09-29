VIB và hành trình kiến tạo hệ sinh thái thẻ toàn diện với Visa, Mastercard và American Express

Từ tầm nhìn đó, VIB đã kiến tạo một hành trình đáng nhớ với cột mốc 1 triệu thẻ vào tháng 8/2025, ghi nhận mức tăng trưởng gấp 10 lần chỉ sau 7 năm và đạt vị trí Top 3 toàn ngành về chi tiêu thẻ. VIB là một trong ba ngân hàng Việt Nam sở hữu hệ sinh thái thẻ tín dụng toàn diện, hợp tác chiến lược với cả ba "ông lớn" thanh toán toàn cầu: Visa, Mastercard, và American Express. Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ nội tại, sự am hiểu thị trường Việt Nam của VIB, và mạng lưới, uy tín quốc tế của các đối tác đã tạo ra nhiều dòng thẻ đột phá, những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng, đúng như tinh thần "Dẫn đầu xu thế thẻ".

Sự tăng trưởng vượt bậc trong mối quan hệ hợp tác với Mastercard

Là một trong những ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu thẻ, VIB được Mastercard đánh giá cao về sự tăng trưởng đột phá. Sự hợp tác này tập trung vào việc mang đến những trải nghiệm đẳng cấp và bảo mật tối đa cho người dùng.

VIB sở hữu một hệ sinh thái đa dạng các dòng thẻ Mastercard, với đa dạng tính năng, tập trung vào các nhu cầu chi tiêu chuyên biệt của người dùng. VIB Online Plus 2in1 là dòng thẻ đầu tiên ở Đông Nam Á tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán. VIB Premier Boundless và VIB Travel Élite tập trung vào các ưu đãi du lịch như: phòng chờ sân bay, ưu đãi khách sạn/vé máy bay, phí giao dịch ngoại tệ thấp cùng nhiều đặc quyền quốc tế. VIB Cash Back hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch mua sắm, ăn uống và đi lại. VIB Rewards Unlimited tích điểm không giới hạn, đổi quà hoặc hoàn tiền trực tiếp. VIB Financial Free miễn phí thường niên và rút tiền mặt, phù hợp với người muốn tối ưu chi phí sử dụng thẻ.

Với việc liên tục làm mới trải nghiệm khách hàng bằng những dòng thẻ độc đáo và sáng tạo, VIB đã được Mastercard ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, kỷ lục là 9 giải thưởng về sáng tạo, tăng trưởng và chi tiêu thẻ vào năm 2022 và là ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu thẻ Mastercard tại Việt Nam vào năm 2024.

Ông Sharad Jain - Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ: "Cột mốc một triệu thẻ tín dụng của VIB là một thành tựu nổi bật, thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc không ngừng đổi mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Mastercard mong muốn tiếp tục hợp tác cùng VIB và những đối tác có chung tầm nhìn, cùng hỗ trợ Việt Nam hướng tới một tương lai không tiền mặt."

Visa - Đối tác đồng hành trên hành trình sáng tạo

Mối quan hệ giữa VIB và Visa là minh chứng cho tinh thần đổi mới không ngừng. Hai bên đã cùng nhau ra mắt nhiều dòng thẻ độc đáo và các giải pháp tài chính thiết thực.

Năm 2021 dòng thẻ VIB Family Link ra đời, ghi dấu ấn là dòng thẻ tín dụng đồng hành cùng con đầu tiên trên thị trường. Với tính năng tích điểm gấp 16 lần và không giới hạn cho các chi tiêu gắn kết gia đình cùng tiện ích đầu tư và tích lũy cho tương lai con cái, đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình có con nhỏ.

VIB Ivy Card là dòng thẻ được thiết kế đặc biệt cho thế hệ Gen Z, những người năng động, am hiểu công nghệ và yêu thích trải nghiệm tài chính hiện đại. Thẻ đáp ứng ngay những nhu cầu chi tiêu hàng ngày với cơ chế hoàn tiền và tích điểm, hỗ trợ Gen Z kiểm soát và quản lý tài chính một cách dễ dàng.

Năm 2025, VIB ra mắt dòng thẻ tín dụng doanh nghiệp VIB Business Card với thời gian miễn lãi đến 58 ngày, đồng thời triển khai giải pháp PayFlex trên nền tảng công nghệ Visa Flex Credential, mở ra trải nghiệm thanh toán linh hoạt và khác biệt.

Với những nỗ lực trong việc đổi mới sáng tạo, VIB đã nhận giải Đột phá cá nhân hóa trải nghiệm thẻ với AI từ Visa, vinh danh nỗ lực tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) của ngân hàng vào trải nghiệm người dùng.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa tại Việt Nam và Lào cho biết: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng VIB trong hành trình đổi mới. Từ việc ra mắt Family Link đến thẻ tín dụng cho GenZ, thẻ doanh nghiệp và giải pháp thanh toán PayFlex, chúng tôi nhìn thấy tinh thần đổi mới và tốc độ sáng tạo vượt bậc của VIB. Những thành công này không chỉ góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt mà còn đưa chuẩn mực trải nghiệm của khách hàng Việt Nam tiệm cận thị trường quốc tế."

Năm 2023, cú bắt tay giữa VIB và American Express để ra mắt dòng thẻ trắng Super Card – cho phép người dùng tự chọn tính năng – đã tạo dấu ấn trên thị trường khi lần đầu tiên một ngân hàng Việt Nam hợp tác với American Express để mang đến một sản phẩm mang tính cách mạng, đề cao tính cá nhân hóa lên mức độ cao nhất.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng giám đốc VIB chia sẻ: "Chúng tôi coi cột mốc 1 triệu thẻ tín dụng là bước khởi đầu cho một hành trình mới, nơi VIB tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, cá nhân hóa và hệ sinh thái ưu đãi để nâng cao trải nghiệm người dùng. Với niềm tin của khách hàng và sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, VIB cam kết sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp tài chính đột phá, đóng góp tích cực vào sự phát triển một xã hội không tiền mặt văn minh và hiện đại tại Việt Nam."

Khám phá ngay các dòng thẻ của VIB để trải nghiệm những tiện ích và ưu đãi vượt trội tại đây.