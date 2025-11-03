Việt Nam lập 2 "cú hit": Hạ thủy siêu tàu độc bản 10.000m2, chốt hạ chiến thắng lớn trên bảng xếp hạng châu Á

Dấu mốc mới trên bản đồ châu Á

Theo báo VietnamNet, vào ngày 29/10 vừa qua, Athena Group đã chính thức hạ thủy Athena Premium – du thuyền 6 sao có tổng diện tích hơn 10.000m², đánh dấu bước tiến mới của ngành đóng tàu du lịch Việt Nam.

Tiếp nối thành công từ những cái tên như Athena Royal, Athena Luxury, Signature Halong và Signature Royal, siêu du thuyền Athena Premium trở thành biểu tượng mới của Athena Group (Công ty Cổ phần Du thuyền 5 sao Hồng Phong).

Ngành đóng tàu của Việt Nam ghi nhận thêm một bước tiến mới. Ảnh: IT

Con tàu không chỉ là sản phẩm chiến lược khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực du thuyền nghỉ dưỡng mà còn thể hiện tầm vóc sáng tạo và năng lực tự chủ của người Việt trên biển lớn.

Với chiều dài 110m, tổng diện tích sử dụng 10.000m², Athena Premium có thể phục vụ hơn 500 hành khách cùng lúc – quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Từng chi tiết đều được thiết kế tinh xảo, kết hợp giữa thẩm mỹ Á – Âu hiện đại và tính cá nhân hóa, mang lại hành trình nghỉ dưỡng sang trọng, riêng tư và trọn vẹn giữa kỳ quan vịnh Hạ Long.

Tự hào "Made by Vietnam"

Điểm đặc biệt của Athena Premium nằm ở chỗ: toàn bộ quá trình lên ý tưởng, thiết kế, thi công và vận hành đều do đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư Việt Nam đảm nhận. Athena Group trực tiếp đầu tư và triển khai khép kín, từ bản vẽ đầu tiên đến quản lý vận hành, minh chứng cho năng lực chế tạo du thuyền cao cấp hoàn toàn "made by Vietnam".

"Athena Premium không chỉ là bước ngoặt của riêng Athena Group, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn tầm quốc tế của ngành du thuyền Việt Nam – nơi người Việt làm chủ công nghệ và tiêu chuẩn toàn cầu", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Lễ Hạ thủy siêu du thuyền 6 sao Athena Premium. Ảnh: VietnamNet

Biểu tượng mới của du lịch cao cấp Việt Nam

Khác với các du thuyền chỉ phục vụ tham quan vịnh, Athena Premium được xem là "du thuyền độc bản" nhờ sở hữu hệ thống tiện ích và công năng hiếm có.

Tàu được thiết kế theo mô hình "resort nổi 6 sao" – một không gian đa năng kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giải trí cao cấp.

Với diện tích hơn 10.000m², con tàu có thể đồng thời tổ chức nhiều hoạt động như nghỉ dưỡng, hội nghị, tiệc cưới, sự kiện âm nhạc hay triển lãm giữa biển, mang đến trải nghiệm độc đáo hiếm có.

Du thuyền được trang bị hệ thống Onsen chuẩn Nhật đầu tiên tại Việt Nam, mở ra xu hướng wellness cruise – du thuyền chăm sóc sức khỏe toàn diện đang được ưa chuộng ở châu Á. Bên cạnh đó là bể bơi vô cực bốn mùa, spa – xông hơi trị liệu, khu yoga – thiền, phòng golf 3D và không gian thiên văn, tạo nên một quần thể "wellness cruise" hoàn chỉnh giữa kỳ quan thiên nhiên.

Toàn bộ nội thất được nhập khẩu từ châu Âu, kết hợp phong cách Á – Âu hiện đại, thân thiện môi trường. Mỗi cabin đều có ban công riêng, bồn tắm hướng vịnh và hệ thống điều hòa tự động, mang đến sự tiện nghi và riêng tư tối đa.

Điểm đặc biệt của Athena Premium nằm ở chỗ: toàn bộ quá trình lên ý tưởng, thiết kế, thi công và vận hành đều do đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư Việt Nam đảm nhận. Ảnh: VietnamNet

Du thuyền gồm 41 phòng hạng sang, trong đó nổi bật là Phòng Tổng thống (President Suite) rộng 400m² ở tầng cao nhất, được ví như "dinh thự trên biển" với hồ bơi riêng, khoáng tươi tại phòng, phòng khách biệt lập và lounge riêng tư.

Sự xuất hiện của Athena Premium không chỉ mở rộng lựa chọn cho du khách thượng lưu, mà còn đánh dấu bước tiến mới của du lịch Việt Nam hướng tới phân khúc cao cấp và bền vững.

Du thuyền này góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ du thuyền châu Á, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn đưa Vịnh Hạ Long trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu khu vực.

Tin vui kép: Việt Nam thắng lớn

Đáng lưu ý, sự kiện hạ thủy siêu du thuyền Athena Premium đã đánh dấu bước tiến kép của ngành du lịch Việt Nam, khi chỉ vài ngày trước đó, tại Lễ trao World Travel Awards 2025 khu vực châu Á – châu Đại Dương ở Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam đã được xướng tên ở nhiều hạng mục danh giá, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh trong khu vực.

"Việt Nam đã thắng lớn" – Hãng tin Sputnik (Nga) bình luận.

Theo TTXVN, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) được trao danh hiệu "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á 2025", còn Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đoạt hai giải "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Việt Nam" và "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á".

Đây là năm thứ ba liên tiếp Cao nguyên đá Đồng Văn được WTA vinh danh, khẳng định sức hút bền vững của điểm đến đặc biệt này. Năm 2023, nơi đây từng đạt danh hiệu "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á", và đến năm 2024 tiếp tục được ghi nhận là "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á".

Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) trao tặng danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, Việt Nam – Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2025” cho đại diện tỉnh Tuyên Quang© Ảnh : TTXVN

Ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ thiên nhiên vùng cực Bắc của Tổ quốc."

Cao nguyên đá Đồng Văn – Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam, có diện tích hơn 2.345 km², lưu giữ hệ tầng địa chất hơn 500 triệu năm tuổi và là nơi sinh sống của 17 dân tộc anh em.

Cùng được vinh danh, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) – một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn và độc đáo nhất Việt Nam – được trao danh hiệu "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á 2025". Khu vực rộng hơn 201.000 ha, sở hữu hàng trăm hang động kỳ vĩ, được mệnh danh là "Vương quốc hang động" của thế giới, và đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (2003 và 2015).

Không chỉ các điểm đến, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel cũng được vinh danh ở ba hạng mục: "Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu châu Á", "Nhà điều hành tour trọn gói hàng đầu Việt Nam" và "Công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam".

Những thành tích này khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Việt Nam, khi vừa nâng tầm chất lượng trải nghiệm, vừa được quốc tế công nhận như một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á.