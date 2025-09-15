Viên yến sào - Xu hướng mới của thị trường xuất khẩu tỷ đô

Viên uống yến sào – Ý tưởng tiềm năng cho thị trường tỷ đô

Thị trường yến sào Việt Nam đang trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Theo báo cáo từ CRI, kim ngạch xuất khẩu yến sào của Việt Nam đã vượt 6 triệu USD năm 2023 và tăng vọt lên 8 triệu USD năm 2024, tăng trưởng 33% chỉ trong một năm. Đáng chú ý, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về xuất khẩu yến sào với thị phần 46%, vượt xa Indonesia (24%) và Trung Quốc (12%).

Trong bối cảnh thị trường yến sào toàn cầu đạt 967,4 triệu USD năm 2023 và dự kiến tăng lên 3.780,5 triệu USD vào 2031, việc phát triển các sản phẩm yến sào dạng viên nang đang trở thành xu hướng tất yếu. Xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt tại các thị trường như châu Âu và châu Mỹ, nơi lối sống bận rộn đòi hỏi sự tiện lợi trong việc bổ sung dinh dưỡng.

Thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam được định giá khoảng 600 triệu USD với tốc độ tăng trưởng 18% từ 2024-2030, trong đó phân khúc yến sào dạng viên là khái niệm mới nhưng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều khách hàng vì tính khả dụng cao.

Ausmedic - Tiên phong phát triển yến sào dạng viên nang

Không quá đột phá nhưng được đánh giá là một ý tưởng hay, viên uống yến sào Ausmedic đã tạo nên làn sóng mới với việc ra mắt dòng sản phẩm yến sào dạng viên nang. Điểm nổi bật là công ty đã ứng dụng công thức Đông Tây Y kết hợp được nhượng quyền từ Úc, sử dụng 100% nguyên liệu yến sào từ vùng Cần Giờ - một trong những vùng nuôi yến chất lượng cao.

Sản phẩm của Ausmedic đáp ứng đủ tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Bộ Y Tế, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, và đạt chứng nhận FDA của Hoa Kỳ năm 2024. Tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc thâm nhập thị trường quốc tế. Đặc biệt, việc tự công khai toàn bộ quy trình sản xuất đã tạo nên sự minh bạch hiếm có trong thời điểm ngành Thực phẩm chức năng đang vô cùng nhạy cảm.

Ausmedic đồng hành cùng Tạp chí Khoa Học Phổ Thông trong chương trình "Vui khỏe mỗi ngày" với chủ đề "Bí quyết bảo vệ cột sống và làm đẹp 360°" tại xã Bình Hưng

Chính từ sự khác biệt nhỏ nhưng hữu dụng, viên uống yến sào Ausmedic vinh hạnh là khách mời đặc biệt trong nhiều sự kiện kết nối của các CLB Doanh nhân khắp cả nước. Thuộc Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á 2024, và là một trong những sản phẩm được tin dùng từ các nữ doanh nhân thành đạt – Wlin Sài Gòn trong việc chăm sóc sắc đẹp từ bên trong và sức khỏe cho cả gia đình.

Sản phẩm TPBVSK viên uống yến sào Ausmedic được nhiều nữ doanh nhân tin dùng.

Theo số liệu được phía công ty cập nhật đến cuối tháng 7/2025, TPBVSK viên uống Yến Sào Ausmedic được hơn 1 triệu khách hàng không chỉ ở Việt Nam mà khách hàng ở Úc, Trung Quốc cũng đánh giá rất cao về hiệu quả sử dụng. Trong đó ưa chuộng đặc biệt là dòng sản phẩm TPBVSK Nest Beauty kết hợp tinh chất yến sào với NMN, Nano Collagen và Glutathione hỗ trợ cải thiện độ ẩm, hỗ trợ cải thiện tình trạng lão hoá da.

Ngoài ra, còn có TPBVSK viên uống yến sào Nest Strong ứng dụng sự kết hợp độc đáo giữa yến sào chất lượng cao với L-Arginine, sâm cau và ba kích theo tỷ lệ khoa học. Đây là sản phẩm được nghiên cứu đặc biệt để hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới và bổ thận tráng dương.

TPBVSK Viên uống yến sào hỗ trợ bồi bổ sức khoẻ Nest Healthy bổ sung yến sào cùng đông trùng hạ thảo, hoàng kỳ và các vitamin theo liều lượng cân bằng. Sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và giảm mệt mỏi.

Sản phẩm Ausmedic ghi dấu ấn tại các sự kiện doanh nhân.

Hệ thống phân phối tiềm năng - Phủ rộng khách hàng đa dạng

Hiện nay viên uống yến sào Ausmedic đã hiện diện rộng rãi tại Nhà Thuốc, Spa, các kênh Thương mại điện tử, và mọi nền tảng online. Điều đáng chú ý là công ty đang trong quá trình thương thảo và ký kết hợp tác phân phối tại Singapore, Malaysia và Úc - những thị trường có nhu cầu cao về sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp.

Sự thành công này đến từ việc doanh nghiệp đã hiểu rõ tâm lý người tiêu dùng hiện đại. Việc chưng yến theo kiểu truyền thống đòi hỏi sự hiểu biết và tỉ mỉ để giữ trọn vẹn hàm lượng dưỡng chất cũng như tốn nhiêu thời gian, thì viên uống yến sào mang lại sự tiện lợi tối đa, tiết kiệm chi phí và chất lượng được đảm bảo hơn nhiều.

3 dòng sản phẩm TPBVSK viên uống yến sào từ thương hiệu Ausmedic đã tạo được dấu ấn nhất định tại thị trường TPCN ở Việt Nam

Thành công này không chỉ mở ra tiềm năng cho một doanh nghiệp mà còn góp phần khẳng định vị thế của ngành yến sào Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thông tin sản phẩm:

Công ty TNHH Dược phẩm Tự nhiên Australia

45A Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM (cũ)

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.