Việt Nam có gia đình doanh nhân giàu có với 2 con trai đều là thạc sĩ Anh Quốc: Anh sinh năm 1989 là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng, em sinh năm 1995 làm Chủ tịch hãng hàng không

Gia đình doanh nhân nổi tiếng có 2 con trai đều tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh

Tại Việt Nam, không ít gia đình doanh nhân nổi tiếng có thế hệ kế nghiệp được đào tạo bài bản ở nước ngoài trước khi tham gia điều hành các doanh nghiệp lớn. Trong số đó, một gia đình gây chú ý khi cả hai người con trai đều sở hữu bằng thạc sĩ tại Anh, từng có thời gian học tập, làm việc ở nước ngoài và hiện nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hàng không.

Đó chính là gia đinh của ông Đỗ Quang Hiển (thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển) là nhà sáng lập Tập đoàn T&T Group và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Ông cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, phát triển Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Bầu Hiển có hai người con trai là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang, hai con trai của ông Đỗ Quang Hiển. Cả hai người con của ông đều sở hữu bằng thạc sĩ tại Anh và đang đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các lĩnh vực khác nhau.

Gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) gây chú ý khi cả hai con trai đều sở hữu bằng thạc sĩ tại Anh và đang đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng (Ảnh Markettimes)

Hai con trai đều là thạc sĩ Anh Quốc

Con trai lớn Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, từng sang Singapore du học từ năm 16 tuổi, sau đó tiếp tục theo học tại Anh. Trong giai đoạn 2008–2011, anh học chuyên ngành Tiền tệ, Ngân hàng và Tài chính tại Middlesex University (Anh), trước khi hoàn thành chương trình thạc sĩ Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia (Anh) vào năm 2013.

Đáng chú ý, hành trình học tập của người con trai cả không dừng lại ở tấm bằng thạc sĩ. Theo thông tin từng được chia sẻ trên hồ sơ nghề nghiệp cá nhân, anh tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2023.

Trong khi đó, em trai Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995 cũng có quá trình học tập đáng chú ý. Anh từng theo học tại City University ở London, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị Tài chính tại Middlesex University, Vương quốc Anh.

Điều đặc biệt là cả hai anh em không cùng tập trung vào một lĩnh vực. Trong khi người anh nổi bật ở ngành ngân hàng, chứng khoán và đầu tư tài chính, người em mở rộng hoạt động sang hàng không, quản lý doanh nghiệp và thể thao.

Hai con trai bầu Hiển có hướng phát triển sự nghiệp riêng (Ảnh Phụ nữ Việt Nam)

Anh trai làm Phó Chủ tịch ngân hàng, em trai đứng đầu hãng hàng không

Trong hai người con trai của bầu Hiển, Đỗ Quang Vinh là người có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Anh bắt đầu làm việc tại SHB từ năm 2011. Anh cũng từng làm việc tại nước ngoài và tham gia những hoạt động đầu tư, kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực trước khi đảm nhiệm các chức vụ cấp cao tại Việt Nam.

Sau khi trở về Việt Nam, Đỗ Vinh Quang tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình từ năm 2018, trải qua những vị trí chuyên môn và quản lý trước khi được giao đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo.

Tháng 10/2021, anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng, trở thành một trong những nhân sự trẻ tuổi nhất trong ban điều hành thời điểm đó. Đến tháng 4/2023, anh tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB, đồng thời giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Ngoài ngân hàng, Đỗ Quang Vinh còn đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và tham gia lãnh đạo một số doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý quỹ, đầu tư tài chính.

Đỗ Quang Vinh từng có thời gian cùng em trai tham gia Hội đồng quản trị Vietravel Airlines vào tháng 4/2025. Tuy nhiên đến tháng 9/2026, Đỗ Quang Vinh rời Hội đồng quản trị Vietravel Airlines. Anh đã thôi giữ chức thành viên HĐQT hãng hàng không từ ngày 18/8/2026, sau hơn một năm tham gia.

Ở tuổi 37, Đỗ Quang Vinh đã trải qua nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp lớn. Ông cũng từng được vinh danh trong các chương trình dành cho doanh nhân, trong đó có danh hiệu Top 10 Doanh nhân Sao Đỏ năm 2025.

Đỗ Quang Vinh - con trai cả của bầu Hiển, hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB (Ảnh An ninh tiền tệ)

Trong khi người anh tập trung nhiều vào lĩnh vực tài chính, Đỗ Vinh Quang, lại được biết đến với những vai trò trong hệ sinh thái T&T Group, hàng không và bóng đá.

Đỗ Vinh Quang tham gia T&T Group từ năm 2018, từng làm việc ở các vị trí chuyên viên, quản lý đầu tư trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn.

Đặc biệt, tháng 4/2025, khi mới 30 tuổi, anh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines nhiệm kỳ 2025–2030. Việc một doanh nhân thuộc thế hệ 9X đứng đầu hãng hàng không thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là khi Vietravel Airlines đang thực hiện kế hoạch mở rộng hoạt động sau sự tham gia của các cổ đông liên quan đến T&T Group.

Bên cạnh hàng không, Đỗ Vinh Quang còn nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao. Năm 2020, khi mới 25 tuổi, anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, trở thành một trong những chủ tịch câu lạc bộ trẻ tuổi đáng chú ý của bóng đá Việt Nam.

Đời tư của vị doanh nhân sinh năm 1995 cũng được công chúng quan tâm khi anh kết hôn với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh vào năm 2022.

Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Tài chính tại Anh và được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines khi mới 30 tuổi. (Ảnh: Tân Sơn Nhất Cargo)

Nhìn vào hành trình của hai con trai bầu Hiển, có thể thấy những điểm chung đáng chú ý là đều được đào tạo tại Anh, sở hữu bằng thạc sĩ trong lĩnh vực tài chính, từng trải qua các vị trí chuyên môn và hiện tham gia quản trị nhiều doanh nghiệp.

Tuy nhiên, mỗi người lại có hướng phát triển riêng. Nếu Đỗ Quang Vinh gắn bó với ngân hàng, chứng khoán và đầu tư tài chính, thì Đỗ Vinh Quang đảm nhiệm nhiều vai trò trong hàng không, hoạt động đầu tư và thể thao.

Sự hiện diện của hai doanh nhân thuộc thế hệ 8X và 9X trong bộ máy lãnh đạo các doanh nghiệp lớn cũng cho thấy quá trình chuyển giao trách nhiệm quản trị giữa các thế hệ trong một gia đình doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam.

Nguồn: SHB