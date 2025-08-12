Việt Nam có 1 mỹ nhân chỉ cao 1m55 mà dám làm tiếp viên hàng không, biết lý do không ai cãi nổi

Chiều ngày 12/8, ekip bộ phim Tử Chiến Trên Không đã có mặt tại buổi showcase ở thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu về dự án. Sự kiện quy tụ gần như đầy đủ dàn diễn viên, ekip làm phim nhưng lại vắng bóng 3 diễn viên chính là nghệ sĩ Thái Hòa cùng 2 bạn diễn trẻ của anh - Kaity Nguyễn, Thanh Sơn.

Tuy vắng mặt nhưng Kaity Nguyễn vẫn trở thành tâm điểm tại sự kiện, lý do là bởi ngay từ khi những thước phim đầu tiên được công bố đã có nhiều người bàn cãi xoay quanh sự xuất hiện của nữ diễn viên. Vô số những lời thắc mắc, tò mò về lý do Kaity được nhận vai khi mà bản thân cô chỉ cao 1m55 - không đúng với tiêu chuẩn của tiếp viên hàng không ngày nay.

Kaity trong tạo hình tiếp viên hàng không

Tại sự kiện, Trung tá Trần Nam Trung đã đại diện ekip làm phim để giải đáp thắc mắc của khán giả về vấn đề đề chiều cao của nữ chính. Cụ thể, Trung tá cho biết: "Phải nói về lịch sự đôi chút, bộ phim này lấy bối cảnh năm 1978, lúc đó chưa có Vietnam Airlines hay Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Tất cả máy bay thời đấy là cải tiến từ các dạng máy bay khác thôi. Và mọi người có thể nhìn cô Cúc có bằng Kaity không, đây chính là lý do vì sao ekip chọn Kaity, đúng bằng khuôn mẫu bên ngoài của nhân vật."

Trung tá Nam Trung chia sẻ về lý do Kaity đóng vai tiếp viên hàng không

Cô Cúc - người mà Trung tá Trần Nam Trung nhắc ở đây chính là nguyên mẫu nhân vật mà Kaity Nguyễn đảm nhận trong phim. Theo như lời giải thích của Trung tá thì thời điểm những năm 1978 chưa có máy bay dân dụng chuyên dụng như hiện tại, các yêu cầu về ngoại hình, chiều cao của tiếp viên hàng không cũng không giống như bây giờ. Lời giải thích thấu tình đạt lý cùng sự xuất hiện của nhân chứng sống của cô Cúc, tiếp viên hàng không trong chuyến bay bị không tặc cướp năm đó, khiến cư dân mạng được thuyết phục tuyệt đối, không thể bàn cãi gì thêm.

Cô Cúc (thứ 3 từ bên trái sang) và cô Thanh (áo xanh) đều là những tiếp viên hàng không trên chuyến bay năm 1975

Cô Huỳnh Thu Cúc

Tử Chiến Trên Không vốn được khai thác dựa trên vụ không tặc có thật tại Việt Nam diễn ra vào sau năm 1975. Đây cũng được xem là phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên khai thác chủ đề không tặc. Chính bởi có liên quan đến vấn đề lịch sử nên tại sự kiện, những nhân chứng năm xưa có mặt bên cạnh dàn cast, chia sẻ lại những câu chuyện đắt giá mà họ từng trải qua.

Dự án phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không thực hiện dưới sự chỉ đạo sản xuất của Điện ảnh Công an Nhân dân. Phim lấy cảm hứng từ những sự kiện cướp máy bay có thật từng xảy ra sau năm 1975 với nhân vật xuất hiện xuyên suốt là Long (Thái Hòa) cùng ba đồng bọn đã khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên một chuyến máy bay, đẩy tất cả vào tình trạng báo động đỏ. Bên cạnh Thái Hòa, Kaity Nguyễn, phim còn có sự góp mặt của Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh,...

Một số hình ảnh tại sự kiện công bố dự án phim:

Trần Ngọc Vàng

Xuân Phúc

Ma Ran Đô

Lợi Trần

Nghệ sĩ Kiều Trinh

Đông đảo ekip làm phim có mặt nhưng lại vắng bóng 3 diễn viên chính

Đại diện ekip giao lưu với báo chí

Tử Chiến Trên Không dự kiến ra mắt vào tháng 19/9/2025.