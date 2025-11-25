Việt Nam đối mặt làn sóng tấn công DDoS lớn nhất trong nhiều năm

Trong báo cáo tình hình tấn công DDoS quý III/2025 vừa công bố, Viettel Cyber Security (VCS) cho biết hệ thống Viettel Anti-DDoS đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ đầu năm và về tấn công DDoS, đồng thời xuất hiện thêm hàng loạt chiến thuật mới như tấn công theo dải IP, làm cạn kiệt tài nguyên DNS hay khai thác các botnet IoT quy mô lớn.

Bên cạnh các con số thống kê được cập nhật mới nhất, bản báo cáo dài hơn 40 trang cũng đi sâu phân tích các xu hướng, kỹ thuật khai thác mới được tin tặc đang sử dụng, cả trong nước và trên thế giới, giúp các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiện trạng mối đe dọa của tấn công DDoS, từ đó lên kế hoạch cho các giải pháp phòng vệ chủ động.

Tấn công tăng vọt với kỹ thuật tinh vi hơn

DDoS (Distributed Denial of Service) là hình thức tấn công khiến các website hoặc dịch vụ trực tuyến bằng một lượng lớn truy cập giả mạo trong cùng thời điểm, khiến hạ tầng không xử lý kịp, dẫn đến làm chậm hoặc tê liệt hệ thống. Dù đã xuất hiện nhiều thập kỷ, đây vẫn là một trong những dạng tấn công phổ biến và gây ảnh hưởng đến nhiều nhất đến các dịch vụ trực tuyến, thậm chí có xu hướng ngày càng nguy hiểm hơn.

Trung bình mỗi tháng trong quý III/2025, Viettel Anti-DDoS ghi nhận số lượng cuộc tấn công cao gấp ít nhất hai lần so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt trong tháng 9/2025 tăng gần sáu lần so với tháng 9/2024, với hơn 280.000 cuộc. Thực tế này được các chuyên gia VCS đánh giá "là hệ quả của một giai đoạn tin tặc phối hợp nhiều kỹ thuật khác nhau, tận dụng thiết bị IoT và dịch vụ DDoS thuê để mở rộng quy mô tấn công".

"Xu hướng gia tăng liên tục về số lượng tấn công DDoS phản ánh rõ đặc điểm tấn công DDoS hiện nay với tần suất dày đặc hơn, có chủ đích và được tính toán kỹ lưỡng về thời điểm", chuyên gia VCS đánh giá.

Số lượng các cuộc tấn công DDoS theo tháng trong 3 quý đầu năm 2024, 2025 (Nguồn: Viettel Anti-DdoS)

Đáng chú ý nhất là sự nổi lên của Carpet Bombing, kỹ thuật tấn công phân tán lưu lượng trên toàn bộ dải IP thay vì tập trung vào một địa chỉ cụ thể. Trong thực tế, các tổ chức khó nhận biết khi mỗi IP chỉ phải chịu mức lưu lượng thấp, nhưng tổng băng thông dồn về toàn dải có thể đạt hàng chục hoặc hàng trăm Gbps. Điều này khiến các cơ chế ngưỡng cứng truyền thống không còn hiệu quả, trong khi hệ thống vẫn chịu áp lực lớn và dễ rơi vào tình trạng quá tải.

Bên cạnh Carpet Bombing, quý III tại Việt Nam cũng chứng kiến sự trở lại của nhiều kỹ thuật gây tràn băng thông như UDP Flood, DNS/NTP Amplification, vốn khai thác các máy chủ công khai để khuếch đại lưu lượng, trong đó các cuộc tấn công khai thác giao thức TCP chiếm hơn 70% tổng số cuộc tấn công. Đợt tấn công mạnh nhất được ghi nhận ngày 13/9, đạt đỉnh gần 500 Gbps, chủ yếu nhắm vào doanh nghiệp công nghệ thông tin, đơn vị cung cấp hosting và một số nền tảng giải trí số.

Một xu hướng mới nổi khác là DNS Water Torture, khi tin tặc gửi các truy vấn DNS chứa tên miền con vô nghĩa tới máy chủ phân giải. Dù không tạo băng thông lớn, kỹ thuật này khiến máy chủ DNS Authoritative phải xử lý liên tục, nhanh chóng bị quá tải và ảnh hưởng tới toàn bộ dịch vụ. Sự xuất hiện của DNS Water Torture được đánh giá là bước chuyển quan trọng, cho thấy tin tặc bắt đầu điều chỉnh phương thức để né tránh biện pháp lọc truyền thống.

