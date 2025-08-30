Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80

30-08-2025 - 07:01 AM | Xã hội

Khoảng 19 giờ tối 29-8, Hà Nội bất ngờ mưa to, nhưng hàng ngàn người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để đợi xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Vào khoảng 19 giờ tối 29-8, trời Hà Nội bất ngờ mưa to. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để được xem Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (A80) vào sáng mai 30-8.

Khu vực đường Thanh Niên, xung quanh đền Quán Thánh, Văn Cao-Liễu Giai, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn... người dân ngồi chật kín giữa trời mưa do lo nếu dời đi sẽ không giữ được chỗ. 

Hàng ngàn người dân Hà Nội chờ đợi dưới cơn mưa to

Hình ảnh, video do Báo Người Lao Động ghi nhận vào tối nay 29-8:

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80- Ảnh 1.

Ảnh: Lê Tỉnh

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80- Ảnh 2.

Ảnh: Lê Tỉnh

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80- Ảnh 3.

Nhiều người giữ chỗ từ sáng 29-8 vật vã che dù, mặc áo mưa để đợi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Lê Tỉnh

Video: Lê Tỉnh


Video: Uyển Nhi

Video: Uyển Nhi

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80- Ảnh 4.
Người dân trú tạm vào ga Hà Nội. Ảnh: Tuấn Minh

Video: Tuấn Minh

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80- Ảnh 5.

Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80- Ảnh 6.

Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80- Ảnh 7.

Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80- Ảnh 8.

Người dân tại đường Văn Cao-Liễu Giai vẫn kiên quyết, chờ đợi mặc cho trời mưa. Ảnh: Hải Anh

Video: Hữu Hưng

Tại đường Hùng Vương. Video: Hữu Hưng

Video: Hữu Hưng

Theo Tin-ảnh-video: Lê Tỉnh - Uyển Nhi - Thanh Tuấn - Hải Anh - Hữu Hưng

Người lao động

