Việt Nam lập thành tích tự hào với con số 183.974, toàn cầu "chạy nước rút" để đạt quy mô nghìn tỷ USD

Tính lũy kế đến hết quý III/2025, cả nước có hơn 600 công trình xanh với tổng diện tích sàn gần 17 triệu m². Con số này vượt xa các mục tiêu Việt Nam đặt ra trước đó (80 công trình xanh năm 2025 và 160 vào năm 2030).

Song song, Việt Nam có hơn 183.000 ô tô điện và 974 xe bus điện đang lưu hành (tổng khoảng 183.974 phương tiện chạy điện).

Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương dẫn đầu. Các địa phương khác như Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng... cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chiều 29/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Chương trình Tuần lễ "Công trình xanh, Giao thông xanh Việt Nam 2025".

Đây là thông tin đáng mừng, phản ánh rõ xu hướng xanh và bền vững tại nước ta, được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trình bày tại phiên toàn thể chương trình Tuần lễ "Công trình xanh, Giao thông xanh Việt Nam 2025" chiều 29/10.

Theo Thứ trưởng, phát triển công trình xanh và giao thông xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu của xu thế toàn cầu; mà còn là hai cấu phần quan trọng của kinh tế xanh.

Trong đó, công trình xanh đóng vai trò then chốt trong xây dựng và đô thị, giúp giảm tiêu thụ năng lượng, nước, vật liệu và phát thải CO2, đồng thời thúc đẩy sản xuất vật liệu tái chế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng môi trường sống.

Giao thông xanh là trụ cột của kinh tế xanh trong hệ thống hạ tầng - năng lượng - vận tải, bao gồm sử dụng phương tiện sạch như xe điện, xe nhiên liệu sinh học; đầu tư hạ tầng bền vững như metro, BRT, đường sắt điện khí hóa, trạm sạc điện và hệ thống giao thông thông minh.

Cũng liên quan đến xu hướng xanh này trên toàn cầu, các chính phủ trên thế giới đang thực hiện các chính sách chặt chẽ hơn để giảm lượng khí thải carbon, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông xanh (rộng hơn là logistics xanh) và công trình xanh.

Năm 2024, Ủy ban Châu Âu (EC) trích thông tin từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho biết, công trình xanh mang lại cơ hội thị trường 1.800 tỷ USD vào năm 2030 nhờ giảm phát thải carbon. Việc triển khai các chiến lược giảm thiểu CO2 như năng lượng xanh và tái chế vật liệu có thể mang lại lợi ích kinh tế và tăng cường tính bền vững trong công trình xanh.

Trong khi đó, quy mô thị trường logistics xanh toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm tới. Thị trường này sẽ đạt 1.846 tỷ USD vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,4%, theo "Báo cáo thị trường toàn cầu về Logistics xanh năm 2025" của Businessresearchcompany.

Những con số ước đạt tăng trưởng khổng lồ này cho thấy việc Việt Nam có được thành quả về công trình xanh và giao thông xanh tính đến nay là một hướng đi phù hợp với thực tế quốc gia và xu hướng quốc tế.