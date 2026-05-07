Việt Nam sở hữu một đại lộ rộng kỷ lục, quy mô 16 làn xe đẹp như Châu Âu, được khánh thành vào đúng dịp đặc biệt, cả trăm tòa chung cư bám dọc theo

Lễ Lễ | 07-05-2026 - 07:30 AM | Bất động sản

Đại lộ này có từ 12-16 làn xe với chiều rộng trung bình 140 m, là trục kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm Thủ đô với đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Ngày 3/10/2010, Đại lộ Thăng Long chính thức thông xe và được gắn biển, đây là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Không chỉ đơn thuần là một tuyến giao thông, công trình đặc biệt này mang trong mình dấu ấn ngàn năm lịch sử qua chính tên gọi “Đại lộ Thăng Long”, gửi gắm nhiều kỳ vọng và mở ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho toàn bộ khu vực phía Tây Thủ đô cùng các vùng phụ cận.

Dự án có tổng mức đầu tư 7.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước đóng góp 1.800 tỷ đồng, phần còn lại 5.700 tỷ đồng do Hà Nội và Hà Tây (cũ) đảm nhiệm.

Trong quá trình triển khai, dự án đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế huy động vốn và tổ chức thi công. Dù vậy, với quyết tâm cao, công trình vẫn được hoàn thành, trở thành tuyến đại lộ dài và rộng nhất cả nước.

Điểm đầu của Đại lộ Thăng Long (ảnh: Lễ Lễ).

Toàn tuyến Đại lộ Thăng Long dài gần 30 km, bắt đầu từ Km 1+800 (nút giao Trung Hòa – Nhân Chính) và kết thúc tại Km 31+064 (nút giao Hòa Lạc với Quốc lộ 21A).

Tuyến đường có từ 12-16 làn xe với chiều rộng trung bình 140 m (dải đường cao tốc, dải đường đô thị, dải đất dự trữ, dải trồng cây xanh và vỉa hè…).

Năm 2019, đoạn từ cầu vượt Mễ Trì đến cầu vượt Phú Đô (dài khoảng 1,8 km) được xén đường gom, mở rộng thêm 18,5 m với 4 làn xe, nâng tổng số làn tại khu vực này lên tới 16 làn.

Đại lộ Thăng Long còn nổi bật với hệ thống cây xanh phong phú (nguồn ảnh: Lê Khánh).

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, Đại lộ Thăng Long còn nổi bật với hệ thống cây xanh đa tầng phong phú bậc nhất. Dọc tuyến là sự kết hợp hài hòa của nhiều loại cây như trúc anh đào, hoa dâm bụt, thảm cỏ, các loài hoa và cây cọ dầu, tạo nên cảnh quan xanh mát, sinh động.

Đối với Thủ đô Hà Nội, Đại lộ Thăng Long đóng vai trò là trục kết nối quan trọng giữa khu vực trung tâm với đô thị vệ tinh Sơn Tây, đồng thời mở lối tới các khu du lịch giàu tiềm năng như Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ba Vì, Suối Hai. Đặc biệt, tuyến đường được xem là nền tảng để phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, một trong những dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn tới nền kinh tế.

Đại lộ Thăng Long đi qua dự án Vinhomes Smart City (ảnh: Lễ Lễ).

Không chỉ dừng lại ở vai trò hạ tầng giao thông, Đại lộ Thăng Long còn là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình mở rộng không gian đô thị về phía Tây và Tây Nam, góp phần định hình diện mạo một Thủ đô hiện đại, văn minh.

Hiện nay, dọc chiều dài gần 30 km, tuyến đường đi qua hàng loạt khu đô thị lớn như Vinhomes Green Bay, Vinhomes Smart City, Geleximco, Bắc An Khánh, Nam An Khánh…với tổng quy mô lên đến hàng trăm tòa chung cư.

