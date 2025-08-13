Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sạc iPhone thế nào đúng cách nhất theo gợi ý của chính Apple?

13-08-2025 - 14:13 PM | Thị trường

Trong thế giới hiện đại, iPhone đã trở thành vật bất ly thân trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, bạn có biết cách sạc iPhone đúng chuẩn theo Apple để vừa tiết kiệm thời gian, vừa bảo vệ pin tốt nhất?

Pin iPhone sử dụng công nghệ lithium-ion – một loại pin tiêu hao theo thời gian và chu kỳ sạc. Apple nhấn mạnh rằng, tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào thời gian sử dụng mà còn đến từ nhiệt độ và cách sạc của bạn. Việc “sạc thả ga” hay để máy nóng có thể khiến dung lượng pin giảm nhanh hơn.

"Hiểu đúng" cách sạc iPhone

Kích hoạt Optimized Battery Charging (Sạc pin tối ưu)

Đây là tính năng mặc định khi bạn thiết lập iPhone. Nó dùng trí tuệ nhân tạo để học thói quen sạc hàng ngày, trì hoãn việc nạp từ mức 80 % tới 100 % cho đến khi bạn cần dùng. Điều này giúp giảm thời gian pin ở trạng thái đầy – từ đó ngăn quá tải và kéo dài tuổi thọ máy.

Sạc iPhone thế nào đúng cách nhất theo gợi ý của chính Apple?- Ảnh 1.

Tránh để iPhone quá nóng khi sạc

Nhiệt độ môi trường quá cao (trên khoảng 35 °C) khi sạc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến pin. Apple cũng cho biết, iPhone sẽ giảm dòng sạc khi nhiệt độ tăng để bảo vệ pin. Việc bỏ ốp lưng trong lúc sạc cũng được khuyến nghị nếu máy nóng hơn bình thường.

Sử dụng bộ sạc chất lượng, ưu tiên chính hãng hoặc chuẩn tương thích

Bạn có thể dùng bộ sạc Apple (USB-C 20 W trở lên) hoặc dây cáp, adapter từ nhà sản xuất uy tín tương thích chuẩn MFi/Qi/PD. iPhone sẽ tự điều chỉnh dòng sạc – nên bộ sạc mạnh (như 140 W) cũng “ăn được”, nhưng yếu tố an toàn vẫn cần được đảm bảo.

Đừng lo nếu để sạc qua đêm

Apple khẳng định iPhone sẽ tự ngắt khi pin đầy và chỉ tiếp tục sạc nếu pin giảm dưới khoảng 95 %. Vì vậy, việc để máy cắm qua đêm là an toàn nếu tính năng tối ưu hóa được bật.

Vậy nên “dùng hay” như thế nào?

Tóm lại, để sạc iPhone đúng cách, bạn chỉ cần bật Optimized Battery Charging , dùng bộ sạc an toàn, tránh để máy nóng, và không cần ám ảnh việc rút sạc lúc máy đầy.

Những bước đơn giản này sẽ giúp pin bền hơn – đúng với tinh thần “Hiểu đúng – Dùng hay”.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

