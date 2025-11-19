Việt Nam sở hữu 'cây kim tiền' được Mỹ đổ gần 8 tỷ USD chốt đơn: thuế nhập khẩu 10%, Việt Nam là ông trùm đứng thứ 5 thế giới

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 10/2025 đạt 1,53 tỷ USD, tăng so với tháng trước, nhưng giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 10 tháng năm 2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 14 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu 10 tháng năm 2025, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục là 2 thị trường chủ lực của ngành gỗ. Trong đó, xuất khẩu tới thị trường Hoa Kỳ đạt 7,8 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 55,6% tổng trị giá xuất khẩu.

Đứng vị trí thứ 2 là xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 1,77 tỷ USD, tăng 24,5%, chiếm 12,6%. Mức tăng trưởng cao trong xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Nhật Bản cho thấy nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp, thân thiện môi trường, lĩnh vực được xem là thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 ở mặt hàng này, đạt 1,6 tỷ USD, giảm hơn 6% so với cùng kỳ. Các yếu tố như thuế quan và quy định kiểm soát có thể đã ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và nhu cầu tiêu thụ gỗ tại thị trường này.

Những kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2025 cho thấy hoạt động xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam rất tích cực, mặc dù vẫn còn áp lực từ chi phí logistics và các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp, song nhiều doanh nghiệp đã chủ động thích ứng thông qua đầu tư phát triển chuỗi cung ứng xanh, áp dụng chứng chỉ FSC và chuyển đổi sản phẩm sang phân khúc bền vững, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Bên cạnh 2 thị trường chính, ngành gỗ tiếp tục duy trì xuất khẩu ổn định sang các thị trường khác như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ca-na-đa, Anh và Úc, trong đó xuất khẩu tới thị trường Ca-na-đa và Anh ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực trong 10 tháng năm 2025. Để duy trì và mở rộng đà tăng trưởng bền vững trong thời gian tới, ngành gỗ tăng cường khai thác các thị trường có nhu cầu tăng trưởng ổn định như Nhật Bản, Ca-na-đa, EU.

Ngành gỗ Việt Nam được đánh giá là chịu ảnh hưởng lớn từ lệnh thuế này của ông Trump. Tại thị trường Mỹ, thị phần của Việt Nam cũng đang đứng đầu và bỏ xa các đối thủ khác. Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), thị phần của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay lên tới 46% bỏ xa nước đứng thứ hai là Trung Quốc (12%).

Dù thách thức gia tăng, một số doanh nghiệp cho rằng đây cũng là cơ hội để Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm gỗ, hướng tới phân khúc cao cấp, nơi người tiêu dùng ít nhạy cảm với giá và ưu tiên chất lượng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế khác biệt và thương hiệu mạnh có thể vẫn giữ được chỗ đứng tại Mỹ bất chấp rào cản thuế.

Dự báo trong quý IV/2025, nhu cầu tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và EU dự kiến sẽ tăng nhờ mùa mua sắm cuối năm, đặc biệt ở phân khúc đồ nội thất và sản phẩm gỗ có trị giá gia tăng cao. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, đồng thời kiểm soát tốt chi phí sản xuất và logistics, ngành gỗ Việt Nam có khả năng bứt phá trong những tháng cuối năm.