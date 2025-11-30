VIDEO: Chủ tịch Dragon Capital nói về lợi ích khi 5 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Là người sống và làm việc ở Việt Nam trong 30 năm qua, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital, nhận định mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026 của Việt Nam là khá tham vọng.

Nhưng ông cũng đặt kỳ vọng Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu này bởi những động lực hỗ trợ như Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân góp phần tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp; tăng trưởng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn mạnh mẽ và trụ cột rất lớn từ đầu tư công.

Bên cạnh đó, thị trường vốn đang có nhiều tín hiệu lạc quan sau khi thị trường chứng khoán được công bố nâng hạng, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết phục hồi và tăng trưởng.

Ông Dominic Scriven phát biểu tại chương trình Cà phê doanh nhân HUBA của Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) tổ chức ngày 29-11



Đặc biệt, Chủ tịch Dragon Capital phân tích một yếu tố có thể giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng mỗi năm khoảng 1% GDP trong vòng 3 năm tới, đến từ khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Nhiều hộ kinh doanh quy mô nhỏ nhưng hoạt động rất bài bản, chuyên nghiệp và có đóng góp thực chất cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, phần lớn hộ kinh doanh vẫn chưa chuyển đổi vì ngại các quy định phức tạp, từ việc lập hồ sơ, hóa đơn, giao dịch qua ngân hàng.

Ông Dominic Scriven

"Hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh kế hoạch đưa hộ kinh doanh cá thể vào khu vực kinh tế chính thức như việc bỏ thuế khoán chuyển sang thuế kê khai. Trong vòng 3 năm tới, nếu quá trình hỗ trợ hộ kinh doanh hiệu quả, khu vực này có thể đóng góp vào tăng trưởng 1% GDP mỗi năm. Khi đó, mục tiêu tăng trưởng GDP 10% của Việt Nam không phải không có cơ sở" – ông Dominic Scriven nói.

Trước đó, tại talkshow với chủ đề "Chuyển đổi thuế cho hộ kinh doanh: Minh bạch, đơn giản, hiệu quả" do Báo Người Lao Động tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP HCM, cũng nhìn nhận thách thức lớn nhất nằm ở khâu triển khai và vận hành, đặc biệt với các chủ hộ kinh doanh lớn tuổi, chưa quen công nghệ. Vì vậy, cần có đội ngũ cán bộ quản lý địa phương xuống trực tiếp "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn bà con hộ kinh doanh thực hiện. Để chính sách thuế mới thành công cần 3 trụ cột: chính sách, tài chính và giải pháp công nghệ.