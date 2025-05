Việt Nam 'đổ bê tông' vị thế xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới: Trung Nguyên, Highlands, Nestlé đua nhau xây nhà máy nghìn tỷ

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 4 đạt 83.572 tấn, trị giá 482,98 triệu USD, giảm 11% về lượng và 11,4% về trị giá so với nửa đầu tháng 3, đồng thời giảm 3% về lượng nhưng tăng 49,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/4, xuất khẩu cà phê đạt 580.999 tấn, mang về 3,3 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2024 giảm 13,5% về lượng (tương đương 90.383 tấn), nhưng giá trị thu về tăng tới 46,8%.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4 ở mức 5.779 USD/tấn, giảm 1,6% so với tháng trước, nhưng tăng 54,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/4, giá xuất khẩu bình quân đạt 5.685 USD/tấn, tăng gần 70% so với cùng kỳ.