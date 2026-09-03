Video: Núi sạt lở như 'thác đổ' dù trời không mưa

Sáng 3/9, ông Lầu Bá Chò - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An, cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, thông tuyến tạm để người dân đi lại sau khi xảy ra vụ sạt lở đất đá.

Video ghi lại hình ảnh vụ sạt lở đất.

Trước đó, tuyến đường từ khu vực Cổng trời Mường Lống, thuộc bản Trung Tâm đi các bản Sa Lầy, Tham Hang, Tham Hốc và khu vực lân cận tại xã Mường Lống bị hư hỏng do sạt trượt.

Sau sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An triển khai thi công, khắc phục tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Trong thời gian chờ công trình hoàn thành, chính quyền địa phương mở một tuyến đường tạm men theo suối để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, ngày 31/8, mặc dù trời không mưa nhưng một khối lượng lớn đất đá từ núi cao bất ngờ đổ xuống khu vực đang thi công, sau đó tràn xuống và vùi lấp tuyến đường tạm ven suối.

Hình ảnh hàng ngàn tấn đất đá từ trên núi sạt xuống mặc dù trời không mưa. (Ảnh: Cắt từ Clip)

Đến ngày 1/9, khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở . Lượng đất đá từ trên cao đổ xuống ngày càng lớn, phủ kín nhiều vị trí, gây khó khăn cho công tác khắc phục và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do khu vực núi này đã ngấm nước do các đợt mưa lớn từ trước dẫn đến kết cấu đất đá không ổn định, gây sạt lở.

“Hiện tại chúng tôi đã khuyến cáo người dân hạn chế đi qua đoạn sạt lở, cắm biển cảnh báo tại các khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở” , ông Chò, cho biết thêm.

Trước đó, sáng 31/8, tại xã Mường Típ, Nghệ An, nhiều tảng đá lớn nặng hàng tấn từ trên đỉnh núi bất ngờ sạt lở, lăn xuống chắn ngang tỉnh lộ 543D đoạn qua bản Xốp Típ. Đây là tuyến đường độc đạo từ xã Mường Xén vào xã Mường Típ. May mắn thời điểm xảy ra sạt lở không có người qua lại nên không có thương vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, đơn vị chức năng đã huy động máy múc đến san gạt đá, mở đường để người và phương tiện qua lại. Sau nhiều giờ xử lý, tuyến đường đã thông suốt trở lại.

Tuy nhiên, đây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, để đảm bảo an toàn về lâu dài cho người dân, xã đã có văn bản đề nghị tỉnh có phương án xử lý dứt điểm tình trạng trên.