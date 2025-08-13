Xuất hiện iPhone 17 Pro nhái chạy Android: Thiết kế y hệt, cũng có Dynamic Island nhưng nhìn là biết hàng "đểu"

Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 17 vào tháng tới, với điểm nhấn là cụm camera sau được thiết kế lại hoàn toàn. Tuy nhiên, bất ngờ là một mẫu hàng nhái phiên bản Pro đã được tung ra trước, sao chép gần như trọn vẹn cụm camera "khủng" này.

Chiếc iPhone 17 Pro giả chạy hệ điều hành Android, giao diện bắt chước iOS 18 (ra mắt năm ngoái) thay vì iOS 26 mới nhất. Dù từ xa nhìn qua mặt lưng khá giống ảnh render của máy thật, nhưng nếu cầm trên tay sẽ thấy ngay viền màn hình lệch, phần "cằm" dày và tấm nền LCD kém sang so với màn AMOLED của Apple.

Mẫu iPhone 17 Pro nhái chạy Android xuất hiện trên thị trường - Ảnh: X

Điểm đáng nói là mặt sau, bao gồm cả vị trí và kích thước ống kính, được làm tinh vi đến mức nếu không đặt cạnh máy thật, nhiều người khó lòng phân biệt. Chính vì thế, việc mua iPhone từ các kênh không chính thức với mức giá "quá hời" tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc biệt là với những người không rành công nghệ.

Về chiếc iPhone 17 Pro hàng "chuẩn", các tin rò rỉ cho biết Apple sẽ nâng cấp mạnh mẽ ở mảng camera: camera trước từ 12MP lên 24MP, ống kính tele 5x từ 12MP lên 48MP. Camera chính vẫn giữ nguyên cảm biến và độ phân giải so với thế hệ trước. Máy sẽ sử dụng chip A19 Pro mới, cải thiện hiệu năng, khả năng tản nhiệt và thời lượng pin. RAM tiêu chuẩn cũng được nâng từ 8GB lên 12GB, hứa hẹn đem lại trải nghiệm mượt mà hơn.