"Nhiều doanh nghiệp chỉ phát hiện ra khi hệ thống tường lửa hoặc thiết bị cân bằng tải rơi vào trạng thái treo, thay vì thông qua các dấu hiệu nhận biết trên đường truyền", chuyên gia VCS nhận định.

Xu hướng toàn cầu tác động vào Việt Nam

Là một trong những đơn vị an toàn thông tin đầu tiên tại Việt Nam đi ra toàn cầu, VCS cũng tiên phong đưa vào báo cáo của mình các thông tin tổng hợp và phân tích kỹ thuật của các vụ tấn công DDoS trên thế giới, giúp các đội ngũ an toàn thông tin nâng cao tri thức, dự đoán trước các mối nguy có thể tác động đến trong nước.

Trong quý III, thế giới ghi nhận nhiều cuộc tấn công đạt đỉnh 22,2 Tbps và 11,5 Tbps tại các hệ thống hạ tầng quốc tế, mức cao nhất từng được ghi nhận. Những chiến dịch này phần lớn xuất phát từ botnet IoT quy mô lớn, có khả năng lan rộng tới hơn 300.000 thiết bị chỉ trong vài tháng thông qua các lỗ hổng firmware của thiết bị dân dụng. Song song, một số chiến dịch truy quét toàn cầu đã triệt phá các mạng botnet tấn công cho thuê, từng gây ra 370.000 cuộc tấn công trong bốn tháng. Theo các chuyên gia, mô hình DDoS-for-Hire với chi phí chỉ vài chục USD vẫn là nguyên nhân chính khiến tần suất tấn công tăng mạnh trong năm 2025, trong đó có Việt Nam.

HTTP/2 MadeYouReset, biến thể mới của RapidReset, là một trong những kỹ thuật tấn công nổi bật được đưa ra phân tích trong báo cáo lần này. Theo VCS, phương thức tấn công này thể khiến máy chủ web nhanh chóng cạn kiệt tài nguyên khi xử lý nhiều luồng dữ liệu song song, báo hiệu sự dịch chuyển từ tấn công băng thông sang khai thác tầng ứng dụng.

"Xu hướng hiện nay cho thấy sự chuyển dịch từ các cuộc tấn công băng thông lớn sang tấn công tầng ứng dụng, mô phỏng hành vi người dùng để vượt qua các cơ chế phòng thủ truyền thống", chuyên gia VCS đánh giá.

Từ tình hình tấn công DDoS trên thế giới cũng như sự phát triển của các dấu hiệu tấn công tại Việt Nam, môi trường tấn công mạng tại Việt Nam được đánh giá đang bước vào giai đoạn phức tạp hơn khi hoạt động của tin tặc gia tăng, với kỹ thuật thay đổi liên tục và ngày càng khó phân biệt với lưu lượng truy cập hợp lệ.

Trong khi tin tặc không chỉ mở rộng quy mô botnet, tận dụng thiết bị IoT và dịch vụ cho thuê tấn công, mà còn chuyển dần trọng tâm sang tầng ứng dụng, nơi nhiều hệ thống doanh nghiệp chưa có lớp bảo vệ đầy đủ. Điều này khiến rủi ro gián đoạn dịch vụ, mất an toàn hệ thống và ảnh hưởng uy tín có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm cuối năm.

"Khả năng chống chịu của hạ tầng số Việt Nam sẽ phụ thuộc lớn vào việc doanh nghiệp chuẩn bị sớm, chủ động giám sát theo thời gian thực và triển khai giải pháp phòng vệ chuyên sâu thay vì xử lý khi sự cố đã xảy ra", chuyên gia VCS nhận định. Theo ông, việc xây dựng chiến lược phòng thủ nhiều lớp, diễn tập định kỳ và hợp tác với đơn vị chuyên trách được xem là những bước quan trọng để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh tấn công ngày càng tinh vi.

Để cung cấp số liệu và phân tích chuyên sâu cho cộng đồng an toàn thông tin, Viettel Cyber Security cho biết Báo cáo tình hình tấn công DDoS sẽ phát hành định kỳ hàng quý. Doanh nghiệp và tổ chức có thể theo dõi và tải báo cáo trên trang thông tin chính thức của Viettel Cyber Security để cập nhật xu hướng mới nhất và chuẩn bị tốt hơn trước các nguy cơ đang gia tăng.