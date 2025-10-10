VIDEC Group và CEN LAND ký kết hợp tác chiến lược phân phối độc quyền dự án Green Little Town Gia Lâm

Theo thỏa thuận, Cen Land sẽ trở thành đơn vị phân phối độc quyền dự án Khu nhà ở liền kề thương mại phố xanh Green Little Town do VIDEC Group làm đơn vị phát triển. Sự kiện này được đánh giá là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển dự án, góp phần gia tăng giá trị đầu tư và tính thanh khoản của thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Đức Huế – Chủ tịch HĐQT VIDEC Group nhấn mạnh: "Green Little Town là dự án được chúng tôi dành nhiều tâm huyết, hướng tới hình thành một khu nhà ở thương mại xanh, hiện đại tại trung tâm hành chính của Gia Lâm. Chúng tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm và năng lực phân phối hàng đầu, Cen Land sẽ là cầu nối hiệu quả đưa sản phẩm chất lượng này đến với khách hàng và nhà đầu tư."

Đại diện Cen Land ông Phạm Đức Hùng – TGĐ Cen Land cũng chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của chủ đầu tư VIDEC Group và cam kết đồng hành lâu dài trong quá trình phát triển Green Little Town. Cen Land sẽ huy động tối đa nguồn lực, hệ thống và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp nhằm mang đến cho khách hàng những lựa chọn an cư và đầu tư xứng đáng."

Ông Trần Đức Huế - Chủ tịch HĐQT VIDEC Group phát biểu lại sự kiện

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa VIDEC Group và Cen Land thể hiện sự cộng hưởng sức mạnh giữa hai thương hiệu hàng đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam. Với triết lý "Tâm sáng – Tầm vươn xa", VIDEC Group kiên định theo đuổi mục tiêu kiến tạo không gian sống xanh và bền vững. Trong khi đó, Cen Land – đơn vị phân phối hàng đầu với mạng lưới đại lý rộng khắp – là bảo chứng uy tín cho tính minh bạch và giá trị đầu tư của dự án. Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo cú hích mới cho thị trường khu Đông, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng vào tiềm năng của Green Little Town.

Đại diện Cen Land nhận Chứng nhận Đại lý độc quyền từ Chủ đầu tư

Sở hữu vị trí trung tâm vùng đất "Đế vương" Cổ Bi – khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Gia Lâm, Green Little Town thừa hưởng lợi thế hạ tầng đồng bộ và liên kết vùng mạnh mẽ. Dự án kết nối trực tiếp các trục giao thông huyết mạch gồm Quốc lộ 5A, Quốc lộ 5B, Quốc lộ 1A và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, giúp di chuyển thuận tiện vào trung tâm Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận. Cư dân dự án chỉ mất ít phút để tiếp cận cầu Thanh Trì, cầu Phù Đổng và tương lai là cầu Trần Hưng Đạo, mở rộng hành trình tới khu vực nội đô. Đặc biệt, Green Little Town nằm gần ga Cổ Bi (theo quy hoạch) – giao điểm của hai tuyến metro số 1 và số 8, hứa hẹn mang lại giá trị giao thông chiến lược hiếm có, góp phần hình thành hệ sinh thái đô thị thông minh, kết nối toàn diện trong tương lai. Bên cạnh đó, tuyến đường Vành đai 3.5 – hiện đang được đầu tư và hoàn thiện từng đoạn, kết nối từ Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 kéo dài qua Đông Anh – Gia Lâm – sẽ tạo nên trục động lực phát triển mới, góp phần gia tăng tiềm năng sinh lời của dự án.

Đáng chú ý, cùng với sự hiện hữu trong tương lai gần của Khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Bộ Công an và Khu nhà ở xã hội của Ecopark, khu vực trung tâm hành chính Gia Lâm đang dần hình thành cụm đại đô thị hiện đại, đồng bộ, mang lại diện mạo mới năng động và sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.

Với thông điệp "An trú đủ đầy - Sinh tài vượng khí", Green Little Town được định hướng trở thành khu đô thị thương mại xanh, nơi thiên nhiên giao hòa cùng kiến trúc Tân cổ điển sang trọng và hệ tiện ích nội khu đồng bộ. Dự án mang đến công viên trung tâm & khu vui chơi ngoài trời, tạo nên sự an nhiên trong từng nhịp sống; trường mầm non nội khu nuôi dưỡng thế hệ tương lai từ những bước khởi đầu; phố thương mại & trung tâm dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, giải trí, dịch vụ cho cư dân; cùng khu tập thiền, yoga, bể bơi, sân chơi trẻ em – tất cả hòa quyện để kiến tạo phong cách sống lành mạnh, an yên và gắn kết cộng đồng.

Dự án có pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ lâu dài, quy mô đồng bộ với các sản phẩm liền kề, shophouse và biệt thự thương mại đã xây dựng hoàn thiện cất nóc. Dự kiến bàn giao từ tháng 12 năm 2025, Green Little Town hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới của bất động sản khu Đông Hà Nội, nơi hội tụ cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại và thịnh vượng.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở liền kề thương mại phố xanh

