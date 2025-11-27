Việt Nam có bứt phá gây ngỡ ngàng, cán mốc 39 tỷ USD năm 2025: Một chỉ số cao gấp đôi các nước Đông Nam Á

Theo báo cáo thường niên Kinh Tế Số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ mười do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố, nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2025. Với mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam trở thành nền kinh tế số với tốc độ phát triển nhanh thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, đà phát triển này có được nhờ sự kết hợp giữa động lực từ khu vực tư nhân năng động, sự hỗ trợ từ chính phủ, và đặc biệt là niềm tin gần như tuyệt đối của người dùng Việt vào Trí tuệ Nhân tạo (AI), giúp Việt Nam dẫn đầu toàn khu vực Đông Nam Á về mức độ tương tác và ứng dụng công nghệ mới này.

Các trụ cột kinh tế số tăng trưởng hai con số ấn tượng

Báo cáo nhấn mạnh, Việt Nam đã thành công trong việc vượt qua các biến động kinh tế toàn cầu nhờ vào khu vực tư nhân đầy sức sống. Động lực tăng trưởng chính bao gồm hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ (được hỗ trợ bởi nguồn vốn đầu tư nước ngoài dồi dào vào lĩnh vực sản xuất) và doanh số bán lẻ nội địa tăng trưởng. Bên cạnh đó, ngành du lịch đã trở thành trụ cột quan trọng, duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2024 sang năm 2025.

Theo báo cáo, các lĩnh vực chính của nền kinh tế số đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số ấn tượng trong giai đoạn 2023–2025:

Thương mại điện tử: Tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất vào tổng giá trị hàng hóa của Việt Nam, chiếm hai phần ba tổng quy mô nền kinh tế số và được dự báo tăng hơn 17%, đạt 25 tỷ USD.

Nội dung nghe nhìn trực tuyến: Ước tính đạt 6 tỷ USD vào năm 2025.

Du lịch trực tuyến: Ước tính đạt 5 tỷ USD vào năm 2025.

Vận tải và giao đồ ăn: Ước tính đạt 4 tỷ USD vào năm 2025.

Sự phát triển của thị trường thương mại điện tử còn được củng cố bởi nền tảng bán hàng qua video (video commerce), nơi số lượng người bán và giao dịch tăng trưởng đồng đều, với cả hai chỉ số người bán (650 nghìn) và giao dịch (1,3 tỷ) đều tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Niềm tin vào AI lớn nhất Đông Nam Á

Yếu tố nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế số Việt Nam là mức độ chấp nhận AI vượt trội của người tiêu dùng. Người dùng Việt Nam xếp hạng đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á về mức độ tương tác và niềm tin vào AI.

Theo đó, niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam vào AI đạt 96%. Con số này cao gấp gần hai lần so với mức trung bình 50% trên 10 quốc gia thành viên ASEAN.

81% người dùng cho biết họ tương tác với các công cụ và tính năng AI hằng ngày. 59% người dùng đã trò chuyện và đặt câu hỏi với các chatbot AI, đồng thời 43% số người kỳ vọng AI sẽ giúp đưa ra quyết định nhanh hơn và tốn ít công sức suy nghĩ hơn.

78% là mức tăng trưởng doanh thu của những ứng dụng có các tính năng AI được tiếp thị (so sánh giữa nửa đầu năm 2025 và nửa đầu năm 2024).

123 triệu USD là vốn tư nhân đầu tư vào AI tại Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2024 – nửa đầu năm 2025, chiếm 5% tổng tỷ lệ đầu tư vào AI tại 10 quốc gia thành viên ASEAN.

Người dùng Việt Nam tìm đến AI chủ yếu vì: Tiết kiệm thời gian nghiên cứu và so sánh (44%), khả năng hỗ trợ khách hàng 24/7 (35%), và tiết kiệm chi phí nhờ các ưu đãi tốt hơn (30%).

Đáng chú ý, có tới 42% người dùng bày tỏ sự sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu với các tác nhân AI (ví dụ: nhật ký xem và nhật ký mua sắm, mối quan hệ xã hội), cho thấy sự tin tưởng cao vào khả năng cá nhân hóa trải nghiệm của công nghệ này.

Nền tảng chuyển đổi số vững chắc

Quá trình chuyển đổi số của Việt Nam đang được đẩy nhanh nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ. Báo cáo chỉ rõ, Việt Nam đã thông qua các luật mới về công nghệ số và dữ liệu, thiết lập khung pháp lý vững chắc cho hoạt động sử dụng dữ liệu, tài sản kỹ thuật số và AI.

Theo lộ trình chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đã triển khai căn cước công dân điện tử cho tất cả người dân và doanh nghiệp để việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trở nên thuận tiện hơn. Các ngân hàng vừa hoàn tất việc xác minh toàn diện đối với mọi tài khoản thanh toán bằng hình thức kỹ thuật số, giúp chuẩn hoá thông tin khách hàng và giảm đáng kể hành vi gian lận.

Ngoài ra, việc nhà bán hàng chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đã giúp sự phát triển của thanh toán số trở thành một trụ cột quan trọng. Số lượng tài khoản ví điện tử đang hoạt động đã đạt mốc 30 triệu, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ về thanh toán phi tiền mặt và thanh toán qua VietQR. Mục tiêu là đạt 80% giao dịch thương mại điện tử là giao dịch phi tiền mặt vào năm 2030. Tổng giá trị giao dịch thanh toán số dự kiến đạt 178 tỷ USD vào năm 2025.

Thanh toán bằng mã QR tại Việt Nam hiện đã hoàn toàn tương thích với Thái Lan và Campuchia, mở ra tiềm năng phát triển mới cho du lịch và giao thương kinh tế giữa các quốc gia.

Việc đạt được mục tiêu 39 tỷ USD vào năm 2025 không chỉ là một cột mốc về tăng trưởng kinh tế mà còn là minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng tiếp thu công nghệ của người dân Việt Nam. Với niềm tin vào AI cao nhất khu vực và nền tảng pháp lý ngày càng hoàn thiện, dưới sự hỗ trợ của chính phủ, Việt Nam đang củng cố vị thế là một thị trường kinh tế số hàng đầu và năng động tại Đông Nam Á, sẵn sàng khai thác tối đa tiềm năng của kỷ nguyên AI.