Việt Nam có hòn đảo sở hữu 3 kỷ lục Guinness, được tạp chí Mỹ đánh giá đẹp hơn cả Maldives và Bali: Ước tính thu hơn 45.900 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh An Giang ước đón 23.480.606 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ và đạt 93,9% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 1.940.618 lượt, tăng 56,6% và đạt 91,5% kế hoạch. Tổng thu từ du lịch đạt 57.922 tỷ đồng, tăng 38,2%, tương đương 82,7% kế hoạch năm.

Riêng tháng 9, toàn tỉnh ước đón gần 1,9 triệu lượt khách, tăng 12,3%; khách quốc tế đạt 208.985 lượt, tăng tới 80,8%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 5.320 tỷ đồng, tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong quý III, An Giang đón hơn 6,83 triệu lượt khách, tăng 20,4%; trong đó hơn 600.000 lượt khách quốc tế, tăng 81,9%. Tổng thu du lịch trong quý đạt 18.640 tỷ đồng, tăng 46,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Phú Quốc tiếp tục là địa bàn tạo nguồn thu chủ lực. Trong 9 tháng, đặc khu ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5%. Khánh quốc tế đến đặc khu đạt hơn 1,92 triệu lượt khách, tăng 60,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc đạt 45.976 tỷ đồng, tăng 47,7% và đã vượt 1% kế hoạch năm.

Trước đó, Sở Du lịch tỉnh thông tin, trong dịp 2/9, Phú Quốc ước đón 116.433 lượt khách, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 26.266 lượt khách quốc tế (tăng 45,9%). Lượng khách lưu trú ước đạt 37.969 lượt, tăng trưởng 62,4%.

Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam, Phú Quốc nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển đa dạng và khí hậu ôn hòa quanh năm. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, hòn đảo cũng hấp dẫn du khách bởi những trải nghiệm độc đáo, thú vị như khám phá Vườn quốc gia Phú Quốc, tham quan các làng nghề truyền thống, tìm hiểu nghề nuôi cấy ngọc trai, thưởng thức hải sản tươi ngon, hay thư giãn tại các khu nghỉ dưỡng, khám phá tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn.

Trong nhiều năm qua, Phú Quốc luôn nằm trong danh sách điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Tại bảng xếp hạng "The Best Islands in the World 2025" do tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler công bố năm ngoái, Phú Quốc được bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á, đứng thứ ba thế giới năm 2025, vượt qua nhiều cái tên như Maldives, Bali, Maui (Hawaii) hay Phuket.

Ngoài ra, vào tháng 7 năm nay, đảo ngọc đã được nền tảng du lịch trực tuyến Expedia vinh danh trong danh sách 10 hòn đảo nổi bật nhất thế giới năm 2026. Theo Expedia, Phú Quốc đang nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất của Đông Nam Á, với hệ thống khu nghỉ dưỡng chất lượng, dịch vụ ngày càng hoàn thiện và mức giá cạnh tranh.

Phú Quốc hiện sở hữu 3 kỷ lục Guinness thế giới, đều nằm trong các tổ hợp du lịch và giải trí. Trong đó, cáp treo Hòn Thơm được ghi nhận là "tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới". Bên cạnh đó, Nam đảo còn sở hữu nhà hàng Sun Bavaria GastroPub được chứng nhận là "nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới" và "nhà hát vô cực với màn chiếu nước lớn nhất thế giới", tại nơi tổ chức show Nụ hôn của Biển cả.