Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Video cận cảnh iPhone 17 Air, màu sắc chưa từng xuất hiện

15-08-2025 - 21:15 PM | Thị trường

iPhone 17 Air được dự đoán sẽ là một trong những sản phẩm được săn đón nhất mùa thu này.

Theo MacRumors, thời điểm ra mắt dòng iPhone 17 vào tháng 9 đang đến gần và những thông tin rò rỉ ngày càng trở nên rõ nét hơn.

Cụ thể, trong đoạn video do chuyên gia rò rỉ Majin Bu chia sẻ trên X, mô hình được cho là iPhone 17 Air xuất hiện ở nhiều góc độ khác nhau, cho thấy gam xanh dịu có khả năng biến đổi theo ánh sáng: Khi ánh sáng mạnh chiếu vào, máy gần như chuyển sang tông trắng tinh tế, còn trong điều kiện ánh sáng dịu, sắc xanh lại rõ rệt và sâu hơn.

Video cận cảnh iPhone 17 Air, màu sắc chưa từng xuất hiện- Ảnh 1.

iPhone 17 Air vừa bất ngờ lộ diện trong bản mô hình màu Sky Blue, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi Apple ra mắt loạt iPhone 17 vào tháng 9 tới.

Video cận cảnh iPhone 17 Air, màu sắc chưa từng xuất hiện- Ảnh 2.

Sắc xanh da trời nhạt này được đánh giá thanh lịch, hiện đại và được cho là lấy cảm hứng trực tiếp từ phiên bản MacBook Air M4 Sky Blue ra mắt hồi đầu năm.

Sự xuất hiện của màu Sky Blue trên iPhone 17 Air được cho là bước đi chiến lược của Apple. Đầu năm 2025, MacBook Air M4 với màu này từng gây sốt toàn cầu nhờ sự kết hợp giữa nét nhẹ nhàng và tính sang trọng, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều tín đồ công nghệ. Việc mang màu sắc này lên iPhone 17 Air không chỉ tạo sự đồng nhất trong hệ sinh thái Apple mà còn hướng đến nhóm khách hàng yêu phong cách tinh tế và khác biệt.

Một chi tiết thú vị khác là trong video rò rỉ, iPhone 17 Air được đặt cạnh iPhone 16 Pro màu Desert Titanium để so sánh độ mỏng. Kết quả, mẫu iPhone mới trông mảnh mai hơn rõ rệt, củng cố những tin đồn trước đó rằng iPhone 17 Air sẽ là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Thiết kế này hứa hẹn mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn mà vẫn giữ được độ bền và tính thẩm mỹ cao.

Video cận cảnh iPhone 17 Air, màu sắc chưa từng xuất hiện- Ảnh 3.

Hình ảnh mô hình iPhone 17 Air do Majin Bu đăng tải.

Video cận cảnh iPhone 17 Air, màu sắc chưa từng xuất hiện- Ảnh 4.

iPhone 17 Air được đặt cạnh iPhone 16 Pro màu Desert Titanium để so sánh độ mỏng.

Bên cạnh iPhone 17 Air, dòng sản phẩm iPhone 17 năm nay còn bao gồm iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Tất cả được dự đoán sẽ nhận nhiều nâng cấp đáng kể về phần cứng, hiệu năng và đặc biệt là hệ thống camera. Apple dự kiến sẽ giới thiệu loạt sản phẩm này tại sự kiện thường niên vào tháng 9, kèm thời điểm mở bán ngay sau đó tại các thị trường lớn.

Nếu những dự đoán từ giới công nghệ chính xác, Sky Blue hoàn toàn có khả năng trở thành màu “đặc biệt” của iPhone 17 Air, tái lập thành công từng khiến MacBook Air M4 bùng nổ hồi đầu năm. Với thiết kế siêu mỏng, màu sắc độc đáo và sức hút từ thương hiệu, iPhone 17 Air Sky Blue chắc chắn sẽ là một trong những sản phẩm được săn đón nhất mùa thu này.

Lên Shopee săn deal iPhone đang giảm giá mạnh, hàng ngon mà lại rẻ

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cả thế giới tranh nuôi nhưng chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô từ 'mỏ vàng' này: chiếm 90% thị phần toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc chốt đơn cực khủng

Cả thế giới tranh nuôi nhưng chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô từ 'mỏ vàng' này: chiếm 90% thị phần toàn cầu, Mỹ và Trung Quốc chốt đơn cực khủng Nổi bật

Hóa ra đây chính là lí do quốc gia BRICS đam mê dầu Nga bất chấp Mỹ cấm vận: Tái xuất sang châu Âu thu lợi lớn, các doanh nghiệp lọc dầu chứng kiến lợi nhuận tăng 25 lần

Hóa ra đây chính là lí do quốc gia BRICS đam mê dầu Nga bất chấp Mỹ cấm vận: Tái xuất sang châu Âu thu lợi lớn, các doanh nghiệp lọc dầu chứng kiến lợi nhuận tăng 25 lần Nổi bật

Vinfast bảo hành chính hãng 6 năm cho xe - 8 năm cho pin xe máy điện

Vinfast bảo hành chính hãng 6 năm cho xe - 8 năm cho pin xe máy điện

20:15 , 15/08/2025
Mẫu xe máy điện Honda sắp về Việt Nam: Giá dưới 10 triệu đồng, chạy tối đa 80 km

Mẫu xe máy điện Honda sắp về Việt Nam: Giá dưới 10 triệu đồng, chạy tối đa 80 km

19:55 , 15/08/2025
Nấu nhanh, an toàn và tiết kiệm điện bằng bếp từ nếu bạn 'hiểu đúng – dùng hay'

Nấu nhanh, an toàn và tiết kiệm điện bằng bếp từ nếu bạn 'hiểu đúng – dùng hay'

18:49 , 15/08/2025
Xe bán tải tháng 7/2025: Bất ngờ gọi tên Toyota Hilux, Ford Ranger không chỉ nhất phân khúc mà còn có thể làm được điều này

Xe bán tải tháng 7/2025: Bất ngờ gọi tên Toyota Hilux, Ford Ranger không chỉ nhất phân khúc mà còn có thể làm được điều này

18:41 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên