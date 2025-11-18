Việt Nam dẫn đầu châu Á về pickleball

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

18-11-2025

Pickleball bùng nổ tại Việt Nam, trở thành "điểm nóng" của pickleball châu Á.

Dù mới du nhập vài năm gần đây, pickleball đã nhanh chóng chiếm được sự quan tâm của cộng đồng thể thao và giới trẻ Việt Nam.

Theo khảo sát UPA Asia phối hợp YouGov (2025), khoảng 88% người Việt được khảo sát đã từng nghe về pickleball, cao nhất trong số 12 quốc gia châu Á tham gia khảo sát. Hơn 37% dân số từng chơi pickleball ít nhất một lần, trong đó khoảng 16 triệu người chơi thường xuyên (ít nhất một lần mỗi tháng) – một con số ấn tượng so với các nước trong khu vực.

Pickleball là môn thể thao gây sốt với giới trẻ Việt Nam

Nhiều nghệ sĩ đã chuyển sang chơi pickleball

Tốc độ tăng trưởng của pickleball tại Việt Nam cũng rất đáng chú ý. Pickleball News Asia cho biết, số lượng người chơi được ghi nhận theo hệ thống DUPR tăng 30%, với dự báo tăng 184% trong năm 2025. Đây là minh chứng cho thấy pickleball không chỉ là trò chơi giải trí mà đang hình thành cộng đồng vận động viên thực thụ tại Việt Nam.

Các tổ chức quốc tế cũng công nhận sự phát triển mạnh mẽ này. Asian Pickleball Federation (APF) hiện có 21 quốc gia thành viên, với khoảng 50.000 người chơi chính thức tại châu Á. Việt Nam cũng tham gia các chương trình đào tạo trọng tài, phát triển phong trào tại trường đại học và các cấp thanh thiếu niên.

Bên cạnh số lượng người chơi, thị trường dụng cụ pickleball tại Việt Nam cũng tăng trưởng nhanh chóng. Doanh thu bán vợt, bóng và các phụ kiện pickleball được đánh giá cao vượt trội. Các sàn thương mại điện tử cũng bán ra khoảng 2,4 triệu sản phẩm trong cùng giai đoạn.

Lý do chính khiến người châu Á chọn môn thể thao này là niềm vui và tính giải trí, chiếm 35%. Ngoài ra, 33% theo đuổi vì mục tiêu cải thiện sức khỏe, 31% đánh giá pickleball dễ tiếp cận, chi phí thấp và phù hợp cho nhiều độ tuổi. Pickleball cũng được xem là môn thể thao kết nối cộng đồng khi gần 30% người chơi tham gia cùng gia đình và bạn bè.

Có thể thấy, Việt Nam đang dẫn đầu châu Á về pickleball, cả về nhận biết, số lượng người chơi, tốc độ phát triển cộng đồng và thị trường dụng cụ. Với sự tăng trưởng nhanh chóng này, không ngạc nhiên nếu pickleball trở thành một trong những môn thể thao phổ biến nhất tại Việt Nam.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

