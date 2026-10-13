Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý giao dịch chuyển tiền, nhận tiền có thể bị tạm dừng

Nhiều chủ tài khoản ngân hàng trên cả nước sắp đứng trước mốc thời gian pháp lý đặc biệt quan trọng vào năm 2027: Toàn bộ giao dịch rút tiền, chuyển khoản và thanh toán trực tuyến sẽ tự động bị tạm dừng nếu giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực mà chưa kịp làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước mới.

Theo quy định pháp luật hiện hành, những công dân sinh vào các năm 2002, 1987 và 1967 là nhóm đối tượng cần chủ động rà soát hạn sử dụng trên thẻ căn cước để thực hiện cấp đổi ngay từ bây giờ trước khi đến mốc thờ gian sinh nhật vào năm 2027.

Mốc tuổi đổi thẻ bắt buộc theo Luật Căn cước vào năm 2027

Căn cứ quy định tại Luật Căn cước 2023, thẻ căn cước của công dân phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ các mốc tuổi: 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Chiếu theo chu kỳ này, bước sang năm 2027:

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Đây là 3 nhóm năm sinh bước vào độ tuổi hết hạn sử dụng thẻ căn cước theo luật định. Nếu không kịp thời làm lại thẻ căn cước mới, giấy tờ tùy thân của các nhóm công dân này sẽ hết giá trị sử dụng về mặt pháp lý kể từ ngày sinh nhật tương ứng trong năm 2027.

Ngân hàng bắt buộc chặn rút tiền, chuyển khoản nếu căn cước hết hạn

Việc chậm trễ đổi thẻ căn cước không chỉ gây vướng mắc thủ tục hành chính thông thường mà sẽ tác động trực tiếp và tức thì đến việc vận hành tài khoản ngân hàng.

Căn cứ theo Thông tư số 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Các tổ chức tín dụng có nghĩa vụ tự động theo dõi thời hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân và gửi cảnh báo đến khách hàng tối thiểu 30 ngày trước khi giấy tờ hết hạn.

Ngân hàng bắt buộc phải tạm dừng toàn bộ giao dịch thanh toán, chuyển tiền và rút tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng ngay khi giấy tờ tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn sử dụng mà chưa được cập nhật dữ liệu mới.

Hiện nay, toàn bộ hệ sinh thái ngân hàng thương mại tại Việt Nam như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, MB, ACB, Techcombank... đều kích hoạt cơ chế kiểm soát định danh chặt chẽ này. Việc ngân hàng phát đi thông báo nhắc nhở trước 30 ngày chỉ mang tính chất cảnh báo chuẩn bị; ngay khi đồng hồ điểm qua ngày hết hạn, hệ thống lõi (Core Banking) sẽ tự động khóa chiều ghi nợ. Chủ tài khoản sẽ không thể thực hiện quét mã QR, chuyển khoản liên ngân hàng hay rút tiền mặt tại cây ATM.

Trường hợp ngoại lệ: Ai sinh năm 2002, 1987, 1967 chưa phải đổi thẻ ngay?

Dù thuộc 3 năm sinh trên, không phải tất cả mọi người đều bắt buộc phải đi đổi thẻ trong năm 2027.

Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định rõ: Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi phải cấp đổi vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng cho đến mốc tuổi kế tiếp. Cụ thể:

Người sinh năm 2002: Nếu đã được cấp đổi thẻ từ khi đủ 23 tuổi đến trước mốc 25 tuổi, thẻ hiện tại vẫn có giá trị sử dụng liên tục đến khi đủ 40 tuổi.

Người sinh năm 1987: Nếu đã thực hiện cấp đổi thẻ trong vòng 2 năm trước mốc 40 tuổi (từ đủ 38 tuổi trở đi), thẻ sẽ được dùng đến năm 60 tuổi.

Người sinh năm 1967: Nếu làm thủ tục cấp đổi trong vòng 2 năm trước mốc 60 tuổi (từ đủ 58 tuổi), tấm thẻ đó sẽ có giá trị sử dụng không thời hạn mà không cần đổi lại lần nào nữa.

Khuyến cáo chủ động kiểm tra và cập nhật sinh trắc học

Để tránh tình trạng rơi vào thế bị động, gián đoạn các khoản chi tiêu sinh hoạt, giao dịch kinh doanh hay thanh toán hóa đơn thiết yếu, người dân có tài khoản ngân hàng sinh năm 2002, 1987 và 1967 nên thực hiện ngay các bước sau:

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Kiểm tra dòng chữ "Có giá trị đến" ở mặt trước thẻ: Đối chiếu ngày hết hạn ghi trực tiếp trên thẻ với dữ liệu năm sinh của bản thân để xác định chính xác thời điểm thẻ hết hiệu lực.

Chủ động làm thủ tục cấp đổi sớm: Không nên chờ sát ngày sinh nhật hoặc đợi ngân hàng gửi thông báo mới đi làm thẻ, nhằm tránh tình trạng quá tải hoặc chậm trễ nhận thẻ mới.

Cập nhật dữ liệu ngay khi nhận thẻ mới: Sau khi nhận thẻ căn cước mới, chủ tài khoản cần lập tức tiến hành đồng bộ thông tin với ngân hàng. Quá trình này có thể thực hiện tiện lợi qua tính năng nhận diện sinh trắc học NFC trên ứng dụng ngân hàng số (Mobile Banking), hoặc mang trực tiếp thẻ căn cước gắn chip/thẻ căn cước mới ra phòng giao dịch gần nhất để nhân viên hỗ trợ cập nhật dữ liệu nhận biết khách hàng (KYC).