Việt Nam sắp có thêm khu kinh tế cửa khẩu quy mô gần 60.000 ha, là đầu mối quan trọng với Lào

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đến năm 2045.

Theo Quyết định số 439, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có tổng diện tích tự nhiên 56.685ha, bao gồm 3 đơn vị hành chính: Xã Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây. Khu kinh tế này có ranh giới phía Bắc giáp xã Sơn Hồng; phía Nam giáp xã Vũ Quang; phía Đông giáp xã Sơn Giang và phía Tây giáp tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào).

Đáng chú ý, vùng lõi của khu kinh tế cửa khẩu bao gồm 9 phân khu, với diện tích khoảng 23.411ha. Quy hoạch khu kinh tế được xác định theo 2 giai đoạn: Ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045.

Quy mô dân số của khu kinh tế này dự kiến đạt khoảng 32.700 người vào năm 2030 và tăng lên khoảng 60.000 người vào năm 2045.

Quy hoạch mới đặt mục tiêu phát triển khu vực này là đầu mối giao thông quan trọng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, đồng thời cũng là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Lào và các quốc gia trong khu vực. Quyết định trên nêu rõ mô hình phát triển của khu kinh tế cửa khẩu được xây dựng theo hướng tổng hợp, đa lĩnh vực, bao gồm thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp, nông – lâm nghiệp, du lịch và đô thị.

Khu kinh tế này không chỉ đóng vai trò là trung tâm kinh tế mà còn được định vị để trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh, vùng Bắc Trung Bộ, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư một cách đồng bộ, hiện đại, và gắn với yêu cầu đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Tăng cường hợp tác kinh tế biên giới Việt Nam – Lào

Theo Quy hoạch số 439, chiến lược phát triển của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tập trung vào 5 trụ cột chính. Thứ nhất, tăng cường hợp tác kinh tế biên giới Việt Nam – Lào. Thứ hai, phát triển nông, lâm nghiệp công nghệ cao gắn với hệ sinh thái tự nhiên. Thứ ba, đẩy mạnh du lịch cửa khẩu và du lịch sinh thái. Thứ tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và logistics. Cuối cùng, bảo đảm hài hòa các yếu tố văn hóa – xã hội.

Ngoài ra, về tổ chức không gian cho khu kinh tế cửa khẩu, quy hoạch khai thác tối đa hệ sinh thái tự nhiên, đặc biệt là trục sông Ngàn Phố và các vùng đồi núi, nhằm hình thành cấu trúc phát triển hài hòa. Theo đó, hệ thống không gian xanh, mặt nước và các khu công cộng được chú trọng để nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo điểm nhấn cảnh quan.

Hơn nữa, các khu đô thị mới sẽ phát triển theo mô hình hỗn hợp tại khu vực ven sông Ngàn Phố. Trong khi đó, các khu dân cư hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang theo hướng nâng cao chất lượng sống, nhằm hạn chế tối đa việc di dời, tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Theo Quy hoạch số 439, 9 phân khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu này bao gồm: Khu đô thị cửa ngõ gắn với thương mại – logistics; khu dân cư trung tâm xã Sơn Tây; khu đô thị trung tâm hành chính – dịch vụ; các khu dân cư gắn với sản xuất nông – lâm nghiệp; khu dân cư hiện hữu tại Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2; khu dân cư gắn với khu công nghiệp Đại Kim; khu dịch vụ – công nghiệp – du lịch Đá Mồng; khu đô thị, du lịch sinh thái Nước Sốt; và khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố, công khai quy hoạch; đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý quan trọng để thu hút đầu tư, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng, đưa Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trở thành động lực tăng trưởng mới của Hà Tĩnh và toàn vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.