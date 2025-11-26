Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhưng có một thứ tốt tương đương nước phát triển

Ảnh minh họa

Theo Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (Bộ Tài chính), AI và mạng 5G đang mở ra kỷ nguyên mới cho nền kinh tế số Việt Nam. Đối với doanh nghiệp, 5G là nền tảng cho hoạt động linh hoạt và hiệu quả, giúp gia tăng năng suất, nâng cao tri thức và tối ưu chi phí.

Mới đây, Hội thảo hội thảo với chủ đề “Phát triển kinh tế số trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra cùng phiên thảo luận về đòn bẩy chính sách mới cho kinh tế số; Hiện thực hóa mục tiêu với 5G và AI.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, Việt Nam đã có hạ tầng viễn thông rất tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nền kinh tế với công nghệ tiên tiến, tương đương với các nước phát triển trên thế giới, đưa công nghệ 5G phát triển, đưa cáp quang mở rộng khắp nơi, cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

Các công nghệ điện toán đám mây cũng đã sẵn sàng cho hạ tầng, tạo dựng nên một hạ tầng viễn thông hiện đại, bền vững, có tính dự phòng cao, độ bao phủ tốt. Điều này cho thấy, hạ tầng viễn thông của Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và sẵn sàng cho việc đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam.

Để thúc đẩy phát triển hơn nữa nền kinh tế số quốc gia, 4 nghị quyết chiến lược đột phá mới được ban hành, bao gồm Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68.

“Bộ tứ trụ cột” này tập trung vào các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, cải cách hệ thống pháp luật, phát triển doanh nghiệp tư nhân sẽ mở ra không gian mới cho cộng đồng doanh nghiệp và thị trường phát triển mạnh mẽ

Về mặt chính sách, dựa trên các nghị quyết được đưa ra, tốc độ hoàn thiện các thể chế, giải quyết những vấn đề khó khăn của cuộc sống bằng pháp luật rất nhanh chóng. Các chính sách mới được đưa vào cuộc sống trong một thời gian ngắn, tạo nên môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, tạo điều kiện cho các hoạt động trên môi trường số nhanh chóng, thuận lợi, đáng tin tưởng.

Ông Nguyễn Phong Nhã cũng khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài công nghệ cao đầu tư vào hạ tầng viễn thông Việt Nam trên tinh thần cung cấp các thiết bị an toàn, có khả năng chống chịu về các rủi ro thiên tai…, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ, start-up triển khai các ứng dụng viễn thông trên môi trường mạng.

Với sự tham gia của nhà hoạch định chính sách, các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Hội thảo là kênh đối thoại giữa các cơ quan Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, kết nối cơ hội đầu tư kinh doanh, cũng như mang đến những gợi mở thiết thực và hữu ích cho cộng đồng nhà đầu tư và các bên liên quan.