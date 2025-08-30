VIDEO: Hà Nội bất ngờ mưa to, hàng ngàn người dầm mưa ngồi đợi xuyên đêm xem diễu binh A80

Vào khoảng 19 giờ tối 29-8, trời Hà Nội bất ngờ mưa to. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để được xem Tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh (A80) vào sáng mai 30-8.

Khu vực đường Thanh Niên, xung quanh đền Quán Thánh, Văn Cao-Liễu Giai, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn... người dân ngồi chật kín giữa trời mưa do lo nếu dời đi sẽ không giữ được chỗ.

Hàng ngàn người dân Hà Nội chờ đợi dưới cơn mưa to

Hình ảnh, video do Báo Người Lao Động ghi nhận vào tối nay 29-8:



Ảnh: Lê Tỉnh

Ảnh: Lê Tỉnh

Nhiều người giữ chỗ từ sáng 29-8 vật vã che dù, mặc áo mưa để đợi xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: Lê Tỉnh

Video: Lê Tỉnh