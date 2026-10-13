Viên chức thú y sau sắp xếp có được hưởng tiếp phụ cấp ưu đãi nghề?

Năm 2021, trạm khuyến nông, trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật thành phố được hợp nhất thành Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố.

Năm 2025, thực hiện chủ trương sắp xếp sáp nhập, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thành phố chuyển thành Chi nhánh Trung tâm khuyến nông khu vực I.

Ngày 15/10/2025, bà Linh được chuyển ngạch chức danh nghề nghiệp từ mã ngạch 13.095 (Viên chức khuyến nông) sang mã ngạch V.03.04.11 (Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III) và được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 10% từ ngày 15/10/2025.

Tại mục 1 Văn bản số 7818/BNNMT-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 13/10/2025 về việc kiện toàn hệ thống khuyến nông ở địa phương theo mô hình chính quyền 02 cấp có nêu:

"Kết thúc hoạt động của các trung tâm, trạm khuyến nông khu vực trực thuộc Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh; điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và viên chức khuyến nông tại các trung tâm, trạm khuyến nông khu vực về công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ở cấp xã để thực nhiệm vụ khuyến nông; sắp xếp, bố trí viên chức chuyên trách khuyến nông công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập theo định hướng tại Công văn số 145/CV-BCĐ ngày 08/10/2025 của Ban Chỉ đạo Chính phủ, theo đó chuyển chức năng, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ lĩnh vực nông nghiệp của 17 Chi nhánh Trung tâm Khuyến nông và Môi trường khu vực thuộc Trung tâm Khuyến nông và Môi trường về 92 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã".

Từ ngày 1/1/2026, do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, bà Linh được bố trí về Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường.

Sau khi chuyển đơn vị, bà vẫn giữ nguyên chức danh nghề nghiệp V.03.04.11 và tiếp tục được phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chăn nuôi, thú y theo thông báo phân công nhiệm vụ của Trung tâm.

Trong quá trình công tác, bà thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chăn nuôi, thú y, trong đó có tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh động vật; theo dõi tình hình dịch bệnh; tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thú y theo phân công của lãnh đạo cơ quan như tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2026 trên địa bàn.

Tuy nhiên từ ngày 1/1/2026, bà không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 10% theo giấy thôi trả lương trước đó. Việc không tiếp tục được chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề từ ngày 01/01/2026 được giải thích là do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp không có vị trí/chức danh "thú y" trong cơ cấu tổ chức.

Bà Linh đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ một số nội dung như sau:

Viên chức giữ chức danh viên chức khuyến nông mã ngạch 13.095, sau đó đủ điều kiện được được chuyển mã ngạch Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11, được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ chi nhánh trung tâm khuyến nông khu vực; từ ngày 1/1/2026 được bố trí về Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường do sắp xếp tổ chức bộ máy, vẫn giữ nguyên chức danh và vẫn thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi, thú y, có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề hay không?

Việc thay đổi tên gọi, mô hình tổ chức hoặc đơn vị công tác chuyên ngành sang Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp có phải là căn cứ làm chấm dứt phụ cấp khi viên chức vẫn giữ mã V.03.04.11 và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thú y hay không?

Việc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp không có tên vị trí việc làm "thú y" mà chỉ có vị trí khuyến nông trong cơ cấu tổ chức có phải là điều kiện pháp lý bắt buộc để xác định quyền hưởng phụ cấp đối với viên chức đang giữ chức danh V.03.04.11 hay không?

Đối với trường hợp viên chức vẫn giữ chức danh V.03.04.11 nhưng thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi, thú y theo thông báo phân công của cơ quan có thẩm quyền, việc xác định hưởng phụ cấp được căn cứ vào chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, nhiệm vụ thực tế hay phải đồng thời đáp ứng các điều kiện nào khác?

Đề nghị Bộ hướng dẫn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc xác định đối tượng, lập hồ sơ và thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức chuyên ngành thú y sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ và Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều quy định phạm vi, đối tượng áp dụng:

"Công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc trực tiếp làm chuyên môn đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 09, 10, 11) thuộc biên chế trả lương trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước".

Trong khi chưa có văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức chuyên ngành thú y vẫn tiếp tục được áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNNBNV-BTC ngày 25/8/2006 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg.

Việc xác định hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề hiện nay phải căn cứ phân công nhiệm vụ "trực tiếp làm chuyên môn thú y" theo vị trí việc làm cụ thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức và quy định tại các văn bản nêu trên.

Việc giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với bà thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền nơi bà đang công tác xem xét giải quyết.

Như vậy, trường hợp của bà (trình độ chuyên môn Kỹ sư chăn nuôi thú y, thạc sĩ thú y; đang giữ chức danh nghề nghiệp Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11, công tác tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường) nếu tiếp tục được phân công nhiệm vụ trực tiếp làm chuyên môn thú y thì tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho đến khi có quy định mới.