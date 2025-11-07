Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

07-11-2025 - 11:21 AM | Thị trường chứng khoán

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

Tính đến cuối tháng 10/2025, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng gần 11,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, qua đó hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2030.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 310.000 tài khoản trong tháng 10/2025, ghi nhận tháng tăng thứ 5 liên tiếp. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây. Số lượng tài khoản tăng thêm chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 155 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 10/2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng gần 11,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, qua đó hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2030. Số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ còn tăng mạnh hơn nữa sau khi nâng hạng.

Rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam, FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Theo đó, thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp, với ngày hiệu lực dự kiến là 21/9/2026, cùng với đợt rà soát giữa kỳ diễn ra vào tháng 3/2026.

Số lượng tài khoản chứng khoán tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh thị trường biến động mạnh trong tháng 10. Hiệu ứng từ kết quả nâng hạng giúp thị trường tăng mạnh trong nửa đầu tháng, VN-Index lập đỉnh mới trên 1.760 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời mạnh đã kéo thị trường điều chỉnh về dưới mức 1.650 điểm vào cuối tháng 10.

Khối ngoại là lực lượng gây áp lực lớn lên thị trường. Riêng trong tháng 10, khối ngoại đã bán ròng hơn 22.000 tỷ trên HoSE, kéo dài chuỗi bán ròng lên 3 tháng liên tiếp. Mặc dù xung lực bán đã có phần hạ nhiệt đôi chút so với 2 tháng trước đó nhưng lực bán vẫn là rất mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm.

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm- Ảnh 2.

Mặc dù liên tục bán ròng nhưng số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 297 tài khoản trong tháng 10, cao hơn đôi chút so với mức tăng 268 tài khoản trong tháng trước. Cá nhân tăng 281 tài khoản trong khi tổ chức tăng 16 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 49.619 tài khoản.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

