Việt Nam chứng kiến một kỷ lục chưa từng có trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu cao điểm đầu tư hạ tầng hiếm có khi trên phạm vi cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư vượt 5,14 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, khu vực tư nhân đóng vai trò chủ lực khi tham gia hơn 3,8 triệu tỷ đồng, tương đương gần 75% tổng nguồn vốn. Các dự án được triển khai thông qua 3 đợt lễ đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật, gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước.

Riêng trong dịp 19/12, cả nước có tới 234 dự án, công trình được khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật, với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Các sự kiện này trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ giao thông, đô thị đến công nghiệp, năng lượng, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật sáng 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện mang ba "điểm nhất", gồm: tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay với hơn 3,4 triệu tỷ đồng; nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất, gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%; và dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Theo Thủ tướng, việc khởi công các công trình lần này đặt những "viên gạch đầu tiên" cho tương lai, với tầm nhìn dài hạn, thậm chí "vượt thời đại". Đó là các siêu dự án như sân bay Gia Bình; những công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai; các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt kết nối quốc tế và sự chuẩn bị cho đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; cùng với các dự án mang tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, hay loạt công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đến ngày 19/12/2025, cả nước đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc, cùng 325 km nút giao và đường dẫn, nâng tổng chiều dài lên 3.513 km, vượt xa mục tiêu 3.000 km đề ra cho cả giai đoạn 5 năm. Bên cạnh đó, 1.586 km quốc lộ và 1.701 km đường ven biển cũng đã được hoàn thành, góp phần cải thiện đáng kể năng lực kết nối liên vùng.

Tính chung giai đoạn 2021-2025, cả nước hoàn thành, thông xe 2.025 km đường cao tốc, gần gấp đôi tổng số km cao tốc của 20 năm trước đó; đặc biệt hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Ở lĩnh vực hàng không, nhiều cảng hàng không lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên được nâng cấp, mở rộng; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành và đã đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Nhờ đó, tổng công suất toàn hệ thống cảng hàng không tăng mạnh, từ 92,4 triệu lượt khách năm 2020 lên khoảng 155 triệu lượt khách vào năm 2025.

Trong khi đó, ba dự án cảng biển lớn đã được đưa vào khai thác, nâng năng lực thông qua toàn hệ thống lên khoảng 900 triệu tấn mỗi năm; các cảng Hòn Khoai và Bãi Gốc cũng được khởi công, hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển.

Ở lĩnh vực đường sắt, các tuyến đường sắt đô thị trọng điểm như Bến Thành – Suối Tiên, Cát Linh – Hà Đông và đoạn trên cao tuyến Nhổn – ga Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác. Đồng thời, tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn Vinh – Nha Trang và Nha Trang – TP.HCM cơ bản hoàn thành nâng cấp, từng bước cải thiện chất lượng vận tải đường sắt quốc gia.

Song song với hạ tầng giao thông, lĩnh vực xây dựng dân dụng và phát triển đô thị cũng đạt nhiều kết quả đáng chú ý. So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 45%, tăng 5% so với cuối năm 2020. Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94%, tăng thêm 3%, trong khi diện tích nhà ở bình quân đạt 30 m2 sàn/người, tăng 5,6 m2.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn. Riêng năm 2025, số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành đạt hơn 102.000 căn, vượt 2% kế hoạch năm, góp phần tiến gần mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp vào năm 2030.

Cùng với đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt, hoàn thành hơn 334.200 căn, về đích sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu Nghị quyết 42.